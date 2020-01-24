Форум
yudjin
Кронирование: до и после
Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
24.01.20 22:09
elektron
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
24.01.20 22:07
drakon
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
24.01.20 22:07
КГСПС
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
24.01.20 21:57
сайлау курманов
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился
24.01.20 21:54
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном

24 января 2020, 16:00 |  Криминал

Злоумышленник днем 14 января залез через балкон к пенсионеру, чтобы ограбить его. Выяснилось, что жертву свою он выбрал не случайно, а "по знакомству". Первое, о чем грабитель спросил свою жертву - это помнит ли его хозяин квартиры.

- Помнишь, украли медаль, телевизор, - поинтересовался грабитель. И заявил, что из-за пенсионера он отсидел 3 года и 6 месяцев.

Кадр из видео

63-летний пенсионер, конечно, помнил, как его обокрали несколько лет назад. А вот самого преступника - нет. Зато теперь он навряд ли его забудет.

Как сообщили  сегодня на брифинге в департаменте полиции Костанайской области, на повторную кражу 31-летний вор пришел не один. Через входную дверь он впустил 28-летнего подельника. Оба они, угрожая ножом, стали требовать у пенсионера деньги. Наличных у мужчины не оказалось, он отдал ворам банковскую карточку и сообщил пин-код.

Один из злоумышленников отправился к банкомату обналичивать деньги, а второй остался с пенсионером. Снять с карточки им удалось 970 000 тенге.

- Находясь в шоковом состоянии, пенсионер не нашел в себе силы вызвать полицию сразу, так как в первую очередь был обеспокоен блокировкой карточки, - сообщили в пресс-службе. - В ходе оперативно-профилактических мероприятий подозреваемые, совершившие разбойное нападение на пенсионера, были задержаны.

Деньги они успели потратить на личные нужны.

Ведется досудебное расследование по ст.192 ч. 3 УР РК «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Подозреваемые арестованы.

По поводу 31-летнего грабителя известно, что после первого преступления, он вышел на свободу в 2019 году. Нигде не работал.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.01.20 18:04 Мужчина погиб в результате наезда пассажирского автобуса в Костанае
24.01.20 16:30 Приближающийся циклон принесет сильный ветер и еще одну порцию снега в Костанайскую область
24.01.20 16:04 Учения по локализации коронавируса провели в аэропорту Костаная
24.01.20 15:38 "Единственный тариф, который вырастет в 2020 году - это тариф на электроэнергию" - Департамент КРЕМ по Костанайской области
24.01.20 14:15 Токаев принял решение по авто с иностранными номерами
24.01.20 13:34 Подписи под обращением в пользу открытия приюта для бездомных животных собирают костанайские зоозащитники
24.01.20 12:39 Токаев предложил мораторий на дорогие авто и форумы
24.01.20 11:07 Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
24.01.20 08:52 ДЧС обратился к жителям Костанайской области в связи с ухудшением погоды
24.01.20 08:34 ВОЗ выступила с заявлением по поводу вируса, парализовавшего Китай

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Тот самый
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И заявил, что из-за пенсионера он отсидел 3 года и 6 месяцев


10 из 10. А что к прокурору не залез? Или судье? Вроде и они не чужие люди (по такой логике).
Профайл

§ alex_60
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7130
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем на карточке миллион пенсионеру держать,
непонятно.
Профайл

§ abaika95
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо не убили
Профайл

§ сайлау курманов
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.01.20 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старый пусть меняет место полживания, не отстанут, если опять придут, живым не оставят, это точно
Профайл Посетить вебсайт

§ Серый волк
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вариант сценария фильма "Один дома" и "Один дома-2" В Рудненском варианте всё должно было быть именно так.



Впрочем не удивительно. Пока одна часть банды колесных басмачей на колёсах бюджет тырит, другие по улицам и квартирам шарятся.
Профайл

§ maxsaf
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деньги они успели потратить на личные нужны.

Вот заливают.)) Верните пенсу деньги.
Профайл

§ drakon
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18414
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.01.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Верните пенсу деньги.

Почти 2 500 Евро.
Потратить за 2 дня, на себя?
Тогда зарплата точно 500 000 тенге... :lol: :oops:
Профайл

§ maxsaf
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5164
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Поэтому дед сначала пытался карточку заблокировать, а не в полицию звонить
Профайл

§ Серый волк
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11130
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.01.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Вот заливают.)) Верните пенсу деньги.

Если деньги у тех полисяев, то пишите пропали как колесо.
Сомнительно, что за десять минут они все взяли и потратились.

Покажите кто-нибудь дедушке фильм "Один дома"

Помогите план ловушек составить... :-)

Чтоб знал как этих мокрых бандитов встречать в следующий раз.

А то надежда только на Санта-Клауса не самая лучшая.



Если что тут краткое пособие от актёров и каскадеров фильма

https://www.youtube.com/watch?v=ArG_7pxNvm4

[video] https://www.youtube.com/watch?v=ArG_7pxNvm4[/video]
Профайл

§ abaika95
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 2870
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 24.01.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вот заливают.)) Верните пенсу деньги//




Смехоэнурез лечить надо) иначе так и будете неловко выглядит как серый)

Деньги так и так деду вернут) горе-воришки скинуться и вернут все сумму ещё и сверх заплатят)
Профайл

§ сайлау курманов
Re: "Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.01.20 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 3
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх