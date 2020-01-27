Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана

Непогода ожидается в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях, сообщает informburo.kz.

Это фото прислал "НГ" житель микрорайона Северный в с? Заречное Костанайского района. По словам автора фото, дороги в микрорайоне не чистят

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Жителей регионов предупреждают о метели, тумане и гололедице.

Вероятность шторма:

В Костанайской области – 90-95%;

В Северо-Казахстанской области – 90-95%;

В Восточно-Казахстанской области – 90-95%;

В Кызылординской области – 95-100%;

В Мангистауской области – 90-95%;

В Атырауской области – 80-85%;

В Туркестанской области – 90-95%.