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Butch
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: ну как бы очевидно да. Впрочем своим высказыванием Вы скорее оскорбляете лагерь с противоположной стороны ;-) но у тех точно с юмором порядок. Но как бы то ни было, поддержу Вас в...
17.01.20 16:26
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Обиделся?) спокоен. настроение бодрое.
17.01.20 16:26
abaika95
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
Цитата//зачем тогда пишешь?// Обиделся?)
17.01.20 16:24
alex_60
Иордань для праздника Крещения готовят в Костанае
abaika95: Не хочу никого обидеть) зачем тогда пишешь?
17.01.20 16:20
alex_60
Около сотни водителей, выступающих против изменений в регистрации авто с иностранными номерами, собрались в Костанае
Butch: . После 01.01.2020 с них будут сняты эти ограничения с 1.01.2020 у них ставки будут как всех остальных членов ТС. Butch: Ведь формально существует возможность зарегистрировать...
17.01.20 16:17
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Выставка графических работ Георгия Сокова «Птицы» открылась в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

17 января 2020, 09:52 |  Общество

В холле «толстовки» представлены 37 рисунков известного костанайского художника, большинство из которых монохромны, но есть и такие, где присутствуют яркие цвета. Объединяют эти работы как общая стилистика, так и герои – пернатые покорители неба.

Георгий СОКОВ признался, что для него животный мир – неисчерпаемый кладезь для фантазий, для творчества художника.

- Я подумал, кошки у нас уже были. Кони… коней у нас только самый ленивый сейчас не рисует. Решил попробовать птиц. Работ пять-шесть уже были сделаны около четырех лет назад, осталось подтянуть серию и  в 2019 появилась большая часть из этих работ.

В этих графических листах не стоит искать реалистичную анималистику. Здесь нет однозначно номинальных образов, по которым можно не колеблясь определить знакомые виды пернатых.  Вот, вроде что-то похожее на лапку гоацина. А вот хохолок, напоминающий те, которыми украшены головы венценосных голубей. На некоторых рисунках явно различимы мощные клювы и безжалостные когти хищников. Но, несмотря на эти, схваченные зорким глазом автора детали, сами птицы все же остаются  символическими, по стилистике скорее напоминающими изображения тотемных животных североамериканских индейцев. Впрочем, петухи опознаются сразу и безошибочно по грозным шпорам, залихватским гребням и гусарской стати.

Есть среди соковских птиц напоминающие драконов, будто прилетевших их какого-нибудь сказочного Средиземья. Чувствуется, что художник был увлечен созданием этой серии работ.

- Не надо тут накручивать, искать какой-то глубины мысли, особого содержания,- говорит Георгий Михайлович. - Не нужно сложных поисков. Эти работы непритязательны. В чем здесь суть? Суть в самой черно-белой пластике. Что хотелось дать зрителю? Для меня сам процесс, само делание – это большое удовольствие. Я хотел, чтобы зритель, глядя на эти работы, почувствовал то же что и  я в процессе рисования. Как будто плывешь без всякой спортивной цели, просто наслаждаясь контактом с водой, кайф в чистом виде. Вот для меня сам процесс – кайф в чистом виде.

Поздравлявшие художника с новой выставкой  коллеги, также высказывались в том духе, что поисками глубинного смысла и второго плана заниматься надо. Ведь это и есть высшая цель искусства. Но, автор лучше знает, как и почему рождались его работы. Поэтому просто последуем за ним по волнам удовольствия самых лучших ощущений от созерцания прекрасной графики настоящего мастера.

Фото Ксении РЕБИК
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