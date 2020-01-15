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Склад торгового дома "Мега Строй" горел в Костанае

15 января 2020, 10:33 |  Происшествия

В Костанае в пристроенном складе ТД "Мега Строй" произошел пожар, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Фото пресс-службы КЧС МВД РК

- 15 января в 7.03 на пульт противопожарной службы Костаная поступило сообщение о пожаре в складе ТД «Мега Строй» по улице Карбышева. К моменту прибытия пожарных подразделении горела обшивка наружной стены склада. Принятыми мерами пожар локализован в 7.26 и ликвидирован в 7.43. Площадь пожара составляет 80 кв.м. Жертв и пострадавших нет, - сообщил в среду официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов. 

К тушению возгорания были привлечены 30 человек личного состава и девять единиц пожарной техники ДЧС Костанайской области.

Жертв и пострадавших нет.
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§ maxsaf
Re: Склад торгового дома "Мега Строй" горел в Костанае...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К моменту прибытия пожарных подразделении горела обшивка наружной стены склада.

Тоже кто-то зажигалкой решил проверить горючесть той самой знаменитой негорючей обшивки?
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§ директор пляжа
Re: Склад торгового дома "Мега Строй" горел в Костанае...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 15.01.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
там сендвич панель, видимо замкнуло
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