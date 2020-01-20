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Nikola_Esil
Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
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ACROS
Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
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Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году

20 января 2020, 10:01 |  Государство

В Казахстане с 2016 года взимается обязательный утилизационный сбор за ввоз автомобиля в страну. В зависимости от объема двигателя и типа автомобиля он составляет от одной тысячи до 14 тысяч долларов.

© Sputnik / Владислав Воднев

Размер утильсбора привязан к минимальному расчетному показателю и меняется год от года. Как рассчитать размер утильсбора в 2020 году, рассказывает Sputnik Казахстан.

Кто обязан платить утильсбор на автомобиль

С 1 января 2016 года в Республике Казахстан действует принцип расширенных обязательств производителей (импортеров) − РОП.

Обязательства РОП распространяются в отношении продукции, включенной в перечень, утверждаемый уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

В перечень входят автотранспортные средства и автокомпоненты – шины, аккумуляторы, масла и жидкости.

Таким образом, утилизационный сбор обязаны платить автопроизводители, официальные импортеры и частные лица, желающие ввезти автомобили в Казахстан.

Оплата утильсбора осуществляется до первичной постановки техники на учет.

 

Как рассчитать размер утильсбора на автомобиль

Размер утильсбора высчитывается исходя коэффициента, применяемого к базовой ставке утилизационного сбора в отношении различных видов транспортных средств.

Базовая ставка составляет 50 месячных расчетных показателей (МРП). В 2020 году 1 МРП равен 2 651 тенге.

Таким образом, размер базовой ставки в 2020 году – 132 550 тенге (351 доллар).

Размер утильсбора для легковых автомобилей

Минимальный утильсбор – для автомобилей с электродвигателями, за исключением гибридных. К ним применяется коэффициент 3, размер утильсбора равен 397 650 тенге, или 1 055 долларов.

Для прочих легковых автомобилей рассчитывается исходя из объема двигателя:

  • до 1 000 куб. см - коэффициент 3 – 397 650 тенге (1 055 долларов);
  • от 1 001 до 2 000 куб. см - коэффициент 7 - 927 850 тенге, или 2 463 доллара;
  • от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см - коэффициент 10 - 1 325 500 тенге, или 3 519 долларов;
  • свыше 3 001 куб. см - коэффициент 23 - 3 048 650 тенге, или 8 095 долларов.

Размер утильсбора для грузовиков

Рассчитывается исходя из полной массы:

  • до 2.5 тонны - 50 МРП - коэффициент 7 - 927 850 тенге, или 2 463 доллара;
  • от 2.5 тонны до 3.5 тонны - коэффициент 15 - 1 988 250 тенге, или 5 279 долларов;
  • от 3.5 тонны до 5 тонн - коэффициент 15 - 1 988 250 тенге, или 5 279 долларов;
  • от 5 тонн до 8 тонн - коэффициент 16 - 2 120 800 тенге, или 5 631 доллар;
  • от 8 тонн до 12 тонн - коэффициент 19 - 2 518 450 тенге, или 6 687 долларов;
  • от 12 тонн до 20 тонн - коэффициент 21 - 2 783 550 тенге, или 7 391 доллар;
  • от 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей - коэффициент 41 - 5 434 550 тенге, или 14 430 долларов.

Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн - коэффициент 11 - 1 458 050 тенге, или 3 871 доллар.

Размер утильсбора для автобусов

Для автобусов с электродвигателями, кроме гибридных, действует коэффициент 8, утильсбор - 1 060 400 тенге, или 2 815 долларов.

Для прочих легковых автобусов рассчитывается исходя из объема двигателя:

  • до 2 500 куб. см - коэффициент 8 - 1 060 400 тенге, или 2 815 долларов;
  • от 2 500 до 5 000 куб. см - коэффициент 16 -2 120 800 тенге, или 5 631 доллар;
  • от 5 000 до 10 000 куб. см - коэффициент 21 - 2 783 550 тенге, или 7391 доллар;
  • свыше 10 001 куб. см - коэффициент 27 - 3 578 850 тенге, или 9 503 доллара.
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§ ACROS
Re: Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 20.01.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто мне может обьяснить: для чего он нужен, УТИЛЬ.СБОР??
Завтра, когда машина станет совсем старой и негодной, по моему звонку приедет некая служба и молча и БЕСПЛАТНО ( потому что я уже заплатил утиль.сбор до регистраций ) заберёт моё изжившее себя авто, так??
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§ Nikola_Esil
Re: Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 20.01.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
заберёт моё изжившее себя авто, так??

Нет, бесплатно его не заберут)) Утиль сбор подразумевает под собой утилизацию автомобиля и всех его компонентов. Т.е. Вы доставите его в пункт приема и там его БЕСПЛАТНО утилизируют. А заплатив Утиль до регистрации Вы экономите деньги, ведь сегодня оплата составляет 927 тыс. теге, а через 7 лет (согласно срока полезного использования авто) он уже будет составлять 1,5-2 млн. По крайней мере так красиво рассказывают Чиновники
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