Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса – мажилисмен
КазТАГ
Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса, сообщает КазТАГ со ссылкой на депутата мажилиса Бахытбека Смагула.
«Казахстан временно закрыл Хоргосский международный центр приграничного сотрудничества во избежание проникновения вируса с территории соседней страны. Также наши пограничники закрыли и заблокировали все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем – «Бахты», «Майкапчагай», «Достык-Алашанькоу» и «Калжат», - написал Смагул в воскресенье на своей странице в Facebook.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По официальным данным, сейчас зарегистрированы 1975 заболевших в нескольких странах и 56 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии.
Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.
26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана.
Фото: из открытых источников
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Километровая пробка возле Ливановки
b.radikal.ru
Километровая пробка возле Ливановки
Друг, везде метёт. Я домой не могу попасть к маме) . Стою в Астане. Видимость 15метров. a.radikal.ru
Километровая пробка возле Ливановки
Пробка из автомобилей, а особо "умный" ermek_serimbaev едет по встречке... Не боишься, что штраф прилететь может?
Дороги в Амангельдинском районе не чистят
Я вижу чищенную дорогу, которую в такую погоду опять начинает заметать... но ее (дорогу) прочищали ;-)
Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса – мажилисмен
Ну дай понтануться :lol: Это мы приказали,а не их новый год :lol: