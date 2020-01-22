На гендиректора "Казахмыса" напали с ножом в его кабинете

Генеральный директор горно-обогатительного комплекса ТОО "Корпорация "Казахмыс" Амангельды Минигулов получил ножевое ранение в Жезказгане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Амангельды Минигулов. Фото с сайта kazakhmys.kz

Как сообщается, нападение на него совершил председатель профсоюза "Кәсіпқорған" ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тажбенов Т. А. в ходе возникшей ссоры. Минигулов получил ранение в спину. Это произошло 21 января в 18:20.

Также пострадал специалист ТОО "Корпорация "Казахмыс" Тембаев С. А., который пытался предотвратить конфликт. Ему нападавший нанес резаную рану грудной клетки.

"Затем, со слов очевидцев, Тажбенов Т. А. нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева и скончался на месте происшествия. Минигулов А. М. и Тембаев С. А. госпитализированы. По данному факту проводится расследование", - говорится в сообщении полиции.

Также в сети появилось видео, предположительно, с места событий.

"Бригада скорой помощи госпитализировала с предприятия двух человек с ножевыми ранениями. Один из них прооперирован. Второму также оказана медицинская помощь. Оба находятся в медицинском центре компании "Казахмыс", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.