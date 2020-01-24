Приближающийся циклон принесет сильный ветер и еще одну порцию снега в Костанайскую область

По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 января, местами по области ожидается небольшой снег. Кое-где возможна низовая метель, туман. Начиная с воскресенья, 26 января, область окажется под влиянием циклона, который принесет с собой снегопады и метели. Движение на дорогах осложнит гололед.

Фото Ксении РЕБИК



- В субботу, 9 января, ночью будет -5...-10, местами 13 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем и в ночь на воскресенье ожидается такая же температура. А вот днем в воскресенье ожидаем 0...- 5, местами 8 градусов ниже нуля. В понедельник как ночью, так и днем: -5...-10, местами -13.

Ветер по прогнозам синоптиков в ближайшие три дня будет западного и юго-западного направлений. Средняя скорость его составит 9-14 м/с, временами 15-20 м/с, а в понедельник возможны отдельные порывы до 23-28 м/с.