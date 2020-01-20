Утильсбор на автомобили в Казахстане: сколько платить в 2020 году
В Казахстане с 2016 года взимается обязательный утилизационный сбор за ввоз автомобиля в страну. В зависимости от объема двигателя и типа автомобиля он составляет от одной тысячи до 14 тысяч долларов.
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Размер утильсбора привязан к минимальному расчетному показателю и меняется год от года. Как рассчитать размер утильсбора в 2020 году, рассказывает Sputnik Казахстан.
Кто обязан платить утильсбор на автомобиль
С 1 января 2016 года в Республике Казахстан действует принцип расширенных обязательств производителей (импортеров) − РОП.
Обязательства РОП распространяются в отношении продукции, включенной в перечень, утверждаемый уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
В перечень входят автотранспортные средства и автокомпоненты – шины, аккумуляторы, масла и жидкости.
Таким образом, утилизационный сбор обязаны платить автопроизводители, официальные импортеры и частные лица, желающие ввезти автомобили в Казахстан.
Оплата утильсбора осуществляется до первичной постановки техники на учет.
Как рассчитать размер утильсбора на автомобиль
Размер утильсбора высчитывается исходя коэффициента, применяемого к базовой ставке утилизационного сбора в отношении различных видов транспортных средств.
Базовая ставка составляет 50 месячных расчетных показателей (МРП). В 2020 году 1 МРП равен 2 651 тенге.
Таким образом, размер базовой ставки в 2020 году – 132 550 тенге (351 доллар).
Размер утильсбора для легковых автомобилей
Минимальный утильсбор – для автомобилей с электродвигателями, за исключением гибридных. К ним применяется коэффициент 3, размер утильсбора равен 397 650 тенге, или 1 055 долларов.
Для прочих легковых автомобилей рассчитывается исходя из объема двигателя:
- до 1 000 куб. см - коэффициент 3 – 397 650 тенге (1 055 долларов);
- от 1 001 до 2 000 куб. см - коэффициент 7 - 927 850 тенге, или 2 463 доллара;
- от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см - коэффициент 10 - 1 325 500 тенге, или 3 519 долларов;
- свыше 3 001 куб. см - коэффициент 23 - 3 048 650 тенге, или 8 095 долларов.
Размер утильсбора для грузовиков
Рассчитывается исходя из полной массы:
- до 2.5 тонны - 50 МРП - коэффициент 7 - 927 850 тенге, или 2 463 доллара;
- от 2.5 тонны до 3.5 тонны - коэффициент 15 - 1 988 250 тенге, или 5 279 долларов;
- от 3.5 тонны до 5 тонн - коэффициент 15 - 1 988 250 тенге, или 5 279 долларов;
- от 5 тонн до 8 тонн - коэффициент 16 - 2 120 800 тенге, или 5 631 доллар;
- от 8 тонн до 12 тонн - коэффициент 19 - 2 518 450 тенге, или 6 687 долларов;
- от 12 тонн до 20 тонн - коэффициент 21 - 2 783 550 тенге, или 7 391 доллар;
- от 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей - коэффициент 41 - 5 434 550 тенге, или 14 430 долларов.
Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн - коэффициент 11 - 1 458 050 тенге, или 3 871 доллар.
Размер утильсбора для автобусов
Для автобусов с электродвигателями, кроме гибридных, действует коэффициент 8, утильсбор - 1 060 400 тенге, или 2 815 долларов.
Для прочих легковых автобусов рассчитывается исходя из объема двигателя:
- до 2 500 куб. см - коэффициент 8 - 1 060 400 тенге, или 2 815 долларов;
- от 2 500 до 5 000 куб. см - коэффициент 16 -2 120 800 тенге, или 5 631 доллар;
- от 5 000 до 10 000 куб. см - коэффициент 21 - 2 783 550 тенге, или 7391 доллар;
- свыше 10 001 куб. см - коэффициент 27 - 3 578 850 тенге, или 9 503 доллара.
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