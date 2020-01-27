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«Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» - Архимед Мухамбетов

Галина КАТКОВА

27 января 2020, 17:17 |  Государство

Сегодня, 27 января, глава региона дал поручения акимам городов и районов в связи с закрытием автомобильного движения на дорогах, проходящих по территории Костанайской области. Отдельно был упомянут Аркалык.

Иллюстративное фото informburo.kz

- По данным управления пассажирского транспорта и автодорог на 15 часов 27 января, было затруднено или закрыто движение автотранспорта по семи дорогам областного значения: Аркалык — Торгай, Аулиеколь — Жалдама, Торгай — Шили — Аралколь, Адаевка — Оркаш - Аралколь, Карасу — Большая Чураковка, Койбагор — Карасу — Севастопольский, Аулиеколь — Диевка — Косагал — Акжол, - перечислил на совещании с акимами городов и районов глава Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Он отметил, что во время и после сильных буранов 24 января закрыто было 28 трасс, в том числе 6 республиканского значения. На очистке было задействовано 115 единиц специализированной техники, для спасения водителей из заносов и предотвращения ЧС действовало 26 обогревательных пунктов. Работы на участках этих дорогах продолжаются.

Фото Ксении РЕБИК

- Но в настоящее время проезда нет по многим автодорогам районного значения, - сказал Мухамбетов, - для разрешения ситуации акимам надо наладить связь со всеми дорожными службами, включая республиканское предприятие «Казахавтодор»... Прошу мобилизоваться

Акиму Аркалыка глава области отдельно поручил «максимально мобилизовать всю технику для очистки дорог районного значения».
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: «Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8875
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.01.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
115 единиц специализированной техники

Большенство негодная для современных реалий. Нужны КДМ-ки для трасс. Ваши Грейдеры, мтз, старые уралы. Они же не справляются. Их только на посёлки отправлять. Сколько они за день могут почистить? 10 км потолок.
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§ abaika95
Re: «Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» -...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ваши Грейдеры, мтз, старые уралы.//



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