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Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60: Ты платишь 5000,независимо от выручки? 5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
13.01.20 20:29
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда? 2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка...
13.01.20 20:25
alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф: Ты платишь 5000,независимо от выручки?
13.01.20 20:22
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Активный форумчанин. Он и форумчанином то не был. Дела свои поделал и смылся. Напоследок обозвал проститутками кое кого. [Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
13.01.20 20:16
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. Можете каждый день работать будет 150000
13.01.20 20:16
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Снег и метель ожидаются на большей части территории Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

13 января 2020, 17:02 |  Общество

По прогнозам синоптиков, 14-15 января в Костанайской области будет идти снег, ожидаются метели, местами туман. Снегопады и метели не обойдут в эти дни и областной центр, правда туман в Костанае не прогнозируется.

Фото Ксении РЕБИК

- В ночь с понедельника на вторник по области термометры покажут 7-12, местами 15 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В Костанае этой ночью будет 10-12 градусов ниже нуля. Днем мороз будет небольшим, по области термометры покажут -2...-7, местами -10 °С; в Костанае -3...-5 °С. В среду, 15 января на большей части территории области ожидаются одинаковые значения ночной и дневной температур: 5-10, местами 12 градусов мороза. В Костанае ночью в среду будет 8-10 градусов ниже нуля, днем -5...-7 °С.

Во вторник, 14 января ожидается юго-западный ветер, скоростью с порывами до 23 м/с. В среду ветер сменит направление на северо-западное, средняя скорость его снизится до 9-14 м/с, но временами возможны усиления до15-20 м/с.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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