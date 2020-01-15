Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о случаях покровительства и продвижения по карьерной лестнице по знакомству через влиятельных "опекунов", передает корреспондент Tengrinews.kz.
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"К сожалению, не все госслужащие осознают. Пытаясь работать по-старому, они фактически тормозят модернизационные процессы в стране. Одной из проблем остаются командные перемещения в системе государственного управления. В отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в пределах нормы - 6-10 процентов. На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или акима тоже значительно меняется.
Отсутствуют нормативы численности руководящих работников. Не всегда соблюдаются принципы меритократии. До сих пор есть случаи покровительства и продвижения по карьерной лестнице по знакомству через влиятельных "опекунов". Это ведь правда, все мы это знаем. Это недопустимо, такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение. По-другому уже нельзя, потому что главное - результат", - сказал Токаев на встрече с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.
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