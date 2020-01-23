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elektron
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Мишаня: Это у Вас сарказм такой? :lol: Мишаня: не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
23.01.20 23:01
maxsaf
Дорога ли у нас электроэнергия?
Гога: --- А в городе ? Не интересовался
23.01.20 23:01
Мишаня
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог...
23.01.20 22:57
Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
drakon: Алекс говорит Откуда он знает ?
23.01.20 22:43
drakon
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
бывает отключают с вечера до обеда следующего дня. Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
23.01.20 22:38
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Евгений ШИБАРШИН: «Чуйка» подводит

«Ждать кардинальных изменений в правительстве наивно»
23 января 2020, 09:04 |  Мнения

24 января ожидается расширенное заседание правительства РК с участием главы государства. Предполагается, что по традиции обсудят итоги прошлого года. Однако на фоне недавнего ареста акима (теперь уж бывшего) Павлодарской области и обильных кадровых перестановок в последнее время эксперты активно обсуждают возможность смены Кабмина.

Один из главных доводов такого прогноза: в ситуации «двоевластия» президент активно начал ставить на различные посты своих людей и теперь, дескать, дошла очередь до премьер-министра.

Сейчас такой сценарий маловероятен. Пресс-служба президента РК еще 31 декабря сообщила, что расширенное заседание правительства пройдет в конце января. В тот день Касым-Жомарт Токаев встречался с премьер-министром Аскаром Маминым по поводу предварительных итогов социально-экономического развития страны в 2019 году. Тогда же они обсудили и подготовку к названному заседанию.

Если глава государства действительно примет в нем участие, то разговор с представителями исполнительной власти, скорее всего, будет достаточно жестким. Не потому, что эта вертикаль, приученная послушаться первому президенту Казахстана, при смене управленческой «иконы» еще не приспособилась к новому образу. У чиновников с этим проблем никогда не было. Другое дело, что в 2019 году обнаружилось: казахстанское общество стало иным, а ситуация в экономике по-прежнему неустойчивая и плохо предсказуемая. Нужны новые подходы. «Старая гвардия» их не знает. Или знает, но в рамках сложившейся системы госуправления она привыкла решать трудные дела преимущественно с использованием подковерных игр. Не забывая о сугубо личных интересах. Дескать, при капитализме живем, так что грех быть одновременно большим начальником и бедным человеком.

У нас ведь днем с огнем не сыщешь акима, у которого нет родственника, держащего свой бизнес. И как ему не порадеть в трудную минуту? Вот только уловить еле заметную грань, за которой начинается превышение должностных полномочий, мало кто научился. В этом и обвиняют бывшего главу Павлодарской области. По версии правоохранителей, он давил на сотрудников департамента госдоходов, которые вели расследование деяний его родственника-бизнесмена.

Наверное, этот чиновник был успешным в своем регионе, но «чуйка» подвела. За объявлением Токаевым приверженности генеральному курсу Назарбаева он не разглядел, что президенту № 2 для реального сохранения преемственности власти наверняка придется рулить иначе. И тут без обновления кадров не обойтись. Первыми, кто в этом случае потеряет свое насиженное место, будут те, у кого не развит нюх на ситуацию «превышения полномочий».

Возможно, Токаев 24 января попытается всего лишь пробудить это чувство у областных акимов и членов правительства. Но ждать кардинальных изменений при сохранении теперешней управленческой конструкции наивно. Равно как и нежелательно хотеть, чтобы эта система рухнула в одночасье. Под ее обломками окажется больше людей ни в чем не повинных. Теперешний президент Казахстана, наверное, это прекрасно понимает. Отсюда и произрастает его консерватизм. А не от идейной приверженности «курсу Назарбаева».
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Да. Такие поправки в законе приведут к росту социальной напряженности в Казахстане.
Нет. Казахстанцы используют лазейки в законодательстве ЕАЭС во вред экономике своей страны.
Нет. Владельцы автомобилей с иностранными номерами очень часто нарушают ПДД.
 
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