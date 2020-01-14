Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае

Разбойное нападение произошло 13 января в одном из магазинов на ул. Складской. Задержать подозреваемого удалось в течение трех часов. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области на своей странице в Facebook.

Фото ДП КО со страницы в Facebook

19-летний житель Аркалыка неоднократно приходил в магазин в качестве покупателя. В очередной раз, когда в магазине никого не было, мужчина достал нож и потребовал продавца отдать выручку.

Все, что ему удалось получить - 25 000 тенге, после чего он скрылся с места преступления. Потерпевшая вызвала сотрудников полиции.

- В ходе проведения первоначальных следственных действий с места происшествия было изъято орудие преступления - нож, которым преступник угрожал продавцу, - говорится в сообщении пресс-службы. - В течение 3-х часов «по горячим следам» преступник был задержан.

Расследование уголовного дела продолжается.