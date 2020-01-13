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Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60: Ты платишь 5000,независимо от выручки? 5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
13.01.20 20:29
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда? 2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка...
13.01.20 20:25
alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф: Ты платишь 5000,независимо от выручки?
13.01.20 20:22
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Активный форумчанин. Он и форумчанином то не был. Дела свои поделал и смылся. Напоследок обозвал проститутками кое кого. [Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
13.01.20 20:16
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. Можете каждый день работать будет 150000
13.01.20 20:16
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Читательский рейтинг

Участнику проекта "Нужные деньги" передали кислородный концентратор

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

13 января 2020, 16:28 |  Общество

Сегодня был получен долгожданный груз из столицы — кислородный концентратор для участника 93-го тура проекта «Нужные деньги» Андрея ШАЛАГИНОВА из Костаная. Мы передали Андрею жизненно необходимый прибор, купленный благодаря помощи читателей. С помощью кислородного концентратора 43-летний Андрей, у которого ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), сможет относительно полноценно дышать.

- Спасибо вашему проекту,- горячо поблагодарил Андрей Шалагинов,- нашей семье купить его не под силу. Так бы и задыхался, если бы не помощь. Сегодня же вызовем фельдшера, который покажет, как правильно обращаться с концентратором, и буду им пользоваться ежедневно. Это настоящее спасение для меня.

Все это Андрей говорил, испытывая очень сильную одышку, из-за которой он не может не только работать, но даже активно передвигаться по квартире. Теперь есть надежда, что состояние Андрея значительно улучшится. По крайней мере настолько, что не придется попадать в реанимацию.

Когда информация уже готовилась к публикации, семья Шалагиновых  сообщила, что  пришел специалист и научил Андрея пользоваться аппаратом.

Спасибо всем, кто вносил адресные взносы в пользу Андрея Шалагинова и просто взносы в проект "Нужные деньги". Благодаря им еще одному человеку стало легче дышать.

Фото Ксении РЕБИК
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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