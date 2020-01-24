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Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в Костанае
24 января 2020, 18:04 | Происшествия
Фото и видео последствий аварии прислали "НГ" очевидцы. Они сообщили, что ДТП произошло на конечной остановке в районе КСК.
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, сотрудники Северного отдела полиции УП Костаная начали расследование по факту ДТП с участием водителя автобуса маршрута № 13, совершившего наезд на мужчину.
"От полученных травм 60-летний житель Костаная скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются", - пояснили в ведомстве.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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Кронирование: до и после
Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
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