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elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
23.01.20 23:01
maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
23.01.20 23:01
Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
23.01.20 22:57
Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
23.01.20 22:43
drakon
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
23.01.20 22:38
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"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения

23 января 2020, 09:47 |  Государство

Армения и Казахстан обсуждают пути решения «автомобильной проблемы», возникшей в свете большого объема экспорта автомобилей из Армении в эту страну. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает Verelq.am.

©Тимур Еникеев/Колеса

По его словам, льготный период, предоставленный Армении в рамках ЕАЭС, был призван решить социальные вопросы, однако в большей степени использовался в коммерческих целях, что стало неожиданностью для стран-партнеров. Григорян подчеркнул, что по большому счету Армения должна была ограничить экспорт этих автомобилей в страны ЕАЭС.

 

«Этого не было сделано и мы имеем то, что имеем. И необходимо найти пути и возможности урегулирования ситуации. Наиболее остро стоит вопрос с Казахстаном. На данный момент в Армении находится делегация из этой страны, которая прибыла в Армению именно с целью упорядочить этот процесс. Я думаю в ближайшее время решение будет найдено. Более детально я вам сейчас представить не могу, поскольку это подразумевает довольно сложный процесс», - заявил вице-премьер.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7102
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пришла пора уже остановиться.
квартиры ,пособия многодетным,
списывание кредитов неплатежеспособным.
растомаживают пусть , как положено.
ну или гонят обратно в Армению.
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§ лимон
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1242
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.01.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
клоунада, одни считают себя умнее всех и пытается остальных в этом убедить
другие не додумали и не ожидали таких последствий
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§ директор пляжа
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.01.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть платят как положено. За счет налогоплательщиков растаможку спишут? найдут новую проблему 100 за 200
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cобственно ничего нового не услышано и не сказано (и не написано горе комментаторами, катающихся на ведрах или в кредит до конца жизни). Потом удивляемся, почему новый закон нагибает отдельную часть населения всё ниже и ниже, а остальные в ладоши хлопают.
В моем случае- нужен микроавтобус. Какой бы мне взять на нашем ранке "производителей", чи сборщиков- газель (чтоб бухать в гараже с мужиками перебирая лего), легендарный уаз? ))) Или китайский какой-то горе-шрот, с одноразовым движком, адски вонючим салоном за хулиард миллионов 🤔 или японца 10-летнего, который по тех.оснащению куда лучше?
А тот факт, что при въезде через кардон не выдалавалась бумажка, предшествующая необходимой таможенной очистке и последующей оплатой утиль-сбора ни о чем не говорит? То есть, если бы первому десятку в 14-ом году дали эту одну бумажку, не стало бы столь масштабной проблемы. А то, что по всем новостям шло- что всё нормально, катайтесь, притом не "эксперты", а люди в погонах говорили?
И откуда простому смертному было знать, что РА осуществляет ввоз авто для личных нужд? И почему МВД только спустя 6 лет резко проснулось и решило "покарать" владельцев всеми возможными методами, раньше в спячке бешбармачной были?
Как по мне- нужно изначально источник проблемы карать, ну чтоб всё было по правильному-
1. Армению, за нарушение кодекса ЕАЭС (и соответственно все структуры, допустившие нарушения и вывоз ТС за пределы границы).
2. Таможню, за долгую спячку,
3. МВД РК
4. Погран.службу РК
И нехай эти службы консолидированно скинутся или найдут крайнего за моральный и материальный ущерб владельцам ТС. Далее было бы неплохо разобраться с ТОО "РОП", ибо его деятельность сказать что вызывает сомнения- ничего не сказать. Любой владелец ТС (с учетом нашей подгнивающей экономикой) авто сдает либо на разбор, либо сам распродает его по частям, ТОО "РОП" в этой процедуре никак не участвует. Исключение- тазы, которые собственно по весу нужно сдавать.
И P.S. Совок 2.0 больше схож на Мордор, где орки не могут разобраться друг с другом. А раз а то дело пошло- зачем так сильно тужиться, когда куда проще выйти и не изобретать к телеге 5-ое колесо внутренними законами. Один черт ничего по уму в Этом ТС "совке=мордоре" не работает и оркам не светит в нём разобраться.
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
За счет налогоплательщиков растаможку спишут?

Окстись, дядя. Растаможка, она же таможенная очистка, это есть фикция очистки более качественного товара от сравнительно "хорошего" автошрота "отечественного" производства, а вернее сборки и будущего его тотального уничтожения по "автобанам" в нашей восходящей стране ))).
С таким же успехом нужно проталкивать налог на воздух.
И да, всем патриотам, которые нежно поглаживают свою "отечественную" тойоту или тазик с иконой на панели, рекомендую принять (а лучше закапаться) пирацетамом по имя просвещения и лучшей работы мозга, ибо априори автопроизводства в РК нет от слова "совсем". Если прям адски патриотизм чешется- берете свое авто, отвозите в ТОО "РОП" и пересаживаетесь на лошадей/ослов/верблюдов, нужна перевозка груза- подкидываем бричку и катаемся. Ну так просто по честному будет, если быть патриотом, то до конца.
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§ alex_60
"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7102
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
В моем случае- нужен микроавтобус. Какой бы мне взять


вся суть в этом .
но решить эту свою проблему вы решили
через описание пирацетама и прочих ужасов нашего городка.
вот с этим кое в чем соглашусь.
//
1. Армению, за нарушение кодекса ЕАЭС (и соответственно все структуры, допустившие нарушения и вывоз ТС за пределы границы).
2. Таможню, за долгую спячку,
3. МВД РК
4. Погран.службу РК//

[Исправлено: alex_60, 23.01.2020 - 12:44]
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§ Boxing
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 23.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю не обходимо заставить их платить как положено и ставить на учёт в кз,либо пусть вывозят. Натощили автомобилей как они говорят на последние деньги,а машины то в основном люксовые,что-то Ауди 80 они не везли а только камри,мерседес БМВ, с объёмом двигателя не менее 2,4,что им мешало за эти деньги купить хендай или киа на местном учёте,тоже не новую конечно,просто хотели не платить не штрафы,не налоги,а теперь плачут что деньги последние,на последние деньги, такие машины не берут, мало денег купи авто по проще, надо было думать раньше что рано или поздно ваша халява закончится.
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§ Yorik
"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 23.01.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вся суть в этом

Нет, не в этом.
Много букв, а суть в том, что думали - самые хитрож...., всех "сделали": и авто получше, и денег потрачено меньше, и никаких пошлин/сборов не оплачивали, да еще и в качестве бонуса - камеры не засекают (до недавнего времени). А как на хвост наступили - так запищали, митинги давай организовывать... Незнание закона не освобождает от ответственности, и никакие погранцы, МВД и т.д. не при чем. Никаких изменений в законах не было - просто закончился льготный срок для Армении, сколько раз объясняли уже. "Бумажку не дали на границе" - бред. Погранец не обязан выпытывать у каждого водилы авто с иностранными номерами - на какой срок, из какой страны, какое гражданство и т.д., еще и законодательство объяснять.
Микроавтобус нужен - все просто, хватает на новый VW - пожалуйста, не хватает - бери Газель или китайца, или того же VW б/у. Чего жаловаться теперь, винить всех вокруг в своих ошибках? Берете свое авто, едете в Армению и продаете.
А, и обязательно - закапаться чем-то там, пирацетамом вроде. Чтобы мозг хорошо работал, вроде так ;-)
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
камеры не засекают (до недавнего времени)

бред полный. И не отдалекого ума, ибо Цитата:
Yorik:
Незнание закона не освобождает от ответственности
- сам себе противоречишь, что говорит о юридической неграмотности. Штрафы приходят на ура всем нарушителям. Сразу по страховке, которая привязывается к ИИНу находится владелец.
Цитата:
Yorik:
никакие погранцы, МВД и т.д. не при чем.

А собственно зачем в таком случае эти службы? Получается прямая обязанность их состоит в карательных мерах, исходя из твоего сказанного, ну в таком случае нужно исключить пункт, где также есть и предупредительная мера, в частности и статью тоже ;)!
Цитата:
Yorik:
А, и обязательно - закапаться чем-то там, пирацетамом вроде. Чтобы мозг хорошо работал, вроде так

Я не резидент РК ;-) , и касательно закапаться- предлагаю пари, ставим на кон по 200 $ и соревнуемся в знаниях ПДД РК, притом с отррудниками ЖПП, которые на случай несоответствия знаний изымут права, ведь ты в себе уверен, не так ли? И законы знаешь в идеале, в частности их изменениях ежегодных.
По рукам? Победитель с правами и $, проигравший- пешеход и без $ ;)
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§ Boxing
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 23.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если они требуют для себя льготную регистрацию авто (а они не просят а именно требуют)то давайте и мы добропорядочных покупатели выйдем на митинг, мы же заплатили за наши машины утиль сбор,первичку и т.д.пусть оно уже и вошло в сумму авто в автосалоне,но тем не менее это из нашего кармана,пусть тогда нам тоже вернут эти деньги!!! Странные какие-то закон нарушили и ещё наглости хватает что-то требовать,вам дорога на авто разбор,других путей не будет, даже если погоните назад Армяне вам копейки за них дадут.
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Boxing:
Странные какие-то закон нарушили и ещё наглости хватает что-то требовать

1. Можно пункт законы, который нарушили резиденты РК?
2. Цитата:
Boxing:
мы же заплатили за наши машины утиль сбор,первичку и т.д.

Насильно? Кнутом били по спине и заставляли платить утиль сбор и таможенную очистку? Ознакомили с таможенной очисткой и порядком распределения твоих финансов и обоснованности тех или иных сборов? Или молча отдал, потому как "так сказали и я молча повиновался"?
а) что такое таможенная очистка и каким образом она помогает населению (которое кстати согласно конституции является наивысшей степенью власти) ?
б) про функционал ТОО "РОП" можно поразвернутей пояснить, как там этот утильсбор высчитывается, исходя из чего? Я сколько знаю- владельцы сдают своё разбитое ТС на разбор. Разве что жиги выгоднее сдавать на утиль, нежели по весу на чермет.
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§ Тот самый
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
соревнуемся в знаниях ПДД РК


А как знание правил связано с их соблюдением? КG/AM чаще местных обгоняют через двойную сплошную, проезжают на красный, еще в прошлом году в логе на Абая летали по 80 км/ч. Особенно бусики, кстати ;-)

Утильсбор и первичная регистрация - конечно абсурд полный, сделано, только для того, чтобы поддерживать свой "завод", как и ТОО "РОП". Зато в ВТО вступили и пошлины снизили таможенные!

И вот растаможка за эти KG/АМ машины ушла в бюджет другой страны. Налоги за них не платят, техосмотр проходят по вацапу - ездят по дорогам общего пользования, подвергают риску граждан, портят экологию и всё за счёт других автовладельцев.

Имхо, утильсбор и первичную могли бы уменьшить (коэффициент не 10 применить, а ниже), а вот растаможку (разницу) будьте добры оплатить.
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§ пешеход
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 23.01.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Армяне умышленно на это пошли чтобы бабки из Казахстана выжать. Вот пусть теперь официально отменяет регистрацию полностью всех машин вывезенных гражданами РК. а следовательно автомобиль нигде не стоящий на учете не может двигаться нигде. Зачем они ставили машины на учет на имя граждан РК, которые заезжали туда на 3 дня. Если бы они не делали этого, то и шума не было бы. Никто бы не ехал за автомобилем черти его знает куда и не отдавал бы такие деньги за доверенность, с которой он в РК сделать ничего не может, ни снять с учета ни поставить на учет.
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§ директор пляжа
"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.01.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
Окстись, дядя.

а где ты был когда с РФ можно было пригнать и легально поставить на учет? что мешало с владика притащить того же свежего буса? нашел халяву теперь лаешь. виноваты ВСЕ, но только не любители халявы. Сначала квартиры им дай, потом кредиты спиши, теперь машины в пол цены легализуй?
Раз уж есть закон - платить, то нужно всем. а хитросделанным всегда будет чтото мешать.

[Исправлено: директор пляжа, 23.01.2020 - 13:33]
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§ Lex
Re: "Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 407
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Налоги за них не платят, техосмотр проходят по вацапу - ездят по дорогам общего пользования, подвергают риску граждан, портят экологию и всё за счёт других автовладельцев.

это чистосердечное признание чепырошника на дубликате?
тех.осмотр на спор пройду на москвиче 80-ых годов с разбитым лобовым, без катализатора. В РК. Это даст 100% гарантию того, что этот автомобиль пригоден к эксплуатации на дорогах общего пользования? Собственно я не могу понять как калины и прочий рос.чер.мет проходит гос.стандарты, ибо 3 месяца эксплуатирования этого прицепа с двигателем надолго запомнились.
И это на фоне японского автопрома, который технически оторвался от металолома СНГ и КНР лет на 20.
Расстаможка должна быть адекватной в экономическом плане, по средствам населению так сказать, которое собственно не от очень богатых карманов катается за три девять земель, лишь бы кредит не такой дурной платить за авто.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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