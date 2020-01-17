Матч за Суперкубок РК по футболу пройдет в Костанае
Трофей оспорят действующий чемпион Премьер-лиги РК по футболу столичная "Астана" и обладатель кубка 2019 года кызылординский "Кайсар". Дату и место проведения матча сообщила пресс-служба ФК "Тобол" со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Казахстана.
Фото fctobol.kz
Встреча, которая откроет футбольный сезон 2020 года, пройдет 29 февраля на "Тобыл Арене".
Первый розыгрыш Суперкубка прошел в 1995 году, затем некоторое время матчи не проводились и были возобновлены в 2008 году. В 2016 году, после изменения правил проведения, этот мини-турнир стал постоянным.
Кроме того, состоялась жеребьевка календаря чемпионата Республики Казахстана по футболу среди клубов Премьер-Лиги. Соперником "Тобола" в первом туре станет "Шахтер". Игра пройдет в субботу, 7 марта, в Костанае.
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