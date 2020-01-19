"Легионеров нет, своих не хватает" - Как БК "Тобол" завершает своё выступление на регулярном чемпионате Национальной лиги по баскетболу?
Георгий ГОВОРОВ
Баскетбольный клуб «Тобол» 17-18 января провёл два матча против главного фаворита регулярного чемпионата Национальной лиги - столичного клуба «Астана». Для костанайцев это были заключительные игры в сезоне. И хотя не все команды чемпионата ещё сыграли, в общей сложности пройдёт ещё 6 матчей, «Тобол» скорее всего так и останется на 3-м месте из 6 команд.
«Тобол» сдаваться лидеру турнирной таблицы без боя явно не хотел. Костанайцы играли изо всех сил, атаковали и старались сравнять счёт как могли.
Где-то им даже удовалось сократить отставание до 10 очков, но «Астана» не расслаблялась и каждый раз восстанавливала преимущество около 20 очков.
Своё лидерство столичные баскетболисты утвердили ещё до игр с «Тоболом». «Астана» в этом году выиграла абсолютно все матчи.
Сопротивление костанайцев оценил и главный тренер «Астаны» македонец Эмиль РАЙКОВИЧ.
- Наши парни сыграли хорошую игру, - отметил Райкович. – Костанайцы тоже играли хорошо, органично двигались.
Тем не менее, первую игру «Тобол» проиграл со счётом 52:90, а на следующий день матч завершился со счётом 92:101 в пользу «Астаны». Одним из лучших в костанайской команде стал центровой Антон ПОНОМАРЁВ, который в первом матче реализовал 12 очков и сделал 9 подборов, а во втором матче принёс своей команде 16 очков, сделал 7 подборов, 7 успешных передач и 5 перехватов.
- Нам не хватает ротации игроков во время игры, у «Астаны» значительно больше сильных игроков на скамейке запасных, - считает Пономарёв. - У них и игрового опыта больше за счёт игр в других лигах. Но вот в желании победить мы им ничуть не уступали. Своей игрой я, конечно, не доволен, можно было больше забросить мячей.
Защитник и капитан БК «Астана» Рустам МУРЗАГАЛИЕВ считает «Тобол» основным соперником. К списку причин поражения костанайцев он добавляет ещё одну – в «Тоболе» совсем нет легионеров. В столичном клубе из 17 игроков 7 иностранцев из США и Сербии.
- С «Астаной» всегда чего-то не хватает, - рассказал «НГ» главный тренер «Тобола» Александр ДЕРБУШ. – У них команда мощнее, на каждой позиции более крупный противник. Нам очень трудно преодолевать их защиту, из-за этого получается много потерь. Я дал поиграть все игрокам, на паркет выходили и совсем молодые игроки, и лидеры клуба. Теперь будем готовиться к серии плей-офф.
О достижениях «Тобола» красноречиво говорит статистика чемпионата. Из 20 игр костанайцы выиграли 12 матчей, из них 6 дома и 6 на выезде. В среднем «Тобол» успевал реализовывать 83 очка, но и пропускал около 80.
На данный момент места в турнирной таблице распределились следующим образом. На последнем месте БК «Каспий» из Актау, на 5-м месте БК «Актобе», а замыкает список аутсайдеров БК «Синегорье» из Кокшетау. Бронза у «Тобола», серебро у «Барсов Атырау», а золото у «Астаны».
Турнирная таблица чемпионата по баскетболу
|
Команда
|
Число игр
|
Выиграли
|
Проиграли
|
Очки
|
%
|
«Астана»
|
16
|
16
|
0
|
32
|
100%
|
«Барсы Атырау»
|
20
|
14
|
6
|
34
|
70%
|
«Тобол»
|
18
|
12
|
8
|
32
|
60%
|
«Синегорье» (Кокшетау)
|
16
|
6
|
10
|
22
|
37,5%
|
«Актобе»
|
20
|
4
|
16
|
24
|
20%
|
«Каспий» (Актау)
|
16
|
2
|
14
|
18
|
12,5%
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