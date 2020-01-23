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elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
23.01.20 23:01
maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
23.01.20 23:01
Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
23.01.20 22:57
Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
23.01.20 22:43
drakon
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
23.01.20 22:38
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Как выглядят новые плацкартные вагоны в Казахстане

23 января 2020, 13:33 |  Государство

В AO "Пассажирские перевозки" презентовали пассажирские вагоны, прошедшие капитальный ремонт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Первые два отремонтированных вагона показали журналистам в Нур-Султане. Генеральный директор компании Михаэль Кортюм пояснил, что новые плацкартные вагоны переделаны из старых купейных вагонов 90-х годов постройки.

После капитально-восстановительного ремонта количество мест в бывших купейных поездах увеличилось до 54 спальных и 81 сидячего места. 

Кроме того, в вагонах установили кондиционеры и новые туалеты. 

Также вагоны оборудовали шестью видеокамерами. 

Данные с них в онлайн-режиме передаются на монитор в купе проводника. 

Еще в вагоне есть микроволновая печь, кулер с чистой водой. 

Увеличилось и количество розеток, ранее их было всего две на подобный вагон, а теперь разъем есть у каждого спального места.

Официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Диас Ахметшарип рассказал, что капитальный ремонт позволит значительно увеличить срок службы вагонов.

"Старый вагон российского производства свой ресурс уже отработал. Как видите, мы его почти полностью поменяли, остались только шасси и рама. Теперь он каждый год будет проходит техобслуживание, а в общем ресурс вагона мы увеличиваем почти на 20 лет", - пояснил он. 

По его словам, подобная схема замены вагонов очень выгодна, так как на работы по капитальному восстановлению затрачивается 148 миллионов тенге, а на покупку нового вагона - около 400 миллионов тенге. 

Он дополнил, что по подобной схеме до конца года будут восстановлены 85 вагонов. 

"В течение 10 лет мы должны 1200 вагонов заменить. Не только закупая новые вагоны, но и ремонтируя старые. На данный момент наш парк насчитывает 2029 вагонов, из них 47 процентов - изношенные, старые вагоны. Мы должны обновить весь вагонный парк, такая задача у нас", - заключил Диас Ахметшарип. 
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Как выглядят новые плацкартные вагоны в Казахстане
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.01.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
148 млн на вагон, это по плюс минус 12 миллионов тенге на плацкарт.. а это на 6 коек и один стол... по цене 3 комнатной квартиры.. какое там колесо обозрения!! тут одна койка золотая выходит) вот где клондайк... :-o :-o
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§ berkut_1973
Re: Как выглядят новые плацкартные вагоны в Казахстане
berkut_1973


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 22.12.12
Отправлено: 23.01.20 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то тут спальные и сидячие места получились сильно узкими
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§ aodhan
Re: Как выглядят новые плацкартные вагоны в Казахстане
aodhan


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 03.09.19
Отправлено: 23.01.20 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто знает АО "Пассажирские перевозки" какие направления из Костаная обслуживают?
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Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
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