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elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
23.01.20 23:01
maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
23.01.20 23:01
Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
23.01.20 22:57
Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
23.01.20 22:43
drakon
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
23.01.20 22:38
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Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения

23 января 2020, 11:28 |  Государство

Спикер Сената отметила, что должна быть политика регулирования торговой наценки, особенно на розницу, передает Informburo.kz.

Председатель Сената Дарига Назарбаева на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли констатировала, что казахстанским производителям невыгодно поставлять свою продукцию на отечественный рынок, сообщает пресс-служба палаты.

"Очень сложно нашей продукции попасть на наши же собственные прилавки. Крупные торговые центры ставят производителей в кабальные условия. Посредники делают по 200-300% наценку. Получается, что невыгодно на отечественный рынок выставлять продукцию. Должна быть политика регулирования торговой наценки, особенно на розницу. Хотя бы на товары первой необходимости, исходя из которых мы считаем прожиточный минимум. (...) Население беспокоит, что цены растут на продукты первой необходимости, на картофель, на гречку. Почему столько делаем, субсидируем, вкладываем, разные программы, дорожные карты у нас есть – ситуация не улучшается. Получается, что рост цен съедает все те меры государственной поддержки, которые оказываются социально уязвимым слоям населения", – сказала спикер Сената.

Дарига Назарбаева отдельно остановилась на проблеме дублирования функций ключевых институтов, ответственных за развитие несырьевого экспорта.

"Кто занимается анализом оценки эффективности деятельности этих организаций? И почему бы уже сегодня не создать "единое окно" для тех, кто заинтересован в экспорте? Через "одно окно" я пришла со своей мукой или картошкой, получила всю необходимую информацию, консультационную поддержку, субсидии, которые мне положены, и пошла работать", – сказала Дарига Назарбаева.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5113
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения

А Абайка сказал, что уровень господдержки поднялся на 5%-7%, а прогноз по инфляции на 2020 - даже меньше 4%. И кому верить? ))

[Исправлено: maxsaf, 23.01.2020 - 11:37]
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§ pandit
Re: Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 23.01.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написал и стер, бесполезно это мое мнение и никому оно не нужно. Популизм опять, игнор живых законов рынка, попытка регулирования адм ресурсами и потеря драгоценного времени и ресурсов. Вместо этих собраний/совещаний лучше бы пару полей засеяли под хорошие сенокосы.
Кстати, фермеры россияне были в Германии со своей продукцией на фесте (индейка местного производства, фуагра, риет, паштет и т.д.). Рассказывают что завыли пожарные сирены, всех российских представителей вывели в отдельное помещение якобы эвакуация. В зал не пускали. Когда вернулись - большинство их прилавков опустели. Вменили неправильное оформление документов.
И Олега Сироту завернули - его сыры попали в плен на немецкой таможне.

Так что не надо этих иллюзий, в виде окна экспорта. Никто там не ждет. Странно, что чиновник такого высокого уровня не знает о этих проблемах. Где её команда экспертов и профессионалов???
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§ Добринцофф
Re: Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6950
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.01.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Должна быть политика регулирования торговой наценки, особенно на розницу.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37430?1579777960

Ладно ещё когда тов.Воронин постоянно твердит ,что во всё виноваты спекулянты-предприниматели,его можно понять он всю жизнь прожил в СССР где на каждом товаре был выбит ценник,а спекулянт-это главный враг народа,но когда такие глупости несёт государственный деятель с высоких трибун то становится ясно кто руководит страной и почему мы имеем то что имеем.
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§ olegggon
Re: Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1058
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 23.01.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заехал сегодня в "бурёнку", а там молоко подорожало. Было 197 стало 236 тенге за литр 2,5%. Также и 3,5 и 1,5% подорожали. Сразу на 20% подняли! Вот сразу видно социально ответственные бизнесмены 😜🤤🤑
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§ Добринцофф
Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6950
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 23.01.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
аехал сегодня в "бурёнку", а там молоко подорожало. Было 197 стало 236 тенге за литр 2,5%. Также и 3,5 и 1,5% подорожали. Сразу на 20% подняли! Вот сразу видно социально ответственные бизнесмены

ДЕП всегда первый поднимает,за ним все остальные.
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* Гога
Re: Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Вы ещё сомневаетесь кому верить ?? :-)
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§ alex_60
Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7102
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Садчиковское 173 и 205.
Сегодня.
Опять эти яйца по 230, не стал брать,
Ещё есть пока.
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Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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