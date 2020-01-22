Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана

Названы самые "умные" города Казахстана. Первое место в рейтинге занял Нур-Султан, на втором месте оказался Алматы, замыкает тройку цифровых лидеров страны Уральск. Костанай оказался на 11 месте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Фото из архива "НГ"

Сотрудники министерства оценили работу по цифровизации, проводимую регионами. В исследовании приняли участие 14 областных центров и три города республиканского значения. Оценка проводилась на основе эталонного стандарта "умных городов" состоящего из 11 различных направлений и 80 показателей. Касались они цифровых инициатив в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, экологии, социальной сферы и других.

В частности, при составлении рейтинга обращалось внимание на автоматизацию государственных услуг акиматов, наличие в домах "умных" счетчиков, количество зарегистрированных стартапов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, доступность приложений для мониторинга общественного транспорта и так далее.

По словам вице-министра Аблайхана Оспанова, этот рейтинг призван повысить цифровую активность регионов.

"Государственная программа "Цифровой Казахстан" была принята два года назад. За это время в регионах реализовано множество цифровых проектов. Конечно, какие-то акиматы были более активны в этом направлении, какие-то менее. Поэтому для того, чтобы показать общую картину, мы и составили этот рейтинг. Думаю, он станет хорошим стимулом для повышения цифровой активности в регионах", - подчеркнул Оспанов.

Данный рейтинг будет составляться ежегодно.