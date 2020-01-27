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Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Задолбали эти доброжелатели,сначала прикормят стаю бездомных собак,потом они плодиться начинают и ни одни такой сердобольный не заберёт себе домой,всё на что он способен кинуть её кусок хлеба. А то...
27.01.20 14:11
abaika95
О бедной ёлке замолвите слово
Цитата-//Как положено, обращение зарегистрировано не было, номер ему не присвоили. Пришёл вопрос указать точный адрес, хотя я написал в каких районах снято. На моё замечание, что сейчас так выглядят...
27.01.20 14:02
drakon
Инцидент с депутатом случился в центре Алматы: "Меня сразили слова полицейского"
maxsaf: А ваш сосед, который дом свой крышует, тоже так думает?)) Но мой сосед, никогда не скажет,а молча зарегистрирует преступление. К вашему сведению, раскрываемость преступлений у нас тут не...
27.01.20 13:52
Тимур Гафуров
Вот кто-то с горочки скатился...
yudjin: исправьте в тексте... Исправили. Спасибо
27.01.20 13:49
Lamka
Как решают вопрос с бездомными животными в п. Геофизик
Это собаки. Моё мнение, что если вы желаете их защитить или содержать, то просто одевайте на них ошейник с вашим адресом и номером телефона, регистрируйте её, содержите и выгуливайте! Идти с...
27.01.20 13:41
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Исследователи создали онлайн-карту распространения коронавируса в Китае и за его пределами

27 января 2020, 13:03 |  Общество

На карте можно увидеть статистику по смертности и количеству заражённых, передает Informburo.kz.

В США в университете имени Джонса Хопкинса создали карту, которая в режиме онлайн следит за распространением коронавирусной инфекции в Китае и за его пределами.

Карту регулярно обновляют данными Всемирной организации здравоохранения, Национальной комиссии здравоохранения Китая, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и других источников, сообщается на сайте учебного заведения

На сайте можно увидеть территории, где идёт вспышка заболевания, статистику по смертности и количеству заражённых.

"Мы создали эту информационную панель, потому что считаем, что для общественности важно иметь представление о ситуации. Это ценные данные для исследовательского сообщества", – рассказала профессор Лорен Гарднер.

На 27 января число заболевших составляет 2 744 человек, в том числе 461 человек находится в тяжёлом состоянии, 80 человек умерли. Подтверждённые случаи заболевания официально зарегистрировали, кроме основной территории Китая, в Гонконге, Макао и Тайване. Также возросло число выявленных случаев в мире. Это Таиланд, Япония, Южная Корея, США, Малайзия, Франция, Сингапур, Австралия, Вьетнам и Непал.

Инфографика hls.kz
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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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