Спецоперацию по спасению младенца провели в Карасуском районе

Вызов из села Тюнтюгур Карасуского района поступил в Карасускую ЦРБ сегодня, 23 января, утром. Родители двухмесячного ребёнка сообщили, что у него температур до 40 градусов, кашель, хрипы, одышка, беспокойство и постоянный плач.

Как ообщила пресс-служба областного управления здравоохранения, в этом селе, которое находится в 30 км от районного центра, живут около 30 человек - те, кто не захотел перезжать в Карасу. Медпункта в Тюнтюгуре нет.

"В связи с погодными условиями, дорога к маленькому пациенту была занесена, - пояснили в ведомстве. - Снежные сугробы более 2 м в высоту и длиной от 1 км до 8 км. Главный врач Карасусской ЦРБ Владимир Голубев обратился к акиму района Виктору Ионенко, который загодя уведомил всех руководителей о том, что в район прибыла спасательная техника ОСО ГУ СПиАСР Костанайской области. Через два часа мама с ребенком в сопровождении и под наблюдением главного врача (хирург) и медбрата районной больницы выехали из Тюнтюгура в Карасу. Еще через полтора часа пациент был госпитализирован с диагнозом: ОРВИ, бронхопневмония. Сейчас состояние малыша стабильное. Проводится лечение в полном объёме. В данный момент угрозы жизни нет".

Пресс-служба сообщила фамилии всех, кто участвовал в операции по спасению малыша🛌водитель-спасатель Пивоваров Сергей, руководитель отделения Досмайлов Аменгельды, спасатель Додай Нурболат, аким района Виктор Ионенко, старший инженер по ЧС Карасуского района Кадынин Николай, медбрат Пепенжи Илья, водитель скорой Карасуского РБ Руденко Николай, главный врач Карасусской ЦРБ Владимир Голубев, начальник ЧС Карасуского района Мурзабеков Нурлан.

Фото пресс-службы управления здравоохранения