Чемпионат РК по плаванию "Зимние каникулы" завершился в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Республиканский турнир проходил с 7-го по 11 января в ДЮСШ № 1 им. Оспанова. Соревнования, посвященные памяти первого директора специализированной ДЮСШ олимпийского резерва Юрия Семикоза проводят в Костанае в 18-й раз.
В чемпионате РК выступали юноши 2005 г. р. и моложе и девушки 2007 г. р. и моложе. Всего - 183 спортсмена из 16 команд, представлявших все регионы Казахстана, кроме Алматы. Соревновались на четырех дистанциях в разных стилях.
- На медали претендует каждая команда, фаворитов в этих соревнованиях невозможно выявить до последнего заплыва, - отмечает главный судья чемпионата Геннадий КИСЕЛЁВ. - Если спортсменка показала первый результат в заплыве способом брасс, это ещё не значит, что она победила, потому что впереди другие заплывы, где она может и не справиться с конкуренцией. В Костанайской области плавание - популярный вид спорта. В ДЮСШ № 1 занимаются около 250 человек. Это нормально, но не сказать, что много. Есть у нас группы начальной подготовки, в которые могут записаться и 500 человек. Правда, не все остаются и продолжают заниматься.
Геннадий Петрович помнит Юрия Семикоза, когда сам был юным пловцом.
- Если бы его сейчас встретил, то узнал бы, конечно, - говорит Киселёв. - При его непосредственном участии был построен этот бассейн, он поднимал плавание в Костанайской области. При нём была организована ДЮСШ олимпийского резерва, которая имела во времена СССР большие ресурсы.
На турнире «Зимние каникулы» пловцы соревновались в личном зачёте, а также в командных эстафетах: 4х50 м кобинированным стилем, а также 4х25 м, 4х50 м и 4х100 м вольным стилем. В каждой команде 4 участника. Костанайскую область представляли среди 3 команды юношей и 2 команды девушек, призовых мест они не заняли.
12-летняя спортсменка из Костаная Каролина КАЦ плаванием увлекается 6 лет, каждый день тренируется по 3 часа. По итогам четырех дистанций в стиле баттерфляй она заняла 4 место.
- Мне скорости не хватает, зато техника у меня хорошая, - отмечает Каролина. - Главное - правильно стартовать. Если при выходе мы не сделаем вдох, то скорость сохранится.
Каролина Кац входит в состав одной из команд Костанайской области. Вместе с ней в эстафете участвовала 10-летняя спортсменка из Лисаковска Яна БУДКЕВИЧ, для которой это первые шаги в командном турнире.
- Я дружелюбная, мне не сложно было влиться в команду, где другие спортсмены - из Костаная, - отмечает Яна. - Они тоже привыкли ко мне. Я люблю плавание, занимаюсь уже 3 года, у меня папа тоже занимался плаванием, причем у моего тренера.
В эстафете 4х100 м вольным стилем среди девушек бронза досталась спортсменкам из Нур-Султана, серебро у команды Талдыкоргана, золото у команды Актюбинской области.
12-летний костанаец Максим БАЖЕНОВ участвовал в эстафете 4х100 м среди юношей.
- Мой любимый стиль в плавании - вольный, - рассказал Максим. - Я в нём плаваю очень быстро, но мне он всё равно тяжело даётся. За остальные дистанции я не волнуюсь. Каждый день в 8 утра прихожу на тренировки, стараюсь развивать движения ногами. У меня длинные руки, за счёт этого быстрее плыву.
Бронза в этой эстафете досталась спортсменам из Караганды, серебро у пловцов Павлодарской области, золото у команды Нур-Султана.
Достиженний у костанайских пловцов немного. Дмитрий Энес из Лисаковска занял 3-е место в плавании на спине. У Анастасии Евстафьевой из Костаная - серебро в заплыве брассом.
Победители чемпионата
|Спортсмен
|
Стиль
|
Регион
|
София Абубакирова
|
Баттерфляй
|
Актюбинская область
|
Илья Краснояров
|
Баттерфляй
|
Шымкент
|
Аяулым Жанузак
|
На спине
|
Нур-Султан
|
Кирилл Любимов
|
На спине
|
Нур-Султан
|
Алина Мукантай
|
Брасс
|
Павлодарская область
|
Арсен Кожахметов
|
Брасс
|
Нур-Султан
|
Аяжан Айнабекова
|
Вольный стиль
|
Талдыкорган
|
Михаил Царев
|
Вольный стиль
|
Жамбылская область
Фото Георгия ГОВОРОВА
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