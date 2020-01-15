Склад торгового дома "Мега Строй" горел в Костанае
В Костанае в пристроенном складе ТД "Мега Строй" произошел пожар, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
- 15 января в 7.03 на пульт противопожарной службы Костаная поступило сообщение о пожаре в складе ТД «Мега Строй» по улице Карбышева. К моменту прибытия пожарных подразделении горела обшивка наружной стены склада. Принятыми мерами пожар локализован в 7.26 и ликвидирован в 7.43. Площадь пожара составляет 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет, - сообщил в среду официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.
К тушению возгорания были привлечены 30 человек личного состава и девять единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.
Жертв и пострадавших нет.
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