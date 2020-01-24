"Помнишь меня?" - вор из мести повторно обокрал пенсионера в Рудном

Злоумышленник днем 14 января залез через балкон к пенсионеру, чтобы ограбить его. Выяснилось, что жертву свою он выбрал не случайно, а "по знакомству". Первое, о чем грабитель спросил свою жертву - это помнит ли его хозяин квартиры.

- Помнишь, украли медаль, телевизор, - поинтересовался грабитель. И заявил, что из-за пенсионера он отсидел 3 года и 6 месяцев.

Кадр из видео

63-летний пенсионер, конечно, помнил, как его обокрали несколько лет назад. А вот самого преступника - нет. Зато теперь он навряд ли его забудет.

Как сообщили сегодня на брифинге в департаменте полиции Костанайской области, на повторную кражу 31-летний вор пришел не один. Через входную дверь он впустил 28-летнего подельника. Оба они, угрожая ножом, стали требовать у пенсионера деньги. Наличных у мужчины не оказалось, он отдал ворам банковскую карточку и сообщил пин-код.

Один из злоумышленников отправился к банкомату обналичивать деньги, а второй остался с пенсионером. Снять с карточки им удалось 970 000 тенге.

- Находясь в шоковом состоянии, пенсионер не нашел в себе силы вызвать полицию сразу, так как в первую очередь был обеспокоен блокировкой карточки, - сообщили в пресс-службе. - В ходе оперативно-профилактических мероприятий подозреваемые, совершившие разбойное нападение на пенсионера, были задержаны.

Деньги они успели потратить на личные нужны.

Ведется досудебное расследование по ст.192 ч. 3 УР РК «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Подозреваемые арестованы.

По поводу 31-летнего грабителя известно, что после первого преступления, он вышел на свободу в 2019 году. Нигде не работал.