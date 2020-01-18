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Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Интересно, сколько тогда стоил 1 кг. рыбы? Думаю не особо много. Вряд ли дороже 1,5 человеческих жизней ;-) Конечно если считать по курсу тех "человеков" :lol:
18.01.20 18:15
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18.01.20 18:12
drakon
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abaika95: на скорости как тормозить буду?) А вас не учат? Перед переходом, снижать скорость? И нахрена вам знаки ставят... :-o
18.01.20 18:10
Butch
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Зима должна быть зимой Эх! Куда ж Вам так сильно наступили, что все стали Вам "должны"? Включая движущиеся воздушные массы. Мож им там схему маршрутов на этот год не составили,...
18.01.20 18:10
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Добринцофф: наши дети будут рассказывать своим внукам,что когда то здесь был снег и очень холодно, Как сейчас вам рассказывают - про океан, и больших рыб. Интересно, сколько тогда стоил 1 кг....
18.01.20 18:01
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Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в Костанайской области

18 января 2020, 12:05 |  Происшествия

ЧП произошло 17 января во время второго урока, сообщают очевидцы. Загорелась проводка в спортивном зале. Пожар потушили до приезда пожарных.

- Потратили два огнетушителя, потом приехали две пожарных машины и одна скорая, - рассказывают читатели "НГ".

Вероятнее всего, причина происшествия - короткое замыкание, перегрузка. Однако официального заключения специалистов пока нет.

- В Заречной школе-лицее произошло возгорание трансформаторного блока (дроссель), - сообщила "НГ" пресс-секретарь акимата Костанайского района Анара КЫЗЫКЕНОВА. - Были приняты все меры безопасности: спортзал обесточен, дети эвакуированы, вызвана служба 101.

Занятие в лицее возобновлены. Существенного материального ущерба не насено.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3430
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.01.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже палённым не пахло? Что это за такое оборудование могло быть в спортзале что провода горят?
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§ elektron
Re: Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4290
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Бывает, когда или сечение проводки не правильно рассчитывают, или не расчётные предохранители. Шпециалисты мля.
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§ dandiv
Re: Возгорание трансформатора произошло в школе-лицее в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 845
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 18.01.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что именно загорелось, трансформатор, дроссель или проводка?
Цитата:
Бывает, когда или сечение проводки не правильно рассчитывают, или не расчётные предохранители
- добавлю, даже если верно рассчитано сечение, то могут кабель купить не по ГОСТу, а по ТУ, а он намного тоньше и не выдерживает расчетной нагрузки.
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Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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