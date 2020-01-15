Платить зарплату родителям за воспитание ребенка-инвалида предложили в Казахстане
Родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, необходимо придать статус социального работника и платить им заработную плату. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента Казахстана Магеррам Магеррамов на встрече с общественностью в Доме дружбы Павлодара, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Иллюстративное фото: elements.envato.com
Народный избранник отметил, что мамы или папы таких детей зачастую не могут работать, потому что всю жизнь ухаживают за тяжелобольными детьми, даже когда те становятся взрослыми.
- Я считаю, что необходимо придать родителю статус социального работника, - подчеркнул Магеррам Магеррамов. – Это в основном касается матерей. У меня вызывает беспокойство их будущее. Завтра это станет серьезной головной болью. Достигнув пенсионного возраста, она будет получать крохи по базовой пенсии. Получается, что эта категория людей просто выпадет.
Для предотвращения подобного сценария депутат предлагает выплачивать одному из родителей ребенка-инвалида заработную плату и начислять пенсионные отчисления. По его словам, это будет гарантией его будущего.
Кроме того, как стало известно во время заседания, Магеррам Магеррамов инициировал поправки в Трудовой кодекс РК о сокращенном рабочем дне для одного из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, и дополнительные 10 оплачиваемых дней отпуска для прохождения реабилитационных мероприятий со своим ребенком.
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