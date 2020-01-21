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Названы нарушения и проблемы Bek Air

21 января 2020, 08:46 |  Государство

Авиационая администрация Казахстана заявила о проблемах авиакомпании Bek Air, передает Tengrinews.kz.

Фото © Турар Казангапов

Как известно, после крушения рейса Bek Air 27 декабря 2019 года "Авиационная администрация Казахстана" (AAK) приостановила действие сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности.

Отмечается, что это решение обосновано тем, что за последние три года в авиакомпании имели место два крупных происшествия.

"Кроме того, исходя из предполагаемого количества наработанных за это время летных часов Bek Air частота серьезных проблем с безопасностью была значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика. В результате приостановки сертификатов была инициирована тщательная проверка действующего сертификата эксплуатанта авиакомпании, в ходе которой выявлен ряд нарушений.

 

В частности, AAK в ходе проверки Bek Air выявила две основные проблемы, касающиеся летной годности авиакомпании. Во-первых, было установлено, что Bek Air не смогла контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета. Сведения технических журналов не соответствуют данным процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое. Отчеты показывают, что Bek Air регулярно использует этот процесс, когда компоненты одного самолета снимаются для установки на другое воздушное судно. Эти действия вызывают вопросы об учете наработки компонентов и регистрации часов эксплуатации. Также это свидетельствует о неспособности Bek Air получать запасные части из-за недостатка финансирования или сложности получения запасных частей для старых самолетов", - говорится в сообщении.

По данным авиационной администрации, в сочетании с этим самым серьезным наблюдением является снятие с авиационных двигателей табличек, которые показывают информацию о серийных номерах для отслеживания часов и циклов. "В связи с этим идентификация двигателей не может быть проверена, также не могут быть подтверждены их действительно наработанные часы и циклы", - заявили в авиационной администрации.

"Выявлено несколько двигателей с такой проблемой, что ставит под сомнение годность всех авиационных двигателей, эксплуатируемых Bek Air. Кроме того, производитель авиационных двигателей Fokker 100 компания Rolls Royce сообщила, что с тех пор, как эти самолеты поступили в эксплуатацию в Казахстан, к ним не поступала информация о капитальном ремонте данных двигателей.
Rolls Royce также сообщила Авиационной администрации Казахстана о том, что процедуры, требующей снятия таблички с данными, не существует и что ни при каких обстоятельствах она не разрешит делать это с действующим двигателем.

АО "Авиационная администрация Казахстана" ожидает, что АО "Бек Эйр" значительное внимание будет уделено вопросу правильной идентификации записей, хранящихся на самолетах, которые будут показывать все замены компонентов. Идентификация двигателя должна быть произведена таким образом, чтобы авиакомпания смогла доказать, какие это именно двигатели и что все записи с серийными номерами верны", - сообщили в ведомстве.

Второй основной проблемой летной годности является существенное количество замен агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для управления. Как говорится в пресс-релизе, этот процесс не контролируется должным образом, что потребует дальнейшего изучения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов авиакомпании.

"Также существует множество других нарушений, таких как статус ELT (аварийный радиомаяк), нехватка противопожарной защиты грузовых отсеков, спасательных жилетов и т. д., которые применимы ко всем самолетам.

В целом состояние флота оценивается как неудовлетворительное, что ожидаемо, учитывая возраст самолетов, а также состояние процедуры по поддержанию летной годности. Это подтверждает то, что в связи с обширным перечнем нарушений сертификаты летной годности не могут быть восстановлены до тех пор, пока нарушения не будут устранены и мы не убедимся в том, что летная годность воздушных судов находится на приемлемом уровне", - сообщили в ААК.

Подчеркивается, что в части летной эксплуатации авиакомпании перечень выявленных нарушений также внушителен.

"Особую озабоченность вызывает вопрос подготовки кадров Bek Air, поскольку проверка документации свидетельствует о серьезных недостатках в вопросах обучения безопасности и их учета в компании. Очевидно, что записи недостаточно подробны или содержат значительные отклонения, которые ставят под сомнение их достоверность. Здесь следует принять меры для улучшения процесса подготовки кадров, чтобы все экипажи были должным образом обучены правильной эксплуатации самолета.

Во время изучения видеодоказательств в аэропорту Алматы было выявлено, что экипажи Bek Air, готовя свои самолеты к полету, в основном не проводят обход либо проверку крыла, как того требует руководство по эксплуатации воздушного судна.

В руководстве по эксплуатации самолета Fokker 28-100 четко указано, что крыло самолета должно проверяться перед каждым полетом, и, более того, для самолетов этого типа в руководстве указывается, как должна выполняться эта проверка. Эта процедура была введена в качестве директивы по летной годности после катастрофы в Скопье в Македонии в 1993 году. Крыло необходимо тактильно (руками) проверить в трех точках вдоль передней кромки на верхней поверхности, нижней поверхности и передней части крыла. В руководстве говорится, что если есть лед, то крыло должно быть от него очищенно. Из изученных видеозаписей подготовки самолетов Bek Air видно, что эта проверка не проводилась", - добавили представители администрации.

Кроме того, по их данным, в отчетах о тренировках нет свидетельств того, что проводилась подготовка к зимней эксплуатации воздушных судов, а также нет программы подготовки, которая показала бы, что экипажи самолетов этого типа обучаются управлению рисками обледенения.

"Учитывая характер эксплуатации воздушных судов в зимний период в Казахстане, это является серьезной проблемой безопасности. Она связана с системой управления безопасностью полетов, которая должна содержать оценки рисков деятельности авиакомпании. Система управления эксплуатационной безопасностью является проактивным инструментом обеспечения безопасности и при правильном использовании может значительно улучшить работу.

На данный момент проверка в Bek Air продолжается. После ее завершения авиакомпания Bek Air в течение 10 дней должна будет предоставить в ААК план корректирующих действий по устранению всех нарушений. В случае если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор, пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок", - отмечается в пресс-релизе.

В "Авиационной администрации Казахстана" работает колл-центр для консультации пассажиров авиакомпании Bek Air. Номер колл-центра: + 7 776 654 12 15. Время работы: с 09:00 до 18:00 (ежедневно).
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§ Дантист
Re: Названы нарушения и проблемы Bek Air
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 618
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 21.01.20 - 08:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему такая проверка не проводилась до катастрофы? Значит между катастрофами эта самая администрация в потолок плевала что ли? Их самих надо привлекать. И в турму.
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§ Butch
Re: Названы нарушения и проблемы Bek Air
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 438
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.01.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Здесь следует принять меры для улучшения процесса подготовки кадров, чтобы все экипажи были должным образом обучены правильной эксплуатации самолета.

Очень любопытное утверждение на фоне прочих, намекающих на технически неудовлетворительное состояние самолётов компании. Пилоты на ЭТОМ летали, и летали немало, до происшествия. Значит они справлялись с пилотированием самолетов в подобном техническом состоянии.
Не знаю. В моём понимании подобное высказывание это всё-равно что сказать что водитель автомобиля без АБС имеет худшую подготовку чем водитель ездивший только на автомобилях с АБС. Или с любой другой системой безопасности призванной заменить собой необходимость навыков человека.
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