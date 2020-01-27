Снегопады сменятся туманами и морозами — прогноз от акима Костанайской области на предстоящую неделю

Глава региона сообщил об изменениях погоды сегодня, 27 января, на совещании с акимами городов и районов. Осадки в виде метелей по области следует ждать еще сегодня и завтра, во вторник.

- В эти дни снег, усиление ветра до 15 - 20, а местами до 23 метров в секунду. Температура ночью 13-18 градусов мороза, местами 10, днем 10-15, местами минус 18 градусов, - зачитал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ прогноз, предоставленный Казгидрометцентром.

По данным синоптиков, со среды, 29 января, до конца предстоящей недели ожидается погода преимущественно без осадков, в четверг лишь небольшой снег. В ночные часы возможны туманы с ограничением видимости до 500 м. При прояснениях в ночные часы температура будет опускаться до минус 20-25 градусов, местами до 30 градусов мороза. Днем 13-18, местами 21 градус мороза.

- Где снег не дочистили, надо завершить. А то потом он станет жесткий, невозможно будет чистить, - особо отметил аким области.

Фото Ксении РЕБИК