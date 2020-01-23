Дарига Назарбаева: Рост цен съедает все меры господдержки для социально уязвимых слоёв населения
Спикер Сената отметила, что должна быть политика регулирования торговой наценки, особенно на розницу, передает Informburo.kz.
Председатель Сената Дарига Назарбаева на встрече с представителями сельскохозяйственной отрасли констатировала, что казахстанским производителям невыгодно поставлять свою продукцию на отечественный рынок, сообщает пресс-служба палаты.
"Очень сложно нашей продукции попасть на наши же собственные прилавки. Крупные торговые центры ставят производителей в кабальные условия. Посредники делают по 200-300% наценку. Получается, что невыгодно на отечественный рынок выставлять продукцию. Должна быть политика регулирования торговой наценки, особенно на розницу. Хотя бы на товары первой необходимости, исходя из которых мы считаем прожиточный минимум. (...) Население беспокоит, что цены растут на продукты первой необходимости, на картофель, на гречку. Почему столько делаем, субсидируем, вкладываем, разные программы, дорожные карты у нас есть – ситуация не улучшается. Получается, что рост цен съедает все те меры государственной поддержки, которые оказываются социально уязвимым слоям населения", – сказала спикер Сената.
Дарига Назарбаева отдельно остановилась на проблеме дублирования функций ключевых институтов, ответственных за развитие несырьевого экспорта.
"Кто занимается анализом оценки эффективности деятельности этих организаций? И почему бы уже сегодня не создать "единое окно" для тех, кто заинтересован в экспорте? Через "одно окно" я пришла со своей мукой или картошкой, получила всю необходимую информацию, консультационную поддержку, субсидии, которые мне положены, и пошла работать", – сказала Дарига Назарбаева.
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