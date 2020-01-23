Армения и Казахстан обсуждают пути решения «автомобильной проблемы», возникшей в свете большого объема экспорта автомобилей из Армении в эту страну. Об этом сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, передает Verelq.am.
©Тимур Еникеев/Колеса
По его словам, льготный период, предоставленный Армении в рамках ЕАЭС, был призван решить социальные вопросы, однако в большей степени использовался в коммерческих целях, что стало неожиданностью для стран-партнеров. Григорян подчеркнул, что по большому счету Армения должна была ограничить экспорт этих автомобилей в страны ЕАЭС.
«Этого не было сделано и мы имеем то, что имеем. И необходимо найти пути и возможности урегулирования ситуации. Наиболее остро стоит вопрос с Казахстаном. На данный момент в Армении находится делегация из этой страны, которая прибыла в Армению именно с целью упорядочить этот процесс. Я думаю в ближайшее время решение будет найдено. Более детально я вам сейчас представить не могу, поскольку это подразумевает довольно сложный процесс», - заявил вице-премьер.
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops: