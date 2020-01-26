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Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса – мажилисмен

КазТАГ

26 января 2020, 15:41 |  Государство

Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем из-за коронавируса, сообщает КазТАГ со ссылкой на депутата мажилиса Бахытбека Смагула.

«Казахстан временно закрыл Хоргосский международный центр приграничного сотрудничества во избежание проникновения вируса с территории соседней страны. Также наши пограничники закрыли и заблокировали все контрольно-пропускные пункты вдоль государственной границы с Китаем – «Бахты», «Майкапчагай», «Достык-Алашанькоу» и «Калжат», - написал Смагул в воскресенье на своей странице в Facebook.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии. По официальным данным, сейчас зарегистрированы 1975 заболевших в нескольких странах и 56 смертельных случаев. Многие страны, в том числе и Казахстан, усилили контроль в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах в связи с вспышкой пневмонии.

Министерство иностранных дел рекомендовало казахстанцам воздержаться от поездок в китайский Ухань из-за вспышки коронавируса. По последним данным, в Ухане остаются 98 казахстанских студентов.

26 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана.

Фото: из открытых источников
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8868
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.01.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоргос уже с 23 го не работает. Потому что китайцы к новому году начинают готовится. Пол месяца он не будет и так работать. закрыли то что закрывают каждый год из за нового года :lol:
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§ Сабыр
Re: Казахстан закрыл «Хоргос» и ряд КПП на границе с Китаем...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 26.01.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну дай понтануться :lol: Это мы приказали,а не их новый год :lol:
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Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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