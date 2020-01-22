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Читательский рейтинг

Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана

22 января 2020, 11:30 |  Государство

Названы самые "умные" города Казахстана. Первое место в рейтинге занял Нур-Султан, на втором месте оказался Алматы, замыкает тройку цифровых лидеров страны Уральск. Костанай оказался на 11 месте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Фото из архива "НГ"

Сотрудники министерства оценили работу по цифровизации, проводимую регионами. В исследовании приняли участие 14 областных центров и три города республиканского значения. Оценка проводилась на основе эталонного стандарта "умных городов" состоящего из 11 различных направлений и 80 показателей. Касались они цифровых инициатив в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, экологии, социальной сферы и других.

В частности, при составлении рейтинга обращалось внимание на автоматизацию государственных услуг акиматов, наличие в домах "умных" счетчиков, количество зарегистрированных стартапов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, доступность приложений для мониторинга общественного транспорта и так далее.

По словам вице-министра Аблайхана Оспанова, этот рейтинг призван повысить цифровую активность регионов.

"Государственная программа "Цифровой Казахстан" была принята два года назад. За это время в регионах реализовано множество цифровых проектов. Конечно, какие-то акиматы были более активны в этом направлении, какие-то менее. Поэтому для того, чтобы показать общую картину, мы и составили этот рейтинг. Думаю, он станет хорошим стимулом для повышения цифровой активности в регионах", - подчеркнул Оспанов.

Данный рейтинг будет составляться ежегодно. 
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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во всем виноваты скамейки с зарядкой. Местные ими не пользовались. Понаехавшие - сломали. Вот и рейтинг так себе. :lol:
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* maxsaf
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще смарт-центр забыли видимо посчитать. С ним Уральск бы уже пыль глотал )
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§ alex_60
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7072
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И еще смарт-центр


короче один ип с кафе отбросил с 3 на 11 место.
а может даже с первого.

[Исправлено: alex_60, 22.01.2020 - 12:56]
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* maxsaf
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну дык это вам не скамейки, 200 лямов, и еще 250 сказали попозже донесут. )
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§ Тот самый
Re: Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
скамейки с зарядкой


Ага ))) За цену той скамейки можно было с ближайшего столба проложить 220В, поставить там зарядную станцию с шкафчиками и лет за 10 вперёд электричество оплатить. Причем, и установили не правильно - у них панели солнечные сориентированы были на северо-восток. "Умный" пешеходный переход на Тарана - Повстанческой ещё есть, сейчас его лазерные датчики завалили снегом, где-то в глубине сугроба светит красным.

Вот скорее всего для таких рейтингов это всё и делалось. Ну, тогда еще тестирование акиматовских работников на знание всех этих новинок нужно включить в тот рейтинг. Потому что сейчас они даже работу принять у подрядчика не могут. Не соответствуют наши чиновники реалиям умных городов, так сказать.
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* maxsaf
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5085
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
сейчас его лазерные датчики завалили снегом, где-то в глубине сугроба светит красным.

Надо было лазеры помощнее брать, щас бы сугробы ими плавили ))
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§ ACROS
Re: Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 155
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 22.01.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Критерий оценки надо было поменять: умный АКИМ, значит и команда его не глупая и город соответственно умный. Что такое умный АКИМ - это когда вода, свет, газ, канализация, ЖКХ, транспорт, уборка территории и другие житейские потребности предоставляются вовремя с хорошим качеством и бесперебойно и у горожан нет претензии к городским властям. Например, за ПЛОХУЮ очистку от снега улицы города и внутридомовых территории в эту зиму, АКИМУ города и его команде смело можно поставит НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО и потребовать отставки. Зачем они демонстрируют, причём показательно со СМИ и бодрыми речами, перед зимовкой парад готовности уборочной техники: фарс какой то. В первый же снегопад прошедший в ноябре месяце, ОБЛАЖАЛИСЬ по полной. Этот Тарасов не зря тиканул , одним местом почувствовал что будет горячё.
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§ abaika95
Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2810
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Критерий оценки надо было поменять//



Согласен а ещё бюджет каждой области привести) Нур-султанское ЛРТ интересно как посчитали?) Как положительный фактор при оценке или как отрицательный?))
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