КамАЗ столкнулся с машиной медицинской службы в Костанайской области

ДТП произошло 20 января в 10.30 на Сарыкольской трассе неподалеку от села Щербаково. Грузовик прицепом протаранил машину медицинской помощи, двигавшуюся по встречной. Об этом "НГ" сообщили очевидцы.

В пресс-службе департамента полиции, отвечая на запрос "НГ", сообщили, что тридцатилетний водитель "КамАЗа" не справился с управлением. В результате прицеп вынесло на полосу встречного движения и он ударил машину Сарыкольской районной больницы.

- 55-летний водитель "Фольксвагена" получил телесные повреждения. Ведётся административное производство по статье 610 КоАП РК (нарушение ПДД), - говорится в ответе ведомства.