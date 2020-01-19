Названы самые популярные в мире пароли
Компания DeviceLock, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала самые популярные пароли среди интернет-пользователей за прошедший год, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Самые популярные в мире пароли, как в 2018 году, так и в 2019 году, состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111.
В итоге десятка самых популярных паролей выглядит так:
- 123456
- 123456789
- qwerty
- 12345
- password
- 12345678
- qwerty123
- 1q2w3e
- 111111
- 1234567890
Топ-10 самых популярных кириллических паролей выглядит таким образом:
- пароль
- йцукен
- я
- любовь
- привет
- наташа
- люблю
- максим
- андрей
- солнышко
Исследование компании по кибербезопасности DeviceLock проводилось в третий раз. В него вошли почти пять миллиардов уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных. Крупнейшие из них — сливы из генеалогического сервиса MyHeritage (180 миллионов), приложения для фитнеса и учета питания MyFitnessPal (49 миллионов) и облачного сервиса для создания видео Animoto (40 миллионов).
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