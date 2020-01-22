Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Казахстане оштрафованы несколько обменных пунктов

22 января 2020, 10:11 |  Государство

Обменные пункты оштрафовали за отсутствие вооруженной охраны и неработающие камеры, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Фото : Inbusiness.kz

Как выяснилось в ходе проверок Нацбанка (в рамках закона "О государственном регулировании"), владельцы этих обменных пунктов не соблюдали правила безопасности - предприниматели не обеспечили точки постами вооруженной охраны и не вели запись на камеры видеонаблюдения.

Во втором полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество возбужденных административных дел увеличилось в 2,4 раза.

Обменные пункты не предоставляли в доступном месте необходимую информацию для клиентов, не отражали обменные операций в журнале и отправляли недостоверную отчетность о своей работе.

Некоторые обменные пункты не соответствовали квалификационным требованиям: работали без вооруженного поста охраны, а камеры видеонаблюдения не вели запись.

Всего за второе полугодие прошли 114 комплексных проверок. По итогам составлено 141 протоколов об административных правонарушениях.

Указанные нарушения выявлены в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
22.01.20 19:04 Подарившего чиновнику автомобиль будут судить в Рудном
22.01.20 18:31 Сократить время занятий в школах в связи с бураном рекомендует отдел образования Костаная
22.01.20 17:08 Обильные осадки обещают синоптики в Костанае и области
22.01.20 16:32 Спор вокруг тарифов сотовых операторов: Beeline подал в суд для отмены уведомления антимонопольного комитета
22.01.20 15:39 Депутат рассказала о барьерах для ветеранов в Казахстане
22.01.20 13:52 Суд в режиме онлайн - приговор по делу активистов ДВК вынесли в Костанае
22.01.20 11:30 Костанай на 11 месте среди самых "умных" городов Казахстана
22.01.20 10:53 Норму о выселении признали неконституционной
22.01.20 09:32 "Горняк" пытается выйти в зону плей-офф чемпионата РК по хоккею
22.01.20 09:23 На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его кабинете

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ сайлау курманов
Re: В Казахстане оштрафованы несколько обменных пунктов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3443
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 22.01.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню раньше тысяча рублей стоило Тысяча сто тенге, нынче перевалило за шесть тысяч, стояли на рынке менялы , подходишь к ним, торгуешься и телефонами менялись, мол позвоню заранее...
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Владельцы автомобилей с российскими, киргизскими и армянскими номерами требуют отменить поправки в законе о необходимости растаможивания и постановки на учет этих машин в Казахстане. Должно ли правительство пойти им навстречу?
Да. Эти автомобили приобретены и зарегистрированы в рамках Таможенного кодекса ЕАЭС.
Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 2
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх