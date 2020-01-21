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КамАЗ столкнулся с машиной медицинской службы в Костанайской области
21 января 2020, 10:54 | Происшествия
ДТП произошло 20 января в 10.30 на Сарыкольской трассе неподалеку от села Щербаково. Грузовик прицепом протаранил машину медицинской помощи, двигавшуюся по встречной. Об этом "НГ" сообщили очевидцы.
В пресс-службе департамента полиции, отвечая на запрос "НГ", сообщили, что тридцатилетний водитель "КамАЗа" не справился с управлением. В результате прицеп вынесло на полосу встречного движения и он ударил машину Сарыкольской районной больницы.
- 55-летний водитель "Фольксвагена" получил телесные повреждения. Ведётся административное производство по статье 610 КоАП РК (нарушение ПДД), - говорится в ответе ведомства.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
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КамАЗ столкнулся с машиной медицинской службы в Костанайской области
хм, бусик 90-х готов в медслужбе, как его на баланс больнички поставили?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я: Там один, во втором ряду справа, бесстрашный ))
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