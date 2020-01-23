Как выглядят новые плацкартные вагоны в Казахстане

В AO "Пассажирские перевозки" презентовали пассажирские вагоны, прошедшие капитальный ремонт, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Первые два отремонтированных вагона показали журналистам в Нур-Султане. Генеральный директор компании Михаэль Кортюм пояснил, что новые плацкартные вагоны переделаны из старых купейных вагонов 90-х годов постройки.

После капитально-восстановительного ремонта количество мест в бывших купейных поездах увеличилось до 54 спальных и 81 сидячего места.

Кроме того, в вагонах установили кондиционеры и новые туалеты.

Также вагоны оборудовали шестью видеокамерами.

Данные с них в онлайн-режиме передаются на монитор в купе проводника.

Еще в вагоне есть микроволновая печь, кулер с чистой водой.

Увеличилось и количество розеток, ранее их было всего две на подобный вагон, а теперь разъем есть у каждого спального места.

Официальный представитель АО "Пассажирские перевозки" Диас Ахметшарип рассказал, что капитальный ремонт позволит значительно увеличить срок службы вагонов.

"Старый вагон российского производства свой ресурс уже отработал. Как видите, мы его почти полностью поменяли, остались только шасси и рама. Теперь он каждый год будет проходит техобслуживание, а в общем ресурс вагона мы увеличиваем почти на 20 лет", - пояснил он.

По его словам, подобная схема замены вагонов очень выгодна, так как на работы по капитальному восстановлению затрачивается 148 миллионов тенге, а на покупку нового вагона - около 400 миллионов тенге.

Он дополнил, что по подобной схеме до конца года будут восстановлены 85 вагонов.

"В течение 10 лет мы должны 1200 вагонов заменить. Не только закупая новые вагоны, но и ремонтируя старые. На данный момент наш парк насчитывает 2029 вагонов, из них 47 процентов - изношенные, старые вагоны. Мы должны обновить весь вагонный парк, такая задача у нас", - заключил Диас Ахметшарип.