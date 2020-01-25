Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Проходите мимо, злыдни!

Все больше времени люди проводят в социальных сетях. Кто-то ищет там друзей и находит их. Кто-то демонстрирует личные достижения или хвастается приобретенными материальными благами. Есть огромная армия увлеченных людей, которые ищут единомышленников, мастер-классы и знания.

А еще в соцсетях обнаруживаются совершенно особые обитатели - хейтеры. Если дословно перевести - ненавистники. У каждой публичной личности, начиная от бездарных певичек до Папы Римского, есть хейтеры. Они не забывают выразить свое «фи» по поводу буквально каждого шага объекта своей ненависти. Даже у прыщавого подростка, имеющего свою страничку в любой соцсети, и то найдется парочка-тройка таких же прыщавых хейтеров, издевающихся над чужими прыщами. И если у такого хейтерства хотя бы можно найти причины (разумеется, нисколько не оправдывая), то мотивы одной группы хейтеров вообще понять невозможно.

Когда только я начала вести проект «Нужные деньги», меня удивляло, что родители инвалидов отказывались лишний раз вне проекта публиковать фото своих детей и сообщать новости об их достижениях. Достижениях, которые дались с таким трудом. Но постепенно правда стала открываться, и она поразила.

Оказывается, после публикаций, хоть в рамках проекта, хоть вне их, очень часто родители детей-инвалидов получают сообщения крайне негативного окраса. От возмущений по поводу поиска помощи у чужих людей до упреков в том, что эти дети родились. Одной из мам какая-то гадина (другого слова и не подберешь) бросила обвинение: «Ты деньги лопатой гребешь!». Это было последней каплей, переполнившей чашу моего терпения.

Я уже привыкла к обливанию зловонными помоями лично меня, газеты, наших акций и проектов. Например, после каждой акции «Письма Деду Морозу» для меня Новый год окрашен не только поздравлениями и добрыми пожеланиями, но и претензиями и даже проклятиями от тех, кто не дождался подарков. Хотя мы в самом начале предупреждаем, что повезет не всем. Ну да ладно, здесь хотя бы мотивы ясны. Но как можно обвинять родителей детей-инвалидов в том, что они «гребут деньги лопатой»?

Что стоит за этими эмоциями? Зависть? Зависть - это сплав злости, досады и желания обладать тем, что есть у другого. Хейтеры, вы действительно желаете грести деньги такой лопатой? Вы хотя бы имеете представление о том, как живут люди с детьми-инвалидами? Вы можете представить себе, какие деньги требуются на постоянные курсы лечения, операции, вспомогательные средства и прочее? Вы можете вообразить, каково это - бояться, что умрешь раньше своего ребенка, потому что после твоей смерти он может попасть в ад какой-нибудь богадельни? Зачем вы вообще читаете подобные материалы, если они вызывают у вас только жгучую ненависть?

Знаете, есть короткое и емкое русское слово, которое звучит более ясно, чем хейтеры, слово это - злыдни. Это определение подходит вам куда больше. Злобствуйте по другим поводам, не трогайте семьи с детьми-инвалидами! Не читайте публикации на эту тему. Ваше мелкое мнение никому не нужно и в принципе неконструктивно. Проходите мимо, граждане злыдни!