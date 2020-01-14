Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае

Публичные слушания по повышению среднеотпускного тарифа на электроэнергию прошли в здании казначейства по ул.Гоголя, 177А сегодня, 14 января. На слушаниях пояснили, что повышение среднеотпускного тарифа планируется с 1 февраля на 1,33 тенге без НДС.

- Повышение тарифа связано с тем, что повысилась цена на станции в Северо-Казахстанской области, где мы покупаем элекроэнергию, - сообщила на слушаниях генеральный директор ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" Анаргуль УСКЕНБАЕВА. - С 1 октября кВт/ч электроэнеогии стоит 6,7 тенге, а не 6,48 тенге, как было до 1 октября. Плюс повысилась стоимость транспортировки электроэнергии.

Ускенбаева пояснила, что 43% в тарифе на электроэнергию для Костаная занимает стоимость электроэнергии на станции в Северо-Казахстанской области, 52% приходится на стоимость транспортировки.

- Сколько организаций владеют сетями, по которым в Костанай поступает электроэнергия? - поинтересовался житель Костаная Аркадий ДЕНИСОВ.

Гендиректор КЭЦ пояснила, что своих сетей у организации нет, поэтому за транспортировку электроэнергии приходится платить нескольким компаниям. Она попросила обратить внимание на слайд. В их числе оказались ТОО МРЭТ и ТОО ЭПК-forfite.

- К моему дому электроэнергия не поступает по сетям ЭПК-forfite, - сообщил один из потребителей. - Почему я должен оплачивать эту транспортировку? Даже, если это копейки?

- Диффиренцированного тарифа для потребителей у нас не существует, - пояснила Асель САКЕНОВА, главный специалист отдела регулирования естественных монополий и цен.

Из-за повышения стоимости тарифа на станции с 1 октября КЭЦ работал с убытками. На сегодняшний день они составляют 181 млн тенге, пояснила генеральный директор.

- Кроме того, у нас снижается количество потребителей, которое получает у нас электроэнергию, - отметила Ускенбаева. - В частности, об уходе с 1 января этого года заявил такой крупный потребитель, как ГКП "Костанай-Су", что сильно ударит по финансовой состоятельности нашего предприятия.

На слушаниях несколько раз подчеркнули, что 18,97 тенге, до которых с 1 февраля хотят повысить тариф - среднеотпускной. Для населения он будет ниже, для юридических лиц выше. Конкретные цифры утвердят через 10 дней.