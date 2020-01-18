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Butch
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drakon: Интересно, сколько тогда стоил 1 кг. рыбы? Думаю не особо много. Вряд ли дороже 1,5 человеческих жизней ;-) Конечно если считать по курсу тех "человеков" :lol:
18.01.20 18:15
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18.01.20 18:12
drakon
Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
abaika95: на скорости как тормозить буду?) А вас не учат? Перед переходом, снижать скорость? И нахрена вам знаки ставят... :-o
18.01.20 18:10
Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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18.01.20 18:10
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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18.01.20 18:01
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Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае

18 января 2020, 16:07 |  Происшествия

Вечером 17 января в Костанае на улице Кабышева был сбит мужчина, переходивший дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло в 19.20.

Как сообщает пресс-служба ДВД, наезд на 49-летнего пешехода совершил водитель "Рено". Пострадавший с травмами был доставлен в городскую больницу.

- По данному факту идет расследование, - отмечают в ведомстве. - Просим водителей быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 845
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.01.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Просим водителей быть внимательнее на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

А почему только к водителям обращается ведомство, пешеходов это не касается и им можно бездумно выпрыгивать на пешеходный переход, даже если уже рядом автомобиль???
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§ abaika95
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.01.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога скользкая,для некоторых как красная тряпка для быка,проверить а на скорости как тормозить буду?)



Ну и многие пешеходы конечно хороши выбегают на пешеходку с принципом "ай я на пешеходе главный пусть тормозят"
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* drakon
Re: Пешеход пострадал при попытке перейти дорогу в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на скорости как тормозить буду?)

А вас не учат? Перед переходом,
снижать скорость? И нахрена вам
знаки ставят?... :-o
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