На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его кабинете
Генеральный директор горно-обогатительного комплекса ТОО "Корпорация "Казахмыс" Амангельды Минигулов получил ножевое ранение в Жезказгане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.
Амангельды Минигулов. Фото с сайта kazakhmys.kz
Как сообщается, нападение на него совершил председатель профсоюза "Кәсіпқорған" ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тажбенов Т. А. в ходе возникшей ссоры. Минигулов получил ранение в спину. Это произошло 21 января в 18:20.
Также пострадал специалист ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тембаев С. А., который пытался предотвратить конфликт. Ему нападавший нанес резаную рану грудной клетки.
"Затем, со слов очевидцев, Тажбенов Т. А. нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева и скончался на месте происшествия. Минигулов А. М. и Тембаев С. А. госпитализированы. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении полиции.
Также в сети появилось видео, предположительно, с места событий.
"Бригада скорой помощи госпитализировала с предприятия двух человек с ножевыми ранениями. Один из них прооперирован. Второму также оказана медицинская помощь. Оба находятся в медицинском центре компании "Казахмыс", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Официальная двуязычная страна А про Швейцарию не пробовали почитать - там 4 языка .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Если бы каждой области позволили самостоятельно выбирать себе основной язык, какой бы выбрала Кустанайская область?
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Сказали как его не будет, так сразу туда. Возможно не долго ждать осталось? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: рамка в 300 лет не подходит Ну да, согласен, нужно было написать с XII века и до массовых переселений 258 лет назад. :-P 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: принц Гарри к ним не относится Там Трамп, они пока не могут. Сказали как его не будет, так сразу туда.