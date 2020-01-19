Крещенскую прорубь закрыли утром 19 января в Костанае

Несмотря на аномально теплую для Крещения погоду, традиционное омовение в ледяной купели в эту ночь совершили сотни костанайцев.

Окунаться в прорубь на городском пляже желающие начали с 21 часа. К полуночи пробка машин растянулась до спуска на Аль-Фараби. Толпа людей собралась и у проруби, священник освятил купель.

Работали все три входа в нее, у проруби дежурили спасатели и скорая.

В какой-то момент спасатели стали пускать на лед группами с учетом того, что лед в этом году тоньше обычного и стал слегка проседать.

Как и планировалось, в 10 часов утра прорубь стали готовить к тому, чтобы закрыть: сняли ограждение, купания прекратили.