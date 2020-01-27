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Снегопады сменятся туманами и морозами — прогноз от акима Костанайской области на предстоящую неделю

Галина КАТКОВА

27 января 2020, 16:34 |  Государство

Глава региона сообщил об изменениях погоды сегодня, 27 января, на совещании с акимами городов и районов. Осадки в виде метелей по области следует ждать еще сегодня и завтра, во вторник.

- В эти дни снег, усиление ветра до 15 - 20, а местами до 23 метров в секунду. Температура ночью 13-18 градусов мороза, местами 10, днем 10-15, местами минус 18 градусов, - зачитал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ прогноз, предоставленный Казгидрометцентром.

По данным синоптиков, со среды, 29 января, до конца предстоящей недели ожидается погода преимущественно без осадков, в четверг лишь небольшой снег. В ночные часы возможны туманы с ограничением видимости до 500 м. При прояснениях в ночные часы температура будет опускаться до минус 20-25 градусов, местами до 30 градусов мороза. Днем 13-18, местами 21 градус мороза.

- Где снег не дочистили, надо завершить. А то потом он станет жесткий, невозможно будет чистить, - особо отметил аким области.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: Снегопады сменятся туманами и морозами — прогноз от акима...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.01.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
зачитал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ прогноз

читать умеет, однако...

А вот Цитата:
Где снег не дочистили, надо завершить.

а это, по меньшей мере ВЕСЬ ГОРОД, то думаю за 2 дня до морозов вряд ли получится... даже если аким и иже с ним выйдут лично...но физически работать они не могут... не по статусу видать.
Вот я, например, вчера 3 раза выходил и чистил возле подъезда и горку...
просто так... для здоровья и общественной пользы.
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§ drakon
Снегопады сменятся туманами и морозами — прогноз от акима Костанайской области на предстоящую неделю
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18436
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.01.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
прогноз от акима Костанайской области

Что, гадалка была права?
Аким сменил место работы?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Re: Снегопады сменятся туманами и морозами — прогноз от акима...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2886
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 27.01.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот я, например, вчера 3 раза выходил и чистил возле подъезда и горку...просто так... для здоровья и общественной пользы.//




Молодец!)


Все? Ты же для этого писал, для похвальбы?)
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