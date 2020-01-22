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На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его кабинете

22 января 2020, 09:23 |  Криминал

Генеральный директор горно-обогатительного комплекса ТОО "Корпорация "Казахмыс" Амангельды Минигулов получил ножевое ранение в Жезказгане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Амангельды Минигулов. Фото с сайта kazakhmys.kz

Как сообщается, нападение на него совершил председатель профсоюза "Кәсіпқорған" ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тажбенов Т. А. в ходе возникшей ссоры. Минигулов получил ранение в спину. Это произошло 21 января в 18:20.

Также пострадал специалист ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тембаев С. А., который пытался предотвратить конфликт. Ему нападавший нанес резаную рану грудной клетки. 

"Затем, со слов очевидцев, Тажбенов Т. А. нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева и скончался на месте происшествия. Минигулов А. М. и Тембаев С. А. госпитализированы. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении полиции.

Также в сети появилось видео, предположительно, с места событий.

"Бригада скорой помощи госпитализировала с предприятия двух человек с ножевыми ранениями. Один из них прооперирован. Второму также оказана медицинская помощь. Оба находятся в медицинском центре компании "Казахмыс", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 22.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довели народ.. Людям негде искать правды.
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§ директор пляжа
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.01.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по лицу видно - честный человек)
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§ drakon
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18390
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.01.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
по лицу видно - честный человек)

А глаза - печальные... 8-)
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§ директор пляжа
Re: На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.01.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А глаза - печальные...

ну так знал что поцарапаться придется.
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