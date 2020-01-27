Форум
Змея Подколодная
Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Здесь есть и другая сторона вопроса. Моральная. Такой варварский отстрел собак, на глазах у горожан, вызывает только ужас и отвращение. Но для кого то это является нормой, а этот факт пугает. Сегодня...
27.01.20 20:59
Змея Подколодная
Едва не упал лифт - жители костанайской десятиэтажки напуганы аварией
Лифт был новый. Лифт не первый раз ломается. Лифт и после починки конечно выглядит ненадёжно, Если новый, то должна быть гарантия. А то непонятно как то. Ломается не первый раз, но по прежнему...
27.01.20 20:44
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Бла бла бла )// Аргументный аргумент,так и буду вам отвечать) не обижайтесь если чо)
27.01.20 20:11
Добринцофф
О бедной ёлке замолвите слово
Ольга Колоколова: Всякий лесоучасток ведет так называемую чистку леса. Вы не находите, что уж очень они хороши эти елочки под 2.5-3м для древесной поросли? А сколько случаев браконьерства,когда...
27.01.20 20:06
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Теперь остаётся понять какому внуку?) Это самый сложный вопрос ))
27.01.20 20:02
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Устанавливать и контролировать свои зарплаты медики будут сами - Елжан Биртанов

27 января 2020, 16:55 |  Государство

С введением в Казахстане обязательного социального медицинского страхования увеличится зарплата врачей, сообщает zakon.kz.

hubbis.com

Как известно, в Казахстане с этого года заработало обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

По словам министра здравоохранения Елжана Биртанова, поставщиков медицинских услуг - две тысячи, из них большая часть - 60 процентов - частники.

- Сейчас мы делаем дополнительные соглашения со всеми поставщиками на повышение объема финансирования, на повышение зарплаты, - отметил министр. - Для нас важно, чтобы и зарплаты у нас были, у нас уже практически нет учреждений, которые по сетке финансируются.

 

По закону главврачи сами устанавливают у себя зарплату, так как есть врачи с разным стажем работы, они выполняют разные технологии, у них разный уровень и разный объем работы. Комментируя этот момент, глава здравоохранения отметил, "кто-то делает в два раза больше операций, чем другой, и они не могут и не должны получать одинаковую зарплату. Но мы не можем сами контролировать это, и мы дали эту возможность самим главврачам и самим коллективам, чтобы они устанавливали у себя штатное расписание и зарплату. Но как контролировать? Во всем мире этим занимаются общественные объединения и профсоюзы, и мы хотим, чтобы в Казахстане этим занимались сами медики, через свои профсоюзы контролировали свою зарплату и требовали. Буквально недавно мы подписали соглашение с профсоюзами".

Министр уточнил, что это не единственный инструмент. В прошлом году, к примеру, в каждой государственной поликлинике и больнице были созданы дополнительно общественные советы. Биртанов призывает казахстанцев участвовать в управлении этими учреждениями.

- Управление означает не просто прийти и покритиковать. Нет. Это подписывать и утверждать бюджет, а бюджет это план закупа, бюджет это фонд оплаты труда. И члены общественного совета имеют полномочия, права и обязанности.

Мы прописали, что там должны быть не только представители акимата и медработники, но и представители общественных организаций, бизнеса, а как иначе обеспечить нам прозрачность и контроль над каждой поликлиникой, над каждой больницей? - сказал министр.

Министр убежден, что контролировать каждую больницу и поликлинику - а их две тысячи – должны непосредственно на местах и в этом может быть задействована общественность, тогда многие проблемы можно будет решать на месте. Члены наблюдательного совета имеют право потребовать план закупа, узнать, почему одни врачи получают больше, другие меньше и так далее.

- Это каждодневный менеджмент и это было бы очень хорошим стимулом для главных врачей и руководителей клиник работать более эффективно, - полагает министр.

Ожидается, что с введением ОСМС зарплата медработников вырастет в среднем на 30 процентов.

- Нам нужно как можно быстрее поднять зарплату, чтобы удержать кадры, - говорит Елжан Биртанов. – Сколько конкретно будет зарплата у врачей, устанавливает рынок. Не нравится зарплата, люди снимаются и уезжают. И это везде так, не только у нас - и в Росси, и в Европе и в США, поэтому эта реформа нацелена и на медиков тоже.

В целом, считает он, очень сложно удерживать кадры, поскольку идет миграция из села в город, из города в другие страны, из государственного сектора в частный.

- Медицину все время критикуют и это связано с низкими зарплатами, оттоком кадров, хотя это не единственная причина. В самой медицинской среде очень критичное восприятие, многие медработники недовольны состоянием дел в медицине и это надо улучшать, - резюмировал глава ведомства.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.01.20 18:58 212 млн тенге доначислили налоговики за неиспользование земель в Костанайской области
27.01.20 17:23 Специальные номера получат временно зарегистрированные авто из ЕАЭС
27.01.20 17:17 «Ситуация на дорогах непростая. Прошу мобилизоваться» - Архимед Мухамбетов
27.01.20 16:34 Снегопады сменятся туманами и морозами — прогноз от акима Костанайской области на предстоящую неделю
27.01.20 16:21 Главное - равновесие! Областной чемпионат по пулевой стрельбе завершился в Рудном
27.01.20 16:06 Пользователи жалуются на сбой в работе Mail.ru
27.01.20 13:03 Исследователи создали онлайн-карту распространения коронавируса в Китае и за его пределами
27.01.20 10:44 "Горняк" в выездной серии чемпионата РК по хоккею сыграл в Атырау с "Бейбарысом"
27.01.20 09:23 Все рейсы в аэропорту Нур-Султана задержаны на неопределенное время из-за непогоды
27.01.20 08:44 Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Козлов я
Re: Устанавливать и контролировать свои зарплаты медики будут...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 698
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.01.20 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 217
Пользователей: 1
Всего: 218

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх