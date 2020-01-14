Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае
Разбойное нападение произошло 13 января в одном из магазинов на ул. Складской. Задержать подозреваемого удалось в течение трех часов. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области на своей странице в Facebook.
Фото ДП КО со страницы в Facebook
19-летний житель Аркалыка неоднократно приходил в магазин в качестве покупателя. В очередной раз, когда в магазине никого не было, мужчина достал нож и потребовал продавца отдать выручку.
Все, что ему удалось получить - 25 000 тенге, после чего он скрылся с места преступления. Потерпевшая вызвала сотрудников полиции.
- В ходе проведения первоначальных следственных действий с места происшествия было изъято орудие преступления - нож, которым преступник угрожал продавцу, - говорится в сообщении пресс-службы. - В течение 3-х часов «по горячим следам» преступник был задержан.
Расследование уголовного дела продолжается.
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