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Николай ВОРОНИН: «Незавершенные работы»

«Токаев в своем новогоднем поздравлении зажег костер празднования юбилеев»
26 января 2020, 10:01 |  Мнения

За годы независимости мы наблюдали бесчисленное число реформ, программ, стратегий, указаний президентов. Ощутимых результатов от всего этого пока не наступило.

«Политические документы, стратегии и госпрограммы в Казахстане бывают «красиво написаны», с благими намерениями, но они часто терпят неудачу на этапе их реализации. Неэффективные государственные программы ведут к снижению доверия, общественной поддержки… В международной научной литературе многие госпрограммы в Казахстане описаны как «незавершенные работы», «имитация» и «мимикрия», где отсутствуют четкое видение в политике и служению обществу», - это мнение ассистент-профессора Высшей Школы госполитики Назарбаев Университета Салтанат ДЖАНЕНОВОЙ.

И это действительно так. Возьмем программы, срок действия которых закончился в прошлом году. Завершились вторая пятилетка ФИИР (государственная программа индустриально-инновационного развития) на 2015-2019 годы, «Нурлы-жол» на тот же срок, программа развития регионов до 2020 года, госпрограмма развития образования и науки на 2016-2019 годы, программа развития сферы услуг до 2020 года.

Что эти программы дали, говорят цифры, приведенные экономистом Петром СВОИКОМ в газете «Время» в начале января 2020 года. Обещали рост стоимости экспорта обрабатывающей промышленности на 19%, фактически - 13,4%, рост производительности труда на 22%, а фактически всего 6,6%. И так практически везде.

И вот наше многострадальное образование получило новую программу развития на 2020-2025 годы, которая предусматривает повышение расходов на науку. На августовском совещании педагогов в 2019 году президент Токаев заявил о низкой научной новизне и низкой результативности казахстанских исследований. А кандидат физико-математических наук Эдуард КНОР в интервью газете «Время» в августе прошлого года вообще заявил: «У нас имитация научной деятельности». Если взять во внимание, что подавляющая часть крупных чиновников и даже бизнесменов имеют ученую степень, то возразить господину Кнору невозможно.

Дорого нам обходятся и инициативы президентов. В копеечку влетело предложение Елбасы по трехязычию. Теперь Токаев в своем новогоднем поздравлении зажег костер празднования юбилеев. Жаль, что в этом костре горят не дрова, а народные денежки. 3 млрд тенге потратят на празднование 175-летия Абая, 3,5 млрд - на празднование 750-летия Золотой Орды. Кстати, Золотая Орда (улус Джучи) находилась в составе Монгольской империи до 1266 года, а потом обрела самостоятельность, сохранив зависимость от имперского центра. Кто должен праздновать - мы или монголы? Пока неизвестно, сколько выделят на празднование юбилея араба Аль-Фараби.

Существует извечный династический принцип «божественного права королей» - каких бы дел не натворили государи (президенты), судить их надлежит Господу, а не их подданным. Так что «конца зимы холодной» в нашем государстве ждать придется долго.
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: «Незавершенные работы»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18427
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.01.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А когда будет Юбилей?
Аль Фараби... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 26.01.2020 - 15:19]
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