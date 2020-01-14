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Гога
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3DO: Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?! ---О чем , вы , дорогой ?? У людей этого уровня нет такого понятия , как совесть .
14.01.20 19:34
сайлау курманов
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Добавьте ещё пару посредников-халявщиков, пусть на пустом месте бабки рубят, затем поднимите расценки, народ все стерпит, а монопольщик понарошку возмутиться, а когда затянут его в оборот тоже...
14.01.20 19:26
Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
14.01.20 19:20
3DO
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Цитата: "по собственному желанию на другую должность" Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!
14.01.20 19:19
сайлау курманов
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14.01.20 19:18
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Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 января 2020, 17:23 |  Государство

Публичные слушания по повышению среднеотпускного тарифа на электроэнергию прошли в здании казначейства по ул.Гоголя, 177А сегодня, 14 января. На слушаниях пояснили, что повышение среднеотпускного тарифа планируется с 1 февраля на 1,33 тенге без НДС.

- Повышение тарифа связано с тем, что повысилась цена на станции в Северо-Казахстанской области, где мы покупаем элекроэнергию, - сообщила на слушаниях генеральный директор ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" Анаргуль УСКЕНБАЕВА. - С 1 октября кВт/ч электроэнеогии стоит 6,7 тенге, а не 6,48 тенге, как было до 1 октября. Плюс повысилась стоимость транспортировки электроэнергии.

Ускенбаева пояснила, что 43% в тарифе на электроэнергию для Костаная занимает стоимость электроэнергии на станции в Северо-Казахстанской области, 52% приходится на стоимость транспортировки. 

- Сколько организаций владеют сетями, по которым в Костанай поступает электроэнергия? - поинтересовался житель Костаная Аркадий ДЕНИСОВ.

Гендиректор КЭЦ пояснила, что своих сетей у организации нет, поэтому за транспортировку электроэнергии приходится платить нескольким компаниям. Она попросила обратить внимание на слайд. В их числе оказались ТОО МРЭТ и ТОО ЭПК-forfite.

- К моему дому электроэнергия не поступает по сетям ЭПК-forfite, - сообщил один из потребителей. - Почему я должен оплачивать эту транспортировку? Даже, если это копейки?

- Диффиренцированного тарифа для потребителей у нас не существует, - пояснила Асель САКЕНОВА, главный специалист отдела регулирования естественных монополий и цен.

Из-за повышения стоимости тарифа на станции с 1 октября КЭЦ работал с убытками. На сегодняшний день они составляют 181 млн тенге, пояснила генеральный директор.

- Кроме того, у нас снижается количество потребителей, которое получает у нас электроэнергию, - отметила Ускенбаева. - В частности, об уходе с 1 января этого года заявил такой крупный потребитель, как ГКП "Костанай-Су", что сильно ударит по финансовой состоятельности нашего предприятия.

На слушаниях несколько раз подчеркнули, что 18,97 тенге, до которых с 1 февраля хотят повысить тариф - среднеотпускной. Для населения он будет ниже, для юридических лиц выше. Конкретные цифры утвердят через 10 дней.
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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в Кустанайской области и без того самая дорогая электроэнергия по Казахстану.

Цитата:
Гендиректо КЭЦ: пояснила, что своих сетей у организации нет, поэтому за транспортировку электроэнергии приходится платить нескольким компаниям. Она попросила обратить внимание на слайд. В их числе оказались ТОО МРЭТ и ТОО ЭПК-forfite.


А разве ЭПК-forfite не выделили из тех же КЭЦ/Горсети?
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Диффиренцированного ----- диффЕренцированного
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотка зачетная !!!
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§ drakon
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18308
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Фотка зачетная !!!

Гога, там их - многа.
Какая?... :lol: :oops:
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

Первая - губки бантиком .
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]что своих сетей у организации нет,

---- Как можно брать деньги за то , чего нет ???
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§ drakon
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18308
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.01.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Первая - губки бантиком .

Я так и подумал.Мне тоже - поравилась... :lol: :oops: :-P
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]убытками. На сегодняшний день они составляют 181 млн тенге,

----И вы еще живы , после таких убытков ?
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* Гога
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2021
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.01.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках ---- а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
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* сайлау курманов
Re: Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3424
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.01.20 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавьте ещё пару посредников-халявщиков, пусть на пустом месте бабки рубят, затем поднимите расценки, народ все стерпит, а монопольщик понарошку возмутиться, а когда затянут его в оборот тоже затнется
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Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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