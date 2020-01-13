Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане

В Казахстане безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет в стране уже 84,7 тысячи - на 3,4 процента больше, чем годом ранее. В 2018 году их было 81,9 тысячи человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Фото: pixabay.com

Уровень молодежной безработицы в городской местности за год увеличился с 4,2 процента до 4,3 процента, а в сельской местности, наоборот, сократился с 3,4 процента до 3,2 процента.

Больше всего безработных девушек и юношей живет в Алматы и Алматинской области: 16,8 тысячи и 8,9 тысячи человек соответственно. Среди антилидеров также Туркестанская область (7,3 тысячи человек), Восточно-Казахстанская область (7,1 тысячи человек) и Нур-Султан (шесть тысяч человек).

По состоянию на конец третьего квартала 2019 года среди безработной молодежи в возрасте от 15 до 28 лет более 31,4 тысячи человек, или 37,1 процента, имеют высшее образование - их количество увеличилось на 6,9 процента за год. Незаконченное высшее образование имеют 4,1 тысячи безработных молодых людей, или 4,8 процента. Наибольшее число безработных в возрасте 15-28 лет имеют среднее профессиональное (специальное) образование: 33,6 тысячи человек, или 39,7 процента.

Доля юношей и девушек с начальным профессиональным и средним общим образованием составила 2,4 процента и 14,4 процента соответственно.

Напомним, 2019 год в Казахстане был объявлен Годом молодежи.