Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в Костанайской области
ЧП произошло 17 января во время второго урока, сообщают очевидцы. Загорелась проводка в спортивном зале. Пожар потушили до приезда пожарных.
- Потратили два огнетушителя, потом приехали две пожарных машины и одна скорая, - рассказывают читатели "НГ".
Вероятнее всего, причина происшествия - короткое замыкание, перегрузка. Однако официального заключения специалистов пока нет.
- В Заречной школе-лицее произошло возгорание трансформаторного блока (дроссель), - сообщила "НГ" пресс-секретарь акимата Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА. - Были приняты все меры безопасности: спортзал обесточен, дети эвакуированы, вызвана служба 101.
Занятие в лицее возобновлены. Существенного материального ущерба не насено.
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