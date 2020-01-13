Участнику проекта "Нужные деньги" передали кислородный концентратор
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Сегодня был получен долгожданный груз из столицы — кислородный концентратор для участника 93-го тура проекта «Нужные деньги» Андрея ШАЛАГИНОВА из Костаная. Мы передали Андрею жизненно необходимый прибор, купленный благодаря помощи читателей. С помощью кислородного концентратора 43-летний Андрей, у которого ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), сможет относительно полноценно дышать.
- Спасибо вашему проекту,- горячо поблагодарил Андрей Шалагинов,- нашей семье купить его не под силу. Так бы и задыхался, если бы не помощь. Сегодня же вызовем фельдшера, который покажет, как правильно обращаться с концентратором, и буду им пользоваться ежедневно. Это настоящее спасение для меня.
Все это Андрей говорил, испытывая очень сильную одышку, из-за которой он не может не только работать, но даже активно передвигаться по квартире. Теперь есть надежда, что состояние Андрея значительно улучшится. По крайней мере настолько, что не придется попадать в реанимацию.
Когда информация уже готовилась к публикации, семья Шалагиновых сообщила, что пришел специалист и научил Андрея пользоваться аппаратом.
Спасибо всем, кто вносил адресные взносы в пользу Андрея Шалагинова и просто взносы в проект "Нужные деньги". Благодаря им еще одному человеку стало легче дышать.
Фото Ксении РЕБИК
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