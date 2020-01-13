В Казахстане безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет в стране уже 84,7 тысячи - на 3,4 процента больше, чем годом ранее. В 2018 году их было 81,9 тысячи человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Фото: pixabay.com
Уровень молодежной безработицы в городской местности за год увеличился с 4,2 процента до 4,3 процента, а в сельской местности, наоборот, сократился с 3,4 процента до 3,2 процента.
Больше всего безработных девушек и юношей живет в Алматы и Алматинской области: 16,8 тысячи и 8,9 тысячи человек соответственно. Среди антилидеров также Туркестанская область (7,3 тысячи человек), Восточно-Казахстанская область (7,1 тысячи человек) и Нур-Султан (шесть тысяч человек).
По состоянию на конец третьего квартала 2019 года среди безработной молодежи в возрасте от 15 до 28 лет более 31,4 тысячи человек, или 37,1 процента, имеют высшее образование - их количество увеличилось на 6,9 процента за год. Незаконченное высшее образование имеют 4,1 тысячи безработных молодых людей, или 4,8 процента. Наибольшее число безработных в возрасте 15-28 лет имеют среднее профессиональное (специальное) образование: 33,6 тысячи человек, или 39,7 процента.
Доля юношей и девушек с начальным профессиональным и средним общим образованием составила 2,4 процента и 14,4 процента соответственно.
Напомним, 2019 год в Казахстане был объявлен Годом молодежи.
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60: Ты платишь 5000,независимо от выручки? 5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда? 2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка...
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф: Ты платишь 5000,независимо от выручки?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Активный форумчанин. Он и форумчанином то не был. Дела свои поделал и смылся. Напоследок обозвал проститутками кое кого. [Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. Можете каждый день работать будет 150000