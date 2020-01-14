В Казахстане с февраля ограничат время работы обменных пунктов
Нацбанк ужесточил требования к обменным пунктам, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото Tengrinews.kz
Нацбанк принял поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов.
В частности, поправками повышается минимальный размер уставного капитала обменных пунктов:
- 100 млн тенге для каждого обменного пункта в Нур-Султане, городах республиканского значения (в прежних правилах – 30 млн тенге), административных центрах областей, городах областного значения (в прежних правилах – 20 млн тенге):
- 50 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения (в прежних правилах – 10 млн тенге).
В правила также включили несколько дополнительных пунктов, которые определяют режим работы и лимит средств, необходимый для работы обменника.
"Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала", – говорится в пункте 33-1.
По обновлённым правилам, режим работы обменных пунктов самостоятельно определяет юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, но в пределах времени с 9.00 до 20.00. Исключение составляют обменные пункты, расположенные внутри:
- зданий железнодорожных вокзалов;
- казино;
- аэровокзалов международных аэропортов,
- а также на территории автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Казахстана.
Режим работы обменных пунктов, находящихся в зданиях стационарных торговых объектов первой категории (с торговой площадью более 10 тысяч м2, реализующие продовольственные, непродовольственные товары, обеспеченные торговыми, административно-бытовыми, складскими помещениями и автостоянкой в пределах границ своей территории, а также объекты общественного питания) определяется юридическим лицом самостоятельно в пределах времени с 9.00 до 22.00.
По обменным операциям, проведённым через обменные пункты, на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:
- данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество, вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия);
- ИИН клиента (при наличии);
- юридический адрес клиента.
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тенге, в журнале реестров фиксируются:
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- ИИН клиента (при наличии).
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