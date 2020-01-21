Проверки будут, но уже после ЧП - о контроле над объектами малого бизнеса во время моратория

В 2019 году в планах департамента контроля качества товаров и услуг Костанайской области значилось 2 779 проверок, в 2020-м сотрудники ведомства намерены снизить их количество до 1500. Об этом сегодня, 20 января, сообщил руководитель департамента Орал БЕКМАГАМБЕТОВ на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Снижение числа проверок связано с указом президента о введении моратория на проверки субъектов малого и микропредпринимательства.

- Радоваться некоторым предпринимателям сильно не стоит, - отметил Бекмагамбетов. - Есть исключение - проверки можно будет проводить, если речь идёт о предотвращении и устранении нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде и общественному порядку. Такие проверки будут проводить на основании решения председателя Комитета контроля качества товаров и услуг.

В прошлом году департамент вынес более 100 предписаний об устранении нарушений санитарного законодательства и оштрафовал предприниматели на общую сумму более 5 млн тенге. Сотрудники проверили 180 дошкольных организаций и выдали 156 предписаний об устранении различных нарушений, осмотрели 462 школы и в 75% случаев нашли нарушения.

- Я уже опущу тот факт, что многие пищеблоки нуждаются в ремонте и тем самым нарушают требования, - сказал Бекмагамбетов. - Многое сводится к человеческому фактору: отсутствуют документы на продукты, несвоевременно сотрудники прошли медосмотры, не соблюдают правила.

Он напомнил о массовом отравлении учеников костанайской школы-лицея «Озат» в конце ноября 2019 года. Тогда был госпитализирован 21 человек, в том чмсле 18 детей. Проверка департамента обнаружила в продукции школьного пищеблока кишечную палочку и золотистый стафилококк. Было установлено, что накануне отравления в школе произошла авария в системе канализации. Поток сточных вод шёл через пищеблок. Не исключено, что это могло повлиять на отравление детей.

- Как будут проверять пищеблоки, подобные тому, что действует в лицее «Озат», во время моратория? - спросил корреспондент «НГ».





- Любые проверки запрещены. Но если появится факт возможного массового отравления, мы проведём проверку, - ответил главный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. - Либо может быть жалоба от населения с обоснованными данными. Правда, таких обращений к нам ещё не было. Такие проверки нужно согласовывать со столичным комитетом. Будут ли они требовать какие-то доказательства нарушений, я не могу сказать. Но если кто-то зафиксирует нарушения на фото или снимет видео, то, думаю, решение о проведении проверки наверняка будет принято.

Но есть и другая сторона медали.

- Весной этого года представители вашего ведомства говорили о том, что уменьшение числа проверок не оправдало себя - нарушений было немало, штрафы возросли. Увеличилось ли в области число организаций, которые прошли аудит, дающий страховку от проверок? - спросила собкор «Казахстанской правды» Евгения ЕРМАКОВА.

- Есть проблема в Казахстане - государственные организации несколько недовольны действиями аудита.. Когда возникает какая-то ситуация, наши сотрудники проводят свою проверку и находят проблемы, - ответил Орал Бекмагамбетов. - Кому нужен такой аудит? Только предпринимателям и самим аудиторам. А населению он почему-то не нужен. В этом плане бог миловал Костанайскую область - у нас не развито аудиторство по санитарной гигиене. С другой стороны, даже среди проверенных организаций нарушения нашли только в одном случае. Тем не менее, нашли.

Он добавил, что штрафы выписывают только при нарушении санитарных норм. Если говорить о пищеблоках, многие базируются в школах советской постройки и не соответствуют современным требованиям. За такие нарушения штрафов не будет, если это не угрожает здоровью ребёнка.

- Самое интересное, что никто из предпринимателей с нами по полученным штрафам не судился, - сообщил Бекмагамбетов. - Штрафы серьёзные, а они не спорят. Значит, понимают свои проблемы.

Фото Георгия ГОВОРОВА