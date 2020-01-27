Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана
informburo.kz
Непогода ожидается в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях, сообщает informburo.kz.
Это фото прислал "НГ" житель микрорайона Северный в с? Заречное Костанайского района. По словам автора фото, дороги в микрорайоне не чистят
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Жителей регионов предупреждают о метели, тумане и гололедице.
Вероятность шторма:
- В Костанайской области – 90-95%;
- В Северо-Казахстанской области – 90-95%;
- В Восточно-Казахстанской области – 90-95%;
- В Кызылординской области – 95-100%;
- В Мангистауской области – 90-95%;
- В Атырауской области – 80-85%;
- В Туркестанской области – 90-95%.
Непогоду также ожидают в Костанае, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Актау, Атырау, Шымкенте и Туркестане.
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