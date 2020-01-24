"Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области

О том, что электричество подорожает, сегодня, 24 января, сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций Костанайской области. Он был посвящен мерам по сдерживанию тарифов на коммунальные услуги.

Руководитель РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области» Акан ТАШПАНОВ проинформировал о работе, проведенной по снижению тарифов, утвержденных на 2020 год.

- В 2019 году мы придерживались политики «тарифной тишины», в результате которой в большинстве услуг для населения тариф остался без изменений, - сообщил Ташпанов. – Для этого мы снижали затраты, лежащие в основе тарифов, проводили дифференциацию тарифов по группам потребителей, выделили отдельную группу учреждений, содержащихся за счет бюджета.

В итоге в прошлом году за счет снижения тарифов по 155 заявкам, поступившим от субъектов естественных монополий, экономический эффект составил 4 млрд 535 млн тенге. Для сравнения, в 2018 году этот показатель был на уровне 382,7 млн тенге.

- Департаментом проведена работа по снижению тарифов, утвержденных на 2020 год, - добавил Акан Ташпанов. – В настоящее время тарифы на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения остаются на уровне 2018 года. Хотя по заявкам они должны быть выше. Экономический эффект от снижения тарифов составил 1 млрд 475 млн тенге.

Руководитель департамента сообщил, что в рамках ежегодного рассмотрения исполнения тарифных смет, проанализированы 154 отчета от 123 субъектов естественных монополий и 29 отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ от 26 естественных монополистов. За неисполнение свыше 5% статей тарифных смет и мероприятий инвестиционных программ, в результате чего потребителям нанесен ущерб, департамент утвердил временные компенсирующие тарифы. Сумма возврата этих денег потребителям в 2019 году составила около 648 млн тенге. Это на 66,8% больше аналогичного возврата в 2018 году.

Акан Ташпанов сообщил, что для повышения эффективности принимаемых решений в области тарифообразования, департамент создает региональную комиссию по вопросам тарифного регулирования. В нее войдут представители госорганов и бизнеса, а так же общественники и эксперты.

Единственная коммунальная услуга субъектов естественных монополий, цена которой в 2020 году будет увеличена, это электроэнергия. Директор департамента сообщил, что от ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» поступило уведомление о повышении с 1 февраля 2020 года среднего тарифа на электроэнергию на 7,5% (с 17,64 до 18,97 тенге за 1 кВтч без учета НДС). Основными причинами названы увеличение предельных тарифов на транспортировку электроэнергии, произведенные Министерством энергетики (приказ министра от 23.09.2019), и включение расходов по поддержанию готовности электрической мощности.

- По результатам проведенной департаментом экспертизы, обоснованная цена на электроэнергию снижена до 18,92 тенге за 1 кВтч без учета НДС, рост составил 7,2%, - сообщил Ташпанов. – Для физических лиц среднеотпускной тариф составит 14,6 тенге за кВтч без НДС, то есть изменение не более 5% или 0,7 тенге за кВтч. Для юридических лиц тариф составит 23,3 тенге за кВтч без НДС – рост 9,6%. При этом необходимо отметить, что прогнозируемый проект тарифа ТОО «КЭЦ» для физических лиц остается ниже уровня 2018 года и вернется к уровню 2015 года.

Участвующие в брифинге руководители ГКП «КТЭК» Аскар Бекпаганбетов, ГКП «Костанай – Су» Еркебулан Файзулаев и ТОО «КЭЦ» Анаргуль Ускенбаева рассказали о мерах, принимаемых по сдерживанию роста тарифов, а также планах по реализации инвестпроектов, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и снижение энергозатрат.