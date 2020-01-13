Снег и метель ожидаются на большей части территории Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, 14-15 января в Костанайской области будет идти снег, ожидаются метели, местами туман. Снегопады и метели не обойдут в эти дни и областной центр, правда туман в Костанае не прогнозируется.
Фото Ксении РЕБИК
- В ночь с понедельника на вторник по области термометры покажут 7-12, местами 15 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В Костанае этой ночью будет 10-12 градусов ниже нуля. Днем мороз будет небольшим, по области термометры покажут -2...-7, местами -10 °С; в Костанае -3...-5 °С. В среду, 15 января на большей части территории области ожидаются одинаковые значения ночной и дневной температур: 5-10, местами 12 градусов мороза. В Костанае ночью в среду будет 8-10 градусов ниже нуля, днем -5...-7 °С.
Во вторник, 14 января ожидается юго-западный ветер, скоростью с порывами до 23 м/с. В среду ветер сменит направление на северо-западное, средняя скорость его снизится до 9-14 м/с, но временами возможны усиления до15-20 м/с.
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