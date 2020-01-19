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Названы самые популярные в мире пароли

19 января 2020, 16:52 |  Общество

Компания DeviceLock, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала самые популярные пароли среди интернет-пользователей за прошедший год, передает Tengrinews.kz. 

Фото ©Турар Казангапов

Самые популярные в мире пароли, как в 2018 году, так и в 2019 году, состояли из наиболее простых сочетаний клавиш: 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e). Кроме того, в топ-10 попали пароли password и 111111.

В итоге десятка самых популярных паролей выглядит так:

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty
  • 12345 
  • password 
  • 12345678
  • qwerty123 
  • 1q2w3e 
  • 111111
  • 1234567890

Топ-10 самых популярных кириллических паролей выглядит таким образом:

  • пароль 
  • йцукен 
  • я
  • любовь
  • привет
  • наташа
  • люблю
  • максим
  • андрей
  • солнышко

Исследование компании по кибербезопасности DeviceLock проводилось в третий раз. В него вошли почти пять миллиардов уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за массовых утечек персональных данных. Крупнейшие из них — сливы из генеалогического сервиса MyHeritage (180 миллионов), приложения для фитнеса и учета питания MyFitnessPal (49 миллионов) и облачного сервиса для создания видео Animoto (40 миллионов).
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