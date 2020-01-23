"Автомобильную проблему" обсуждают Казахстан и Армения

Армения и Казахстан обсуждают пути решения «автомобильной проблемы», возникшей в свете большого объема экспорта автомобилей из Армении в эту страну. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает Verelq.am.

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По его словам, льготный период, предоставленный Армении в рамках ЕАЭС, был призван решить социальные вопросы, однако в большей степени использовался в коммерческих целях, что стало неожиданностью для стран-партнеров. Григорян подчеркнул, что по большому счету Армения должна была ограничить экспорт этих автомобилей в страны ЕАЭС.

«Этого не было сделано и мы имеем то, что имеем. И необходимо найти пути и возможности урегулирования ситуации. Наиболее остро стоит вопрос с Казахстаном. На данный момент в Армении находится делегация из этой страны, которая прибыла в Армению именно с целью упорядочить этот процесс. Я думаю в ближайшее время решение будет найдено. Более детально я вам сейчас представить не могу, поскольку это подразумевает довольно сложный процесс», - заявил вице-премьер.