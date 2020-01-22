Норму о выселении признали неконституционной

Норму о выселении признали неконституционной. Конституционный совет рекомендовал Правительству РК внести поправки в закон о жилищных отношениях, передает Tengrinews.kz.

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"Конституционный совет полагает, что возможность выселения лиц из арендованного жилища является одним из способов недопущения недобросовестного использования нанимателями государственных жилищных гарантий. Однако такое решение, применительно органов, должно применяться не факту приобретения в собственность другого жилья, а на основе общих положений Конституции и с учетом законных интересов граждан в каждой конкретной ситуации", - председатель Конституционного совета Кайрат Мами.

Конституционный совет считает, что при выселении должно приниматься во внимание количество членов семьи нанимателя, площадь арендуемого жилья, и приобретенной квартиры, нормы приобретения и жилья и иные обстоятельства.

"Вместе с тем, структура данной правовой нормы не позволяет обеспечить ее единообразное понимание и применение, сто влечет ущемление конституционных прав граждан. В это связи Конституционный совет признал оспоренную судом норму не конституционной и рекомендовал правительству внести поправки в Закон "О жилищных отношениях" в этой части", - отметил Мами.

Ранее сообщалось, что Первый Президент Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Конституционного совета. В рамках заседания Конституционного совета рассматривался вопрос о признании неконституционным подпункта 8 статьи 107 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях".

"Вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением государственной социальной политики", - подчеркнул в своем выступлении Первый Президент Казахстана.

Председатель Конституционного совета Кайрат Мами отметил, что сегодняшнее заседание является знаковым событием в истории конституционного развития страны.

"Согласно пункту 1 статьи 71 Конституции Республики Казахстан Первый Президент - Елбасы является пожизненным членом Конституционного совета", - сказал Мами.