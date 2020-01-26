Шенгенская виза на пять лет. Что изменится в правилах в 2020 году

Среди основных новшеств увеличение размера консульского сбора за оформление визы в страны Шенгенской зоны, а также срока подачи заявки, отмечается в обзоре informburo.kz.

Иллюстративное фотос сайта zakon.kz

Правила выдачи Шенгенской визы изменятся со 2 февраля 2020 года. В этот день вступает в силу Визовый кодекс стран участниц Шенгенского соглашения – это 26 стран мира, 22 из которых входят в Европейский союз. Гражданам 104 государств для въезда в эти страны нужно получить визу.

Страны Шенгенской зоны / Карта CrazyPhunk

Основные новшества:

Увеличили размер визовых сборов. Продлили срок подачи заявлений на получение визы. Ввели электронную форму заявлений в большинстве стран Шенгенского соглашения. Обязали каждую страну-участницу Шенгенской зоны открыть представительства, выдающие визы, в каждом государстве. Увеличили срок действия визы путешественникам, часто посещающим ЕС. Сократили сроки рассмотрения документов.

Разбираем новые правила и рассказываем, куда обращаться за помощью.

№1. Как изменился размер визовых сборов? Визовые сборы увеличились на 20 евро. Если раньше Шенгенскую визу можно было приобрести за 60 евро, то со 2 февраля 2020 года – за 80 евро (33 600 тенге). 40 евро вместо 35 придётся платить двум категориям: детям от 6 до 12 лет;

гражданам Боснии и Герцеговины, Грузии, Косово, Македонии, Черногории, России, Сербии и Украины. Дети до шести лет по-прежнему освобождаются от визовых сборов.

№2. Как изменился срок подачи заявлений? Срок подачи заявлений продлён с трёх до шести месяцев. Это значит, что документы на получение Шенгенской визы можно подавать за полгода до планируемой поездки. Минимальный срок – за 15 суток до въезда. Моряки смогут подавать заявление за девять месяцев до прибытия в порт страны-участницы Шенгенского соглашения. Важно, чтобы цель их поездки была профессиональной.

№3. Можно ли подать электронное заявление? Визовый кодекс рекомендует странам-участницам Шенгенского соглашения обеспечить заполнение и подачу заявлений в электронном виде. Разрешается подписывать заявления электронной подписью, признанной государством, в котором принимают документы. Но эта норма не носит обязательного характера, так как есть оговорка – по возможности. Поэтому лучше уточнять вопрос возможности подачи онлайн-заявления в консульствах и посольствах стран, которые вы планируете посетить.

№4. Куда обращаться за получением Шенгенской визы? Новый кодекс обязывает страны Шенгенского соглашения иметь представительства в каждом государстве. Это могут быть: посольства/консульства;

посредническая компания. Это введено для упрощения оформления визы. Например, граждане некоторых стран ездят в соседнее государство, чтобы только подать визовое заявление. Посредники могут взимать плату за свои услуги. Сумма не должна превышать стоимость визового сбора (33 600 тенге). №5. Как получить шенген на пять лет?

Многократные визы сроком действия до пяти лет будут выдавать путешественникам, которые часто посещают Шенгенскую зону и имеют положительную визовую историю. Особое внимание будут уделять путешествующим в профессиональных целях, таким как бизнесмены, моряки, художники и спортсмены. Для этого необходимо выполнить несколько условий: законно использовать предыдущие визы;

важно, чтобы на родине путешественника была хорошая экономическая ситуация;

быть твёрдо уверенным в возможности покинуть страну Шенгенского соглашения до истечения срока визы.

№6. Сколько времени рассматривают заявление? Раньше решение о выдаче Шенгенской визы принимали до 60 дней. Со 2 февраля 2020 года – от 15 до 45 дней.

№7. Нужно ли оформлять медицинскую страховку? Страхование – обязательное условие для обращающихся за Шенгенской визой независимо от причины поездки: по работе, в качестве туриста, по учёбе, на отдых. Сайт Шенгенской визы рекомендует обращаться к двум туристическим страховым компаниям AXA Schengen и Europ Assistance, которые признаются европейскими консульствами и посольствами по всему миру. Тот, кто хочет получить шенген на пять лет, должен доказать, что у него есть действительный полис медицинского страхования для поездок на всё время визита. Поэтому в новую форму заявления добавили абзац в конце: "Мне известно о необходимости иметь надлежащий полис медицинского страхования для поездок на срок моего первого посещения и последующих посещений территории государств‑членов". Медицинская страховка стоит 1 евро за каждый день пребывания.

№8. Какие документы нужны для получения Шенгенской визы? В зависимости от цели поездки и страны пребывания пакет документов может отличаться. Уточнить список можно на сайтах консульств или посольств. Основные документы: паспорт;

справка с работы с указанием дохода;

выписка из банка;

фото 3,5 х 4,5 цветное на белом фоне (матовое) – 2 шт;

анкета;

биометрия (отпечатки пальцев);

полис туристической медицинской страховки.

№9. Куда обращаться, если планирую посетить несколько стран Шенгенской зоны? Виза даёт право передвигаться по всем 26 странам Шенгенской зоны. Если вы планируете посетить несколько стран, необходимо выбрать одну, через которую вы въезжаете. И обращаться нужно будет в консульство/посольство первой страны. Специалисты визовых центров рекомендуют из нескольких стран для въезда выбрать ту, что лояльно относится к въезжающим. Например, Чехия и Франция строго относятся к выдаче визы и могут из-за мелочи отказать. Дело в том, что в Чехию многие по туристической визе едут работать. А Германия, напротив, привлекает и развивает туризм, поэтому в её представительствах менее придирчиво рассматривают документы. Консулы внимательно изучают документы и в случае необходимости могут позвонить в банк или к вам на работу.