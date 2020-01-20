В Казахстане с 2016 года взимается обязательный утилизационный сбор за ввоз автомобиля в страну. В зависимости от объема двигателя и типа автомобиля он составляет от одной тысячи до 14 тысяч долларов.

Размер утильсбора привязан к минимальному расчетному показателю и меняется год от года. Как рассчитать размер утильсбора в 2020 году, рассказывает Sputnik Казахстан.

Кто обязан платить утильсбор на автомобиль

С 1 января 2016 года в Республике Казахстан действует принцип расширенных обязательств производителей (импортеров) − РОП.

Обязательства РОП распространяются в отношении продукции, включенной в перечень, утверждаемый уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

В перечень входят автотранспортные средства и автокомпоненты – шины, аккумуляторы, масла и жидкости.

Таким образом, утилизационный сбор обязаны платить автопроизводители, официальные импортеры и частные лица, желающие ввезти автомобили в Казахстан.

Оплата утильсбора осуществляется до первичной постановки техники на учет.

Как рассчитать размер утильсбора на автомобиль

Размер утильсбора высчитывается исходя коэффициента, применяемого к базовой ставке утилизационного сбора в отношении различных видов транспортных средств.

Базовая ставка составляет 50 месячных расчетных показателей (МРП). В 2020 году 1 МРП равен 2 651 тенге.

Таким образом, размер базовой ставки в 2020 году – 132 550 тенге (351 доллар).

Размер утильсбора для легковых автомобилей

Минимальный утильсбор – для автомобилей с электродвигателями, за исключением гибридных. К ним применяется коэффициент 3, размер утильсбора равен 397 650 тенге, или 1 055 долларов.

Для прочих легковых автомобилей рассчитывается исходя из объема двигателя:

до 1 000 куб. см - коэффициент 3 – 397 650 тенге (1 055 долларов);

от 1 001 до 2 000 куб. см - коэффициент 7 - 927 850 тенге, или 2 463 доллара;

от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см - коэффициент 10 - 1 325 500 тенге, или 3 519 долларов;

свыше 3 001 куб. см - коэффициент 23 - 3 048 650 тенге, или 8 095 долларов.

Размер утильсбора для грузовиков

Рассчитывается исходя из полной массы:

до 2.5 тонны - 50 МРП - коэффициент 7 - 927 850 тенге, или 2 463 доллара;

от 2.5 тонны до 3.5 тонны - коэффициент 15 - 1 988 250 тенге, или 5 279 долларов;

от 3.5 тонны до 5 тонн - коэффициент 15 - 1 988 250 тенге, или 5 279 долларов;

от 5 тонн до 8 тонн - коэффициент 16 - 2 120 800 тенге, или 5 631 доллар;

от 8 тонн до 12 тонн - коэффициент 19 - 2 518 450 тенге, или 6 687 долларов;

от 12 тонн до 20 тонн - коэффициент 21 - 2 783 550 тенге, или 7 391 доллар;

от 20 тонн до 50 тонн, кроме седельных тягачей - коэффициент 41 - 5 434 550 тенге, или 14 430 долларов.

Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн - коэффициент 11 - 1 458 050 тенге, или 3 871 доллар.

Размер утильсбора для автобусов

Для автобусов с электродвигателями, кроме гибридных, действует коэффициент 8, утильсбор - 1 060 400 тенге, или 2 815 долларов.

Для прочих легковых автобусов рассчитывается исходя из объема двигателя: