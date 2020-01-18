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elektron
ИВАНОВ: Производительность праздности
//И если уж говорить о «всеобщем» труде, то почему в разных странах представители одной и той же профессии зарабатывают по разному?// Открою секрет, даже в пределах одной страны люди одной и той же...
18.01.20 12:00
сайлау курманов
ИВАНОВ: Производительность праздности
Вся проблема в том что работающих катастрофически мало, а пенсионеров как грибы после дождя. Думаю для стимулирования деловой активности налоги следует понизить в два раза и столько же убавить пенсии...
18.01.20 11:57
elektron
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18.01.20 11:53
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18.01.20 11:39
Victor Yang
ИВАНОВ: Производительность праздности
"Экономикс" Макконнелла и Брю ответит на все вопросы. Достаточно той части, где описывается равновесная цена. Зачем публиковать подобные глупости? [Исправлено: Victor Yang, 18.01.2020 -...
18.01.20 11:35
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ИВАНОВ: Производительность праздности

«Почему, переезжая в другую страну, те же люди начинают зарабатывать по-другому?»
18 января 2020, 09:51 |  Мнения

Труд превратил обезьяну в человека разумного, а разумного человека легко может сделать человеком счастливым. По крайней мере, все вокруг только об этом и говорят. Папа Римский назвал труд фундаментом человеческого достоинства, а Елбасы Назарбаев призвал всех вступать в Общество всеобщего труда. Будешь работать - все у тебя будет, а если будешь работать, как кочегар на скоростном паровозе, то всего будет много. Весь вопрос в том, куда податься и кому продаться.

Хорошо бы устроиться чиновником или депутатом. Не потому, что работа такая хорошая, а потому, что они никогда не голосуют за заморозку своей зарплаты. Еще лучше пойти в певцы или артисты, желательно - сразу популярные. Не из-за того, что там работа похожа на праздник: пой себе, танцуй, как стрекоза красным летом. Нет, просто там тоже за гонорарами никто не следит. Ну подумаешь, билеты на выступление стоят пять или десять тысяч, никакой министр возмущаться не будет, это же не хлеб и не яйцо куриное.

Чтобы пробиться наверх, нужны талант и особые способности. Но ведь дарования идут к своему триумфу не в вакууме, их способности формирует окружение: воспитатели, нянечки, учителя, медики, дворники, сантехники… Почему же теперь последние бредут по жизни с сумой, а взращенное ими чудо едет на чужих закорках? К тому же, если критически подходить к вопросу, то выяснится, что востребованность зрелищ по сравнению с услугами, скажем, водо- или теплоснабжения, исчезающе мала.

Как вообще рассчитывается стоимость труда, товаров и услуг? Почему одним запрещено поднимать цены, а другим нет? Откуда берутся скидки, если все учтено и просчитано? Получается, что товар сначала пытаются загнать по завышенной цене, а когда не получается, цены снижают. А те, кто успел купить товар, заплатив за него сполна, теперь должны чувствовать себя обманутыми. Но с другой стороны, оплатив дутую цену, эти простофили поощрили дальнейший обман самих себя, поэтому и жалеть их не нужно.

И если уж говорить о «всеобщем» труде, то почему в разных странах представители одной и той же профессии зарабатывают по разному? Говорят, что везде разная производительность труда, технологии, климат, что-то еще. Но должны же быть какие-то эталонные специальности, типа парикмахера, плотника, сварщика, оплата труда которых не должна зависеть от места приложения сил. Понятно, что копка картофеля вручную и трактором сильно отличаются в плане производительности, но фитнес-инструкторы или заправщики картриджей везде работают с одними и теми же инструментами и технологиями. Почему тогда, переезжая в другую страну, те же люди начинают зарабатывать по-другому? Значит, личная эффективность не имеет точек соприкосновения с общей производительностью?

Никто же не будет отрицать, что чем меньший процент работников в семье, тем беднее она живет. То же самое и в государстве. Чем больше отлынивающих от работы, тем меньше общая производительность труда. Причем способы бездействия граждан могут варьировать от полной праздности до абсолютной трудовой непродуктивности, включая халтуру, коррупцию и неэффективное управление.

Спору нет, все хотят стать достойными людьми, но уж больно призрачно все в мире труда, нет четких критериев. Давно назрел вопрос более справедливого перераспределения ресурсов, чтобы труд на благо общества стал жизненной потребностью, осознанной необходимостью. Жаль, что это выкладки из будущей жизни.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: ИВАНОВ: Производительность праздности
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 412
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.01.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И если уж говорить о «всеобщем» труде, то почему в разных странах представители одной и той же профессии зарабатывают по разному?

На этот вопрос, по моему мнению, достаточно хорошо отвечает Григорьев. Российский экономист. В цикле лекций на ютубе.
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§ Victor Yang
ИВАНОВ: Производительность праздности
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12379
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Экономикс" Макконнелла и Брю ответит на все вопросы. Достаточно той части, где описывается равновесная цена.
Зачем публиковать подобные глупости?

[Исправлено: Victor Yang, 18.01.2020 - 11:49]
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* сайлау курманов
Re: ИВАНОВ: Производительность праздности
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.01.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вся проблема в том что работающих катастрофически мало, а пенсионеров как грибы после дождя. Думаю для стимулирования деловой активности налоги следует понизить в два раза и столько же убавить пенсии у тех кто получает больше сто тысяч и зарплаты у чиновников, предлагаю платить им по конечному результату.
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* elektron
Re: ИВАНОВ: Производительность праздности
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//И если уж говорить о «всеобщем» труде, то почему в разных странах представители одной и той же профессии зарабатывают по разному?//
Открою секрет, даже в пределах одной страны люди одной и той же профессии зарабатывают по разному. И это логично.
Вот один адвокат проигрывает все дела в суде, другой выигрывает. Естественно дохлд разный. Ну это так, утрирую малость ;-)
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Да. Зарплаты должны соответствовать уровню значимости должности чиновника.
Нет. Зарплата чиновника должна зависеть только от эффективности его работы.
Нет. Такие высокие зарплаты порождают социальную напряженность в обществе.
 
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