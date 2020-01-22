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Депутат рассказала о барьерах для ветеранов в Казахстане

22 января 2020, 15:39 |  Общество

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева рассказала о барьерах при получении услуг ветеранами Великой Отечественной войны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Так повелось, что про участников ВОВ мы вспоминаем лишь к празднику 9 Мая. Как только отгремят салюты, умолкнут телеканалы и газеты, повествовавшие о подвигах фронтовиков, ветеранов все оставляют до следующего празднования Дня Победы. Сейчас в Казахстане проживает около одной тысячи ветеранов ВОВ. Увы, не за всеми ветеранами идет полноценный уход со стороны близких родственников или соцработников", - заявила Снежанна Имашева, обращаясь к Министерству труда и социальной защиты населения.

Она указала, что, по данным Минтруда, из 1016 участников войны 158 получают специальные социальные услуги на дому. Из 363 инвалидов ВОВ 39 получают специальные социальные услуги по уходу на дому.

Из почти 119 тысяч лиц, работавших в тылу в годы войны, 7750 получают услуги по уходу на дому. Общее количество соцработников, оказывающих спецуслуги лицам пожилого возраста, - 3406. Что в разы меньше числа лиц, нуждающихся в уходе.

 

"Процедура закрепления соцработника регулируется соответствующим госстандартом и определяет порядок потребности лица в мерах социальной поддержки. Для оформления документов специальных социальных услуг на дому необходимо предоставить в ЦОН или МИО (акиматы) заявление с приложением документов: копию удостоверения личности, медкарту и копию, подтверждающую статус участника или инвалида ВОВ.

На первый взгляд процесс несложный, но следует учесть, что самому младшему участнику войны больше 80 лет. И для того, чтобы предоставить медицинскую карту, престарелому человеку необходимо пройти осмотр у восьми специалистов и сдать анализы. Для многих ветеранов это просто барьер при получении услуги. В силу возраста и болезней некоторым просто сложно выйти из дома", - сказала Имашева.

Депутат просит пересмотреть условия получения услуги ухода на дому и предоставить возможность получать ее безусловно всем лицам преклонного возраста, в первую очередь участникам войны и труженикам тыла в годы ВОВ.

"Ввести изменения в соответствующее постановление правительства и исключить необходимость предоставления медкарты престарелыми лицами из категории "участники ВОВ и труженики тыла ВОВ", - добавила депутат.
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§ drakon
Re: Депутат рассказала о барьерах для ветеранов в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18390
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 30 лет, хоть одно умное
предложение от депутатов... 8-) :-o
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§ сайлау курманов
Re: Депутат рассказала о барьерах для ветеранов в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[b]у младшему участнику войны больше 80 лет. И[/b
Так войне этой самой скоро восемьдесят лет, когда они воевать то успели, с пелёнок что-ли?
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