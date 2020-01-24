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yudjin
Кронирование: до и после
Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
24.01.20 22:09
elektron
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
24.01.20 22:07
drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
24.01.20 22:07
КГСПС
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
24.01.20 21:57
сайлау курманов
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился
24.01.20 21:54
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Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в Костанае

24 января 2020, 18:04 |  Происшествия

Фото и видео последствий аварии прислали "НГ" очевидцы. Они сообщили, что ДТП произошло на конечной остановке в районе КСК.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, сотрудники Северного отдела полиции УП Костаная начали расследование по факту ДТП с участием водителя автобуса маршрута № 13, совершившего наезд на мужчину.

"От полученных травм 60-летний житель Костаная скончался на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются", - пояснили в ведомстве.
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 24.01.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причину видно сразу - нечищенные дороги и остановки.
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§ Серый волк
Re: Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановку может быть кое-как почистили.
Её на видео за сугробом немного видно.

Очевидец наверное не владеет русским, так как не написл где это именно на маршруте 13 по центральным улицам через весь город.

Но что же тогда делается на остальных улицах?
Если такой бедлам на центральных проездах по маршруту 13?

Причем хорошо заметно, что это не сегодня образовалось, а добавилось.

В этом отношении наверное не нужно обладание русским языком, чтоб понять, что деньги на содержание города чинуши опять по традиции сбарымчатили.
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§ сайлау курманов
Re: Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.01.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под снегом настоящий гололёд, видимо стоял на краю обочины и подскользнулся прямиком под автобус, как жаль, теперь и водителя и дорожников всех замордуют
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§ Серый волк
Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов: как жаль, теперь и водителя и дорожников всех замордуют

Немного воспользуюсь переводом.
Приезжий в город хочет сказать, что нехорошо получилось.
Из-за этого дядьки стоявшего с краю от гололёда теперь дорожников замордуют и водителей.

Жалко будет дорожников.

Их наверное ему особенно. Извините, а можно спросить, при этом акиме из актюбинска дороги вообще хоть раз чистить пробовали? Не у акимата пустырь плиточный, а дороги?
А то какое то ощущение от комментариев, что вот это нормальное являение. Типа "давно так сидим само весной тает" "ни разу ещё до августа не оставалось".

В интернетах кстати упорно пишут, что папин Мамин из области мешок увёз...
Некоторые пишут что с деньгами.
Но мы наверное не поверим... он же наверное снег увёз в мешке. Помогал чистить и вывез.
А то в области неурожай, обобрать то крестьян не получится на мешок.
Придется тырить с очистки города.
Спросите кто-нибудь у Мамина увозил ли мешок?
И не хочет ли вернуть немного, чтоб мешки с трупами в сугробах хоть найти можно было.
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§ abaika95
Re: Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
13ые гоняют как бешеные,не успел на подножку встать уже трогается,горожане постоянно возмущаются 13-ыми и 21-ми
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Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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