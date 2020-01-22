Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
Названы самые "умные" города Казахстана. Первое место в рейтинге занял Нур-Султан, на втором месте оказался Алматы, замыкает тройку цифровых лидеров страны Уральск. Костанай оказался на 11 месте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Фото из архива "НГ"
Сотрудники министерства оценили работу по цифровизации, проводимую регионами. В исследовании приняли участие 14 областных центров и три города республиканского значения. Оценка проводилась на основе эталонного стандарта "умных городов" состоящего из 11 различных направлений и 80 показателей. Касались они цифровых инициатив в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, экологии, социальной сферы и других.
В частности, при составлении рейтинга обращалось внимание на автоматизацию государственных услуг акиматов, наличие в домах "умных" счетчиков, количество зарегистрированных стартапов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, доступность приложений для мониторинга общественного транспорта и так далее.
По словам вице-министра Аблайхана Оспанова, этот рейтинг призван повысить цифровую активность регионов.
"Государственная программа "Цифровой Казахстан" была принята два года назад. За это время в регионах реализовано множество цифровых проектов. Конечно, какие-то акиматы были более активны в этом направлении, какие-то менее. Поэтому для того, чтобы показать общую картину, мы и составили этот рейтинг. Думаю, он станет хорошим стимулом для повышения цифровой активности в регионах", - подчеркнул Оспанов.
Данный рейтинг будет составляться ежегодно.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 169
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Официальная двуязычная страна А про Швейцарию не пробовали почитать - там 4 языка .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Если бы каждой области позволили самостоятельно выбирать себе основной язык, какой бы выбрала Кустанайская область?
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сказали как его не будет, так сразу туда. Возможно не долго ждать осталось? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: рамка в 300 лет не подходит Ну да, согласен, нужно было написать с XII века и до массовых переселений 258 лет назад. :-P 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: принц Гарри к ним не относится Там Трамп, они пока не могут. Сказали как его не будет, так сразу туда.