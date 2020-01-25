Рассказываем, за счёт чего Казахстан улучшил свой рейтинг и что ещё нужно изменить, чтобы выбиться в лидеры.

Что учитывали составители индекса

Исследование проводилось на основе данных девяти известных международных исследовательских центров, расположенных в Западной Европе и США. Они проводили 13 разных видов опросов бизнесменов и экспертов, которые оценивали ситуацию с коррупцией.

Проводилось онлайн-анкетирование, экспертная оценка, интервьюирование ограниченного круга респондентов, анализ статистических данных, оценка уровня участия государства в управлении экономикой. Исследователи выясняли, как часто бизнесменам приходится решать вопросы неформальным способом, и оценивали взаимосвязи между коррупцией и уровнем демократии, свободой слова и гражданского общества.

Результаты девяти источников дали средний балл – 34 из 100 возможных.

Bertelsmann Foundation Transformation Index (Индекс трансформации Фонда Бертельсманна) дал Казахстану 33 балла (в 2018 году – 25 баллов). Economist Intelligence Unit Country Ratings (страновой рейтинг Economist Intelligence Unit) оценил уровень коррупции низко – в 20 баллов (в 2018 году столько же). Freedom House Nations in Transit Ratings (Рейтинг Фридом Хаус Nations in Transit) – 24 балла (с 2018 года показатель остался неизменным). Global Insight Country Risk Ratings (Рейтинг страновых рисков Global Insight) – 35 баллов (столько же, сколько в 2018 году). IMD World Competitiveness Yearbook (Ежегодник мировой конкурентоспособности IMD) – дал Казахстану 55 баллов (против 48 в 2018 году). PRS International Country Risk Guide (Международное руководство по страновым рискам PRS) – 43 балла (рост по сравнению с 2018 годом, когда было 27 баллов). Varieties of Democracy Project (Проект "Разнообразие демократии") – самый низкий балл –17 (столько же было в 2018 году). World Economic Forum EOS (Всемирный экономический форум EOS) – 47 баллов (рост по сравнению с 2018 годом на один балл). World Justice Project Rule of Law Index (Индекс верховенства права проекта Всемирного правосудия) – 36 баллов (рост на два балла по сравнению с 2018 годом).

Результат прошлого года сравним с прогрессом за предыдущие семь лет оценки уровня восприятия коррупции. То есть с 2012 по 2018 годы рейтинг Казахстана изменился с 28 до 31 балла. В 2019 году страна набрала 34 балла и поднялась в индексе.

Индекс восприятия коррупции 2019 / Графика Transparency International

Лидерами рейтинга стали Новая Зеландия и Дания с 87 баллами в каждой стране. В конце списка: Сомали (девять баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сирия (13 баллов). Казахстан показал лучшие результаты в Центральной Азии, а среди стран постсоветского пространства подвинул в рейтинге Россию, Украину и Молдову.

Средний балл Восточной Европы и Центральной Азии / Графика Transparency International

Что сделал Казахстан для борьбы с коррупцией

По словам исполнительного директора Transparency Kazakhstan Ольги Шиян, у Казахстана неплохие результаты в борьбе с коррупцией. Страна присоединилась к международной организации ГРЕКО (группа государств по борьбе с коррупцией) и признала, что нет ни одной сферы деятельности, которая не была бы поражена коррупцией. В организации считают, что увольнение коррумпированных судей – значительный шаг в реформе судебной системы.

Ольга Шиян / Фото Informburo.kz

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов на брифинге в службе центральных коммуникаций отметил ещё несколько успешных решений, которые были приняты в конце года и не учитывались в рейтинге. Это новый закон, который:

вводит персональную ответственность руководителей за коррупцию среди подчинённых;

восстанавливает антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов;

закрепляет координирующую роль агентства в сфере антикоррупционной политики и компетенции по проведению исследований коррупции в государственном и частном секторах.

В список достижений Олжас Бектенов включил также мораторий на проверки микро- и малого бизнеса, установление налоговых льгот и декриминализацию клеветы. Он надеется, что эти пункты будут учтены в рейтинге 2020 года и положительно скажутся на оценке страны в глазах мирового сообщества.

Почему осуждённые за коррупцию экс-чиновники не должны работать на госслужбе

Преодолеть порог в 35 баллов Казахстану не дали два главных в этом году аспекта исследования:

прозрачность политических кампаний в избирательных процессах;

учёт общественного мнения при принятии политических решений.

Кроме того, Казахстан ещё в 2008 году присоединился к Конвенции ООН против коррупции, но законодательство обновил только в 2015-м. И оно всё ещё не соответствует требованиям международного права.

Чтобы изменить ситуацию, Казахстану нужно:

чётко дифференцировать понятие "коррупция";

исключить избирательный подход к освобождению экс-чиновников, осуждённых за коррупционные преступления.

Сейчас осуждённые за коррупционные преступления могут получить условно-досрочное освобождение при полном возмещении ущерба и выплате штрафа. Более того, через определённое время они могут быть трудоустроены на госслужбу.

По требованиям же мирового права коррупционеры не должны работать в государственных, квазигосударственных и муниципальных организациях.

Позиция госорганов: "Казахстан достиг исторического максимума"

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов подчеркнул, что показатели рейтинга 2019 года – лучшие за всё время участия Казахстана в Индексе восприятия коррупции. Прогресс одного года равен прогрессу предыдущих семи лет и почти равен тому значению, которое запланировали на пять лет вперёд (по Стратегическому плану развития Казахстана, показатель ИВК к 2025 году должен составить 35 баллов).

Олжас Бектенов / Фото пресс-службы Агентства по противодействию коррупции

"Эти показатели являются лучшими для Казахстана за всё время нашего участия в Индексе восприятия коррупции. Мы совершили серьёзный рывок, достигнув исторического максимума. Ещё никогда Transparency International не оценивала нашу страну столь высоко", – сказал на брифинге в СЦК Олжас Бектенов.

Он отметил, что постсоветские страны оказались в рейтинге значительно ниже Казахстана:

Молдова заняла 120-е место с 32 баллами;

Украина, Азербайджан и Кыргызстан расположились на 126-м месте, 30 баллов;

Россия – 137-е место, 28 баллов;

Таджикистан и Узбекистан заняли 153-ю позицию с 25 баллами;

Туркменистан – 165-е место, 19 баллов.

"Понятно, что место, которое мы занимаем, ещё не соответствует нашим пожеланиям и нашему видению. Мы считаем, что проводимая в нашей стране антикоррупционная политика заслуживает более высоких оценок. Но сам факт серьёзного улучшения наших позиций надо расценивать положительно. Мы уверено закрепились в группе "середнячков", стран с умеренным уровнем восприятия коррупции", – резюмировал Олжас Бектенов.

Эксперты международных рейтинговых агентств отметили, что Казахстан предпринимает превентивные меры по предупреждению коррупции и улучшает условия для ведения бизнеса. Как итог: коррупция в стране носит умеренный характер по сравнению с другими странами на постсоветском пространстве.

Позиция Transparency Kazakhstan: "Это аванс"

В Transparency Kazakhstan о позиции Казахстана в Индексе восприятия коррупции говорят с большей осторожностью. И отмечают, что главным двигателем в этой борьбе должна быть политическая воля.

"Рост в рейтинге – это, скорее, аванс за ту линию, которую избрало Правительство и президент. Но насколько она будет успешной, мы будем смотреть в будущие годы и, конечно, будем оценивать. Мы высоко поддержали позицию президента, когда он только вступил в должность и одним из приоритетов работы обозначил борьбу с коррупцией", – прокомментировала место Казахстана исполнительный директор организации Ольга Шиян.

Transparency International для снижения коррупции и восстановления доверия к Правительствам рекомендует Казахстану: