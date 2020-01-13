"Пил пиво, вез друга домой", - пьяного водителя показательно осудили в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Показательный процесс над 35-летним жителем Костаная прошел в административном суде сегодня, 13 января. М. задержали в состоянии алкогольного опьянения 12 января в 5.58 на ул.Алтынсарина за рулем автомобиля "Ниссан".
- Пил пиво, вез друга домой, - обяснил в суде М. - Вину полностью признаю, согласен с лишением прав на управление автомобилем, но прошу не арестовывать на 15 суток. У меня двое маленьких детей, от меня зависит работа 10 сотрудников.
Однако согласно поправкам в Административный кодекс, которые вступили в силу 11 января этого года, мера наказания по статье об алкогольном опьянении является безальтернативной. В связи с чем судья Асель СПАНОВА вынесла постановление об аресте на 15 суток и лишении М. водительского удостоверения на 7 лет.
- Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вынесения, - сказала судья и позже пояснила журналистам: - Из зала суда нарушитель направится в приемник-распределитель отбывать арест. Там он может написать заявление об обжаловании постановления, хотя наказание безальтернативное.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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