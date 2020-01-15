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Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида предложили в Казахстане

15 января 2020, 09:10 |  Государство

Родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, необходимо придать статус социального работника и платить им заработную плату. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента Казахстана Магеррам Магеррамов на встрече с общественностью в Доме дружбы Павлодара, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

Народный избранник отметил, что мамы или папы таких детей зачастую не могут работать, потому что всю жизнь ухаживают за тяжелобольными детьми, даже когда те становятся взрослыми.

- Я считаю, что необходимо придать родителю статус социального работника, - подчеркнул Магеррам Магеррамов. – Это в основном касается матерей. У меня вызывает беспокойство их будущее. Завтра это станет серьезной головной болью. Достигнув пенсионного возраста, она будет получать крохи по базовой пенсии. Получается, что эта категория людей просто выпадет.

Для предотвращения подобного сценария депутат предлагает выплачивать одному из родителей ребенка-инвалида заработную плату и начислять пенсионные отчисления. По его словам, это будет гарантией его будущего.

Кроме того, как стало известно во время заседания, Магеррам Магеррамов инициировал поправки в Трудовой кодекс РК о сокращенном рабочем дне для одного из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, и дополнительные 10 оплачиваемых дней отпуска для прохождения реабилитационных мероприятий со своим ребенком.
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народный избранник наконец-то работу начал работать. А то раньше они ездили по районам и говорили как хорошо что пенионый возрост меняет государство, что переименование это благо.
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§ alex_60
Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида предложили в Казахстане
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6934
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по фото так в семье достаток.
пособия выплачиваются. асп.

[Исправлено: alex_60, 15.01.2020 - 11:40]
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§ maxsaf
Re: Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
по фото так в семье достаток. пособия выплачиваются. асп.

Ну по иллюстративным фото обычно многое виглядит лучше, чем на самом деле )
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§ Vit
Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида предложили в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8819
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.01.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На фото канадская семья скорей всего))
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§ maxsaf
Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида предложили в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4969
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
На фото канадская семья скорей всего))

Ему хозяйка на фото понравилась скорей всего))
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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