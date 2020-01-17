Из-за ливня и гололеда закрыты дороги в Костанайской области

Из-за метели, гололеда и ливня закрыты дороги в нескольких областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.

Фото ©Турар Казангапов

В Костанайской области закрыли дороги Екатеринбург-Алматы (от Тобыла до границы СКО), Костанай-Аулиеколь-Сурган (от Костаная до границы Акмолинской области), Денисовка-Мюктыколь-граница РФ (от поселка Денисовка до Мыктыколя), Жезказган-Петропавловск (от границы Карагандинской до границы Акмолинской области).

Сообщается, что из-за метели и плохой видимости по-прежнему закрыты трассы по всем направлениям из Нур-Султана. Также из-за непогоды трассы закрыли в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской областях и СКО.

Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды и метеорологическими сводками.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112.