ИВАНОВ: Производительность праздности

Труд превратил обезьяну в человека разумного, а разумного человека легко может сделать человеком счастливым. По крайней мере, все вокруг только об этом и говорят. Папа Римский назвал труд фундаментом человеческого достоинства, а Елбасы Назарбаев призвал всех вступать в Общество всеобщего труда. Будешь работать - все у тебя будет, а если будешь работать, как кочегар на скоростном паровозе, то всего будет много. Весь вопрос в том, куда податься и кому продаться.

Хорошо бы устроиться чиновником или депутатом. Не потому, что работа такая хорошая, а потому, что они никогда не голосуют за заморозку своей зарплаты. Еще лучше пойти в певцы или артисты, желательно - сразу популярные. Не из-за того, что там работа похожа на праздник: пой себе, танцуй, как стрекоза красным летом. Нет, просто там тоже за гонорарами никто не следит. Ну подумаешь, билеты на выступление стоят пять или десять тысяч, никакой министр возмущаться не будет, это же не хлеб и не яйцо куриное.

Чтобы пробиться наверх, нужны талант и особые способности. Но ведь дарования идут к своему триумфу не в вакууме, их способности формирует окружение: воспитатели, нянечки, учителя, медики, дворники, сантехники… Почему же теперь последние бредут по жизни с сумой, а взращенное ими чудо едет на чужих закорках? К тому же, если критически подходить к вопросу, то выяснится, что востребованность зрелищ по сравнению с услугами, скажем, водо- или теплоснабжения, исчезающе мала.

Как вообще рассчитывается стоимость труда, товаров и услуг? Почему одним запрещено поднимать цены, а другим нет? Откуда берутся скидки, если все учтено и просчитано? Получается, что товар сначала пытаются загнать по завышенной цене, а когда не получается, цены снижают. А те, кто успел купить товар, заплатив за него сполна, теперь должны чувствовать себя обманутыми. Но с другой стороны, оплатив дутую цену, эти простофили поощрили дальнейший обман самих себя, поэтому и жалеть их не нужно.

И если уж говорить о «всеобщем» труде, то почему в разных странах представители одной и той же профессии зарабатывают по разному? Говорят, что везде разная производительность труда, технологии, климат, что-то еще. Но должны же быть какие-то эталонные специальности, типа парикмахера, плотника, сварщика, оплата труда которых не должна зависеть от места приложения сил. Понятно, что копка картофеля вручную и трактором сильно отличаются в плане производительности, но фитнес-инструкторы или заправщики картриджей везде работают с одними и теми же инструментами и технологиями. Почему тогда, переезжая в другую страну, те же люди начинают зарабатывать по-другому? Значит, личная эффективность не имеет точек соприкосновения с общей производительностью?

Никто же не будет отрицать, что чем меньший процент работников в семье, тем беднее она живет. То же самое и в государстве. Чем больше отлынивающих от работы, тем меньше общая производительность труда. Причем способы бездействия граждан могут варьировать от полной праздности до абсолютной трудовой непродуктивности, включая халтуру, коррупцию и неэффективное управление.

Спору нет, все хотят стать достойными людьми, но уж больно призрачно все в мире труда, нет четких критериев. Давно назрел вопрос более справедливого перераспределения ресурсов, чтобы труд на благо общества стал жизненной потребностью, осознанной необходимостью. Жаль, что это выкладки из будущей жизни.