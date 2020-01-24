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yudjin
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КГСПС
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"Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

24 января 2020, 15:38 |  Государство

О том, что электричество подорожает, сегодня, 24 января, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций Костанайской области. Он был посвящен мерам по сдерживанию тарифов на коммунальные услуги.

Руководитель РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области» Акан ТАШПАНОВ проинформировал о работе, проведенной по снижению тарифов, утвержденных на 2020 год.

- В 2019 году мы придерживались политики «тарифной тишины», в результате которой в большинстве услуг для населения тариф остался без изменений, - сообщил Ташпанов. – Для этого мы снижали затраты, лежащие в основе тарифов, проводили дифференциацию тарифов по группам потребителей, выделили отдельную группу учреждений, содержащихся за счет бюджета.

В итоге в прошлом году за счет снижения тарифов по 155 заявкам, поступившим от субъектов естественных монополий, экономический эффект составил 4 млрд 535 млн тенге. Для сравнения, в 2018 году этот показатель был на уровне 382,7 млн тенге.

- Департаментом проведена работа по снижению тарифов, утвержденных на 2020 год, - добавил Акан Ташпанов. – В настоящее время тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения остаются на уровне 2018 года. Хотя по заявкам они должны быть выше. Экономический эффект от снижения тарифов составил 1 млрд 475 млн тенге.

Руководитель департамента сообщил, что в рамках ежегодного рассмотрения исполнения тарифных смет, проанализированы 154 отчета от 123 субъектов естественных монополий и 29 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 26 естественных монополистов. За неисполнение свыше 5% статей тарифных смет и мероприятий инвестиционных программ, в результате чего потребителям нанесен ущерб, департамент утвердил временные компенсирующие тарифы. Сумма возврата этих денег потребителям в 2019 году составила около 648 млн тенге. Это на 66,8% больше аналогичного возврата в 2018 году.

Акан Ташпанов сообщил, что для повышения эффективности принимаемых решений в области тарифообразования, департамент создает региональную комиссию по вопросам тарифного регулирования. В нее войдут представители госорганов и бизнеса, а так же общественники и эксперты.

Единственная коммунальная услуга субъектов естественных монополий, цена которой в 2020 году будет увеличена, это электроэнергия. Директор департамента сообщил, что от ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» поступило уведомление о повышении  с 1 февраля 2020 года среднего тарифа на электроэнергию на 7,5% (с 17,64 до 18,97 тенге за 1 кВтч без учета НДС). Основными причинами названы увеличение предельных тарифов на транспортировку электроэнергии, произведенные Министерством энергетики (приказ министра от 23.09.2019), и включение расходов по поддержанию готовности электрической мощности.

- По результатам проведенной департаментом экспертизы, обоснованная цена на электроэнергию снижена до 18,92 тенге за 1 кВтч без учета НДС, рост составил 7,2%, - сообщил Ташпанов. – Для физических лиц среднеотпускной тариф составит 14,6 тенге за кВтч без НДС, то есть изменение не более 5% или 0,7 тенге за кВтч. Для юридических лиц тариф составит 23,3 тенге за кВтч без НДС – рост 9,6%. При этом необходимо отметить, что прогнозируемый проект тарифа ТОО «КЭЦ» для физических лиц остается ниже уровня 2018 года и вернется к уровню 2015 года.

Участвующие в брифинге руководители ГКП «КТЭК»  Аскар Бекпаганбетов, ГКП «Костанай – Су» Еркебулан Файзулаев и ТОО «КЭЦ» Анаргуль Ускенбаева рассказали о мерах, принимаемых по сдерживанию роста тарифов, а также планах по реализации инвестпроектов, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и снижение энергозатрат.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
"Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
понятно,2019 год - первый ушел,второй принял.
тут дергаться опасно было.
зачем только эти цифры "без учета ндс",
среднеотпускной..зачем он мне..
назовите сколько население будет платить.
с плитами, без плит,по нормам потребления.
сколько юридические лица.

[Исправлено: alex_60, 24.01.2020 - 16:15]
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§ Тот самый
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В 2019 году мы придерживались политики «тарифной тишины»


Да заметили-заметили, странный перерасчёт от КТЭК приходил. Тихо подняли с октября цену и даже за уже потребленную воду пересчитали.
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§ Маркс
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 694
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В настоящее время тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения остаются на уровне 2018 года. Хотя по заявкам они должны быть выше.

Т.е. получается, что эти предприятия с 2018 года работают себе в убыток? Работники недополучают зарплату, детишки встречают их с работы голодными взглядами. Директорскому составу приходится продавать дорогую обстановку кабинетов, эксклюзивные авто. Ценой неимоверных усилий отказываться от канаров и мальдивов.

Предприятия стонут в режиме жесткой экономии. Нельзя включать свет без разрешения руководителя. В туалет можно ходить только группами, чтобы смыв осуществлял последний посетитель. Многие не уходят домой, чтобы сберечь силы и не тратиться на проезд. На утренней летучке у всех в глазах только один немой вопрос об окончании моратория, но вместо хлеба с маслом в перспективе маячит только шиш с КРЕМом.

Как-то не верится в эти ужасные ужасы.

Цитата:
Экономический эффект от снижения тарифов составил 1 млрд 475 млн тенге.

Этот экономический эффект напоминает анекдот, про то, как Вася бегал от общаги до института за трамваем и экономил 3 копейки, а Игорь был умнее, он бегал за автобусом и экономил 5 копеек.

Даже нет, не так. Вчера была жуткая попойка, но сегодня утром нашелся один недопитый пузырь. Это и есть экономический эффект недоперепития.
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§ Гога
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2115
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 24.01.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же все-таки это ?? **В Казахстане утвердили предельные тарифы на электроэнергию до 2025 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики. Отмечается, что предельные тарифы утверждены приказом министра от 14 декабря 2018 года. С 2019 года тарифы будут неизменны до 2025 года.**
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§ maxsaf
Re: "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
А как же все-таки это ?? *

Передумали ))
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