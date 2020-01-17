"Оказал неправомерное предпочтение" - За что накажут сотрудника территориальной инспекции лесного хозяйства Костанайской области?

Неполное служебное соответствие за создание условий для коррупции предложил объявить сотруднику территориальной инспекции лесного хозяйства Совет по этике Костанайской области.

Сегодня, 17 января, на очередном заседании Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы в Костанайской области рассмотрено дисциплинарное дело главного специалиста – государственного инспектора РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Достана НАЗАРОВА.

Как сообщил главный специалист Управления контроля в сфере государственной службы Талгат СЫЗДЫКОВ, 17 июля 2019 года в инспекцию поступило письмо из Михайловского учреждения лесного хозяйства о незаконном занятии земельных участков государственного лесного фонда несколькими частными ТОО. Данное письмо для исполнения направили Достану Назарову.

Одно из этих предприятий Назаров привлек к административной ответственности. Представители остальных предприятий не согласились с предъявленными к ним претензиями. Госинспектор, по оценке Сыздыкова, «в целях увода юридических лиц от административной ответственности, а также избежания собственного наказания», этим ограничился. Хотя должен был предпринять «достаточные меры по своевременному, полному и объективному выяснению обстоятельств дела, разрешения его в соответствие с Кодексом «Об административных правонарушениях».

- 1 августа Назаров подготовил и направил в Лесное хозяйство ответ, который послужил основанием для снятия с контроля письма, - добавил Талгат Сыздыков. – При этом, указав в письме на необходимость проведения совместных дополнительных работ по уточнению границ, площадей и прилегающих к ним территориям.

Позже проверка показала, что факты незаконного захвата земель госфонда имели места. То, что инспектор Достан Назаров не привлек виновных к административной ответственности, расценено, как проступок, дискредитирующий государственную службу, выразившийся «в оказании неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при принятии решения».

Достан Назаров свою вину не признал. Он пытался доказать, что предпринимал меры для выяснения обстоятельств дела, однако руководитель его отдела не создавала условий для этого. По его версии, причина такого к нему отношения связана с личным конфликтом.

Члены Совета его объяснения не приняли. Они сделали вывод, что Назаров имел возможность использовать свои полномочия для привлечения виновных к административной ответственности, но не воспользовался ими в полной мере. Токтарбай Кадамбаев предложил ходатайствовать о вынесении Назарову дисциплинарного взыскания - строгого выговора. В качестве оправдательного фактора он назвал положительную характеристику Назарова.

Председатель Совета Салауат Муксимов пояснил, что такого рода дисциплинарные проступки госслужащих относят к категории, создающих условия для коррупционных правонарушений. При их совершении предусмотрено только два вида наказания: увольнение с занимаемой должности и объявление о неполном служебном соответствии.

Большинством голосов приняли решение рекомендовать объявить Достану Назарову неполное служебное соответствие. На следующем заседании планируется обсудить ответственность руководителя этого учреждения и его заместителя.