Названы самые популярные в мире пароли

Компания DeviceLock, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала самые популярные пароли среди интернет-пользователей за прошедший год, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Самые популярные в мире пароли, как в 2018 году, так и в 2019 году, состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111.

В итоге десятка самых популярных паролей выглядит так:

123456

123456789

qwerty

12345

password

12345678

qwerty123

1q2w3e

111111

1234567890

Топ-10 самых популярных кириллических паролей выглядит таким образом:

пароль

йцукен

я

любовь

привет

наташа

люблю

максим

андрей

солнышко

Исследование компании по кибербезопасности DeviceLock проводилось в третий раз. В него вошли почти пять миллиардов уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных. Крупнейшие из них — сливы из генеалогического сервиса MyHeritage (180 миллионов), приложения для фитнеса и учета питания MyFitnessPal (49 миллионов) и облачного сервиса для создания видео Animoto (40 миллионов).