В Казахстане оштрафованы несколько обменных пунктов

Обменные пункты оштрафовали за отсутствие вооруженной охраны и неработающие камеры, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Фото : Inbusiness.kz

Как выяснилось в ходе проверок Нацбанка (в рамках закона "О государственном регулировании"), владельцы этих обменных пунктов не соблюдали правила безопасности - предприниматели не обеспечили точки постами вооруженной охраны и не вели запись на камеры видеонаблюдения.

Во втором полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество возбужденных административных дел увеличилось в 2,4 раза.

Обменные пункты не предоставляли в доступном месте необходимую информацию для клиентов, не отражали обменные операций в журнале и отправляли недостоверную отчетность о своей работе.

Некоторые обменные пункты не соответствовали квалификационным требованиям: работали без вооруженного поста охраны, а камеры видеонаблюдения не вели запись.

Всего за второе полугодие прошли 114 комплексных проверок. По итогам составлено 141 протоколов об административных правонарушениях.

Указанные нарушения выявлены в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.