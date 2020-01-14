Форум
Гога
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
3DO: Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?! ---О чем , вы , дорогой ?? У людей этого уровня нет такого понятия , как совесть .
14.01.20 19:34
сайлау курманов
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Добавьте ещё пару посредников-халявщиков, пусть на пустом месте бабки рубят, затем поднимите расценки, народ все стерпит, а монопольщик понарошку возмутиться, а когда затянут его в оборот тоже...
14.01.20 19:26
Гога
Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
Есть специалисты , чтобы разжевать . Что -то тут не так . Сетей нет --- а деньги собирают --- за что ? В долгах , как в шелках а ещё не в банкротах ?? Что-то тут нечисто !
14.01.20 19:20
3DO
«Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
Цитата: "по собственному желанию на другую должность" Не знаю, ему бы после того всего пох*изма на свой город вылил, пойти в... монастырь, что ли?!
14.01.20 19:19
сайлау курманов
"Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию
Я регулярно смотрю передачу, вчера был сюжет про братьев-плдростков, которых искала бабушка, выяснилось что маму убили хулиганы, а отец спился, с женой нарыдались, сегодня две свахи ругались, теща...
14.01.20 19:18
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Чемпионат РК по плаванию "Зимние каникулы" завершился в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

14 января 2020, 11:03 |  Спорт

Республиканский турнир проходил с 7-го по 11 января в ДЮСШ № 1 им. Оспанова. Соревнования, посвященные памяти первого директора специализированной ДЮСШ олимпийского резерва Юрия Семикоза проводят в Костанае в 18-й раз.

В чемпионате РК выступали юноши 2005 г. р. и моложе и девушки 2007 г. р. и моложе. Всего - 183 спортсмена из 16 команд, представлявших все регионы Казахстана, кроме Алматы. Соревновались на четырех дистанциях в разных стилях.

- На медали претендует каждая команда, фаворитов в этих соревнованиях невозможно выявить до последнего заплыва, - отмечает главный судья чемпионата Геннадий КИСЕЛЁВ. - Если спортсменка показала первый результат в заплыве способом брасс, это ещё не значит, что она победила, потому что впереди другие заплывы, где она может и не справиться с конкуренцией. В Костанайской области плавание - популярный вид спорта. В ДЮСШ № 1 занимаются около 250 человек. Это нормально, но не сказать, что много. Есть у нас группы начальной подготовки, в которые могут записаться и 500 человек. Правда, не все остаются и продолжают заниматься.

Геннадий Петрович помнит Юрия Семикоза, когда сам был юным пловцом.

- Если бы его сейчас встретил, то узнал бы, конечно, - говорит Киселёв. - При его непосредственном участии был построен этот бассейн, он поднимал плавание в Костанайской области. При нём была организована ДЮСШ олимпийского резерва, которая имела во времена СССР большие ресурсы.

На турнире «Зимние каникулы» пловцы соревновались в личном зачёте, а также в командных эстафетах: 4х50 м кобинированным стилем, а также 4х25 м, 4х50 м и 4х100 м вольным стилем. В каждой команде 4 участника. Костанайскую область представляли среди 3 команды юношей и 2 команды девушек, призовых мест они не заняли.

12-летняя спортсменка из Костаная Каролина КАЦ плаванием увлекается 6 лет, каждый день тренируется по 3 часа. По итогам четырех дистанций в стиле баттерфляй она заняла 4 место.

- Мне скорости не хватает, зато техника у меня хорошая, - отмечает Каролина. - Главное - правильно стартовать. Если при выходе мы не сделаем вдох, то скорость сохранится.

Каролина Кац входит в состав одной из команд Костанайской области. Вместе с ней в эстафете участвовала 10-летняя спортсменка из Лисаковска Яна БУДКЕВИЧ, для которой это первые шаги в командном турнире.

- Я дружелюбная, мне не сложно было влиться в команду, где другие спортсмены - из Костаная, - отмечает Яна. - Они тоже привыкли ко мне. Я люблю плавание, занимаюсь уже 3 года, у меня папа тоже занимался плаванием, причем у моего тренера.

В эстафете 4х100 м вольным стилем среди девушек бронза досталась спортсменкам из Нур-Султана, серебро у команды Талдыкоргана, золото у команды Актюбинской области.

12-летний костанаец Максим БАЖЕНОВ участвовал в эстафете 4х100 м среди юношей.

- Мой любимый стиль в плавании - вольный, - рассказал Максим. - Я в нём плаваю очень быстро, но мне он всё равно тяжело даётся. За остальные дистанции я не волнуюсь. Каждый день в 8 утра прихожу на тренировки, стараюсь развивать движения ногами. У меня длинные руки, за счёт этого быстрее плыву.

Бронза в этой эстафете досталась спортсменам из Караганды, серебро у пловцов Павлодарской области, золото у команды Нур-Султана.

Достиженний у костанайских пловцов немного. Дмитрий Энес из Лисаковска занял 3-е место в плавании на спине. У Анастасии Евстафьевой из Костаная - серебро в заплыве брассом.

Победители чемпионата

Спортсмен

Стиль

Регион

София Абубакирова

Баттерфляй

Актюбинская область

Илья Краснояров

Баттерфляй

Шымкент

Аяулым Жанузак

На спине

Нур-Султан

Кирилл Любимов

На спине

Нур-Султан

Алина Мукантай

Брасс

Павлодарская область

Арсен Кожахметов

Брасс

Нур-Султан

Аяжан Айнабекова

Вольный стиль

Талдыкорган

Михаил Царев

Вольный стиль

Жамбылская область

Фото Георгия ГОВОРОВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.01.20 17:23 Среднеотпускной тариф на электроэнергию планируют повысить с 1 февраля в Костанае
14.01.20 16:57 Угрожал ножом ради выручки в 25 000 тенге мужчина в Костанае
14.01.20 14:54 У кого отключат свет на этой неделе в Костанае
14.01.20 12:44 "Хочу поскорее забыть этот ужас" - прятавшийся в Костанае после 30 лет рабства мужчина вернулся в Россию
14.01.20 11:12 «Ваш гороскоп читал, надеюсь, что на повышение», - Алексей Тарасов прокомментировал свой уход с должности начальника отдела ЖКХ акимата Костаная
14.01.20 10:05 В Казахстане расходы на продукты составляют 59% минимальной зарплаты. Это один из худших показателей в мире
14.01.20 09:14 В Казахстане с февраля ограничат время работы обменных пунктов
14.01.20 09:03 Расшифрованы самописцы рухнувшего самолета Bek Air
13.01.20 17:02 Снег и метель ожидаются на большей части территории Костанайской области
13.01.20 16:45 "Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 1
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх