В Казахстане оштрафованы несколько обменных пунктов
Обменные пункты оштрафовали за отсутствие вооруженной охраны и неработающие камеры, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.
Фото : Inbusiness.kz
Как выяснилось в ходе проверок Нацбанка (в рамках закона "О государственном регулировании"), владельцы этих обменных пунктов не соблюдали правила безопасности - предприниматели не обеспечили точки постами вооруженной охраны и не вели запись на камеры видеонаблюдения.
Во втором полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество возбужденных административных дел увеличилось в 2,4 раза.
Обменные пункты не предоставляли в доступном месте необходимую информацию для клиентов, не отражали обменные операций в журнале и отправляли недостоверную отчетность о своей работе.
Некоторые обменные пункты не соответствовали квалификационным требованиям: работали без вооруженного поста охраны, а камеры видеонаблюдения не вели запись.
Всего за второе полугодие прошли 114 комплексных проверок. По итогам составлено 141 протоколов об административных правонарушениях.
Указанные нарушения выявлены в Алматы, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 2
Всего: 163
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Официальная двуязычная страна А про Швейцарию не пробовали почитать - там 4 языка .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Если бы каждой области позволили самостоятельно выбирать себе основной язык, какой бы выбрала Кустанайская область?
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сказали как его не будет, так сразу туда. Возможно не долго ждать осталось? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: рамка в 300 лет не подходит Ну да, согласен, нужно было написать с XII века и до массовых переселений 258 лет назад. :-P 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: принц Гарри к ним не относится Там Трамп, они пока не могут. Сказали как его не будет, так сразу туда.