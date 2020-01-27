Исследователи создали онлайн-карту распространения коронавируса в Китае и за его пределами
На карте можно увидеть статистику по смертности и количеству заражённых, передает Informburo.kz.
В США в университете имени Джонса Хопкинса создали карту, которая в режиме онлайн следит за распространением коронавирусной инфекции в Китае и за его пределами.
Карту регулярно обновляют данными Всемирной организации здравоохранения, Национальной комиссии здравоохранения Китая, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и других источников, сообщается на сайте учебного заведения
На сайте можно увидеть территории, где идёт вспышка заболевания, статистику по смертности и количеству заражённых.
"Мы создали эту информационную панель, потому что считаем, что для общественности важно иметь представление о ситуации. Это ценные данные для исследовательского сообщества", – рассказала профессор Лорен Гарднер.
На 27 января число заболевших составляет 2 744 человек, в том числе 461 человек находится в тяжёлом состоянии, 80 человек умерли. Подтверждённые случаи заболевания официально зарегистрировали, кроме основной территории Китая, в Гонконге, Макао и Тайване. Также возросло число выявленных случаев в мире. Это Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Малайзия, Франция, Сингапур, Австралия, Вьетнам и Непал.
Инфографика hls.kz
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