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yudjin
Кронирование: до и после
Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
24.01.20 22:09
elektron
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
24.01.20 22:07
drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
24.01.20 22:07
КГСПС
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
24.01.20 21:57
сайлау курманов
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился
24.01.20 21:54
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Приближающийся циклон принесет сильный ветер и еще одну порцию снега в Костанайскую область

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

24 января 2020, 16:30 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 января, местами по области ожидается небольшой снег. Кое-где возможна низовая метель, туман.  Начиная с воскресенья, 26 января, область окажется под влиянием циклона, который принесет с собой снегопады и метели. Движение на дорогах осложнит гололед.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу, 9 января, ночью будет -5...-10, местами 13 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. -  Днем и в ночь на воскресенье ожидается такая же температура. А вот днем в воскресенье ожидаем 0...- 5, местами 8 градусов ниже нуля. В понедельник как ночью, так и днем: -5...-10, местами -13.

Ветер по прогнозам синоптиков в ближайшие три дня будет западного и юго-западного направлений. Средняя скорость его составит 9-14 м/с, временами 15-20 м/с, а в понедельник возможны отдельные порывы до 23-28 м/с.
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Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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