Приближающийся циклон принесет сильный ветер и еще одну порцию снега в Костанайскую область
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 января, местами по области ожидается небольшой снег. Кое-где возможна низовая метель, туман. Начиная с воскресенья, 26 января, область окажется под влиянием циклона, который принесет с собой снегопады и метели. Движение на дорогах осложнит гололед.
Фото Ксении РЕБИК
- В субботу, 9 января, ночью будет -5...-10, местами 13 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем и в ночь на воскресенье ожидается такая же температура. А вот днем в воскресенье ожидаем 0...- 5, местами 8 градусов ниже нуля. В понедельник как ночью, так и днем: -5...-10, местами -13.
Ветер по прогнозам синоптиков в ближайшие три дня будет западного и юго-западного направлений. Средняя скорость его составит 9-14 м/с, временами 15-20 м/с, а в понедельник возможны отдельные порывы до 23-28 м/с.
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Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился