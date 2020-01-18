Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции, комментируя выплату 3 млн тенге отпускных вице-министру сельского хозяйства, заявил, что госслужащие должны получать «достойную зарплату». Согласны ли вы с этим мнением? Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.

Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.

Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.

Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.

