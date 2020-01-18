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Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
18 января 2020, 16:07 | Происшествия
Вечером 17 января в Костанае на улице Кабышева был сбит мужчина, переходивший дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло в 19.20.
Как сообщает пресс-служба ДВД, наезд на 49-летнего пешехода совершил водитель "Рено". Пострадавший с травмами был доставлен в городскую больницу.
- По данному факту идет расследование, - отмечают в ведомстве. - Просим водителей быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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