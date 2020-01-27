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Синоптики объявили штормовое предупреждение в семи регионах Казахстана

informburo.kz

26 января 2020, 21:09 |  Общество

Непогода ожидается в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях, сообщает informburo.kz.

Это фото прислал "НГ" житель микрорайона Северный в с? Заречное Костанайского района. По словам автора фото, дороги в микрорайоне не чистят  

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской и Туркестанской областях объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Жителей регионов предупреждают о метели, тумане и гололедице.

Вероятность шторма:

  • В Костанайской области – 90-95%;
  • В Северо-Казахстанской области – 90-95%;
  • В Восточно-Казахстанской области – 90-95%;
  • В Кызылординской области – 95-100%;
  • В Мангистауской области – 90-95%;
  • В Атырауской области – 80-85%;
  • В Туркестанской области – 90-95%.

Непогоду также ожидают в Костанае, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Семее, Актау, Атырау, Шымкенте и Туркестане.
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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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