Злоумышленник днем 14 января залез через балкон к пенсионеру, чтобы ограбить его. Выяснилось, что жертву свою он выбрал не случайно, а "по знакомству". Первое, о чем грабитель спросил свою жертву - это помнит ли его хозяин квартиры.
- Помнишь, украли медаль, телевизор, - поинтересовался грабитель. И заявил, что из-за пенсионера он отсидел 3 года и 6 месяцев.
Кадр из видео
63-летний пенсионер, конечно, помнил, как его обокрали несколько лет назад. А вот самого преступника - нет. Зато теперь он навряд ли его забудет.
Как сообщили сегодня на брифинге в департаменте полиции Костанайской области, на повторную кражу 31-летний вор пришел не один. Через входную дверь он впустил 28-летнего подельника. Оба они, угрожая ножом, стали требовать у пенсионера деньги. Наличных у мужчины не оказалось, он отдал ворам банковскую карточку и сообщил пин-код.
Один из злоумышленников отправился к банкомату обналичивать деньги, а второй остался с пенсионером. Снять с карточки им удалось 970 000 тенге.
- Находясь в шоковом состоянии, пенсионер не нашел в себе силы вызвать полицию сразу, так как в первую очередь был обеспокоен блокировкой карточки, - сообщили в пресс-службе. - В ходе оперативно-профилактических мероприятий подозреваемые, совершившие разбойное нападение на пенсионера, были задержаны.
Деньги они успели потратить на личные нужны.
Ведется досудебное расследование по ст.192 ч. 3 УР РК «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Подозреваемые арестованы.
По поводу 31-летнего грабителя известно, что после первого преступления, он вышел на свободу в 2019 году. Нигде не работал.
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Кронирование: до и после
Тут уже упоминали Актобе... в бытность Мухамбетова там и началось повальное оболванивание растительности, которое теперь наблюдаем и мы... Но теперь там появилось движение...
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
КГСПС: А она точно развивается? с точки зрения вегетации, для некоторых это тоже процесс развития. ;-)
Дорога ли у нас электроэнергия?
abaika95: вы такой патриот Костаная Я патриот КУстаная, ты чё, не понял... :lol: :-o
Мамин: 5 регионов продемонстрировали отставание
По его словам, каждый регион играет важную роль в развитии экономики страны.///А она точно развивается?
"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном
Очень давно интернатовский молодняк залез ночью в магаз , а на утро их поимали. Однако вынесли прилично, но мне вернули всего лишь блок сигарет, на остальное я даже и не зарился