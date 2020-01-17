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Butch
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: ну как бы очевидно да. Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок. Но как бы то ни было, поддержу Вас в...
17.01.20 16:26
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Обиделся?) спокоен. настроение бодрое.
17.01.20 16:26
abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата//зачем тогда пишешь?// Обиделся?)
17.01.20 16:24
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Не хочу никого обидеть) зачем тогда пишешь?
17.01.20 16:20
alex_60
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch: . После 01.01.2020 с них будут сняты эти ограничения с 1.01.2020 у них ставки будут как всех остальных членов ТС. Butch: Ведь формально существует возможность зарегистрировать...
17.01.20 16:17
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Матч за Суперкубок РК по футболу пройдет в Костанае

17 января 2020, 12:08 |  Спорт

Трофей оспорят действующий чемпион Премьер-лиги РК по футболу столичная "Астана" и обладатель кубка 2019 года кызылординский "Кайсар". Дату и место проведения матча сообщила пресс-служба ФК "Тобол" со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу Казахстана.

Фото fctobol.kz

Встреча, которая откроет футбольный сезон 2020 года, пройдет 29 февраля на "Тобыл Арене".

Первый розыгрыш Суперкубка прошел в 1995 году, затем некоторое время матчи не проводились и были возобновлены в 2008 году. В 2016 году, после изменения правил проведения, этот мини-турнир стал постоянным.

Кроме того, состоялась жеребьевка календаря чемпионата Республики Казахстана по футболу среди клубов Премьер-Лиги. Соперником "Тобола" в первом туре станет "Шахтер". Игра пройдет в субботу, 7 марта, в Костанае.
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Да. Высокая зарплата чиновников - лучший способ борьбы с коррупцией.
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