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Крещенскую прорубь закрыли утром 19 января в Костанае
19 января 2020, 11:48 | Государство
Несмотря на аномально теплую для Крещения погоду, традиционное омовение в ледяной купели в эту ночь совершили сотни костанайцев.
Окунаться в прорубь на городском пляже желающие начали с 21 часа. К полуночи пробка машин растянулась до спуска на Аль-Фараби. Толпа людей собралась и у проруби, священник освятил купель.
Работали все три входа в нее, у проруби дежурили спасатели и скорая.
В какой-то момент спасатели стали пускать на лед группами с учетом того, что лед в этом году тоньше обычного и стал слегка проседать.
Как и планировалось, в 10 часов утра прорубь стали готовить к тому, чтобы закрыть: сняли ограждение, купания прекратили.
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