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Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60: Ты платишь 5000,независимо от выручки? 5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
13.01.20 20:29
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда? 2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка...
13.01.20 20:25
alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф: Ты платишь 5000,независимо от выручки?
13.01.20 20:22
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Активный форумчанин. Он и форумчанином то не был. Дела свои поделал и смылся. Напоследок обозвал проститутками кое кого. [Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
13.01.20 20:16
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. Можете каждый день работать будет 150000
13.01.20 20:16
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Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане

Tengrinews.kz

13 января 2020, 15:36 |  Общество

В Казахстане безработных молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет в стране уже 84,7 тысячи - на 3,4 процента больше, чем годом ранее. В 2018 году их было 81,9 тысячи человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Фото: pixabay.com

Уровень молодежной безработицы в городской местности за год увеличился с 4,2 процента до 4,3 процента, а в сельской местности, наоборот, сократился с 3,4 процента до 3,2 процента.

Больше всего безработных девушек и юношей живет в Алматы и Алматинской области: 16,8 тысячи и 8,9 тысячи человек соответственно. Среди антилидеров также Туркестанская область (7,3 тысячи человек), Восточно-Казахстанская область (7,1 тысячи человек) и Нур-Султан (шесть тысяч человек).

По состоянию на конец третьего квартала 2019 года среди безработной молодежи в возрасте от 15 до 28 лет более 31,4 тысячи человек, или 37,1 процента, имеют высшее образование - их количество увеличилось на 6,9 процента за год. Незаконченное высшее образование имеют 4,1 тысячи безработных молодых людей, или 4,8 процента. Наибольшее число безработных в возрасте 15-28 лет имеют среднее профессиональное (специальное) образование: 33,6 тысячи человек, или 39,7 процента.

Доля юношей и девушек с начальным профессиональным и средним общим образованием составила 2,4 процента и 14,4 процента соответственно.

Напомним, 2019 год в Казахстане был объявлен Годом молодежи.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.01.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же говорю, у нас для молодых практически ничего не делается, лично кого знаю дети уехали либо на вахту, или на мизерной зарплате у какого-нибудь местного помещика.
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§ лимон
Re: Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.01.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну а куда молодняк возьмут? опыта нет, учить его ещё работать и следить что-бы не накосячил, мешки таскать или полы мыть они сами не пойдут
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§ Victor Yang
Re: Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12367
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего попросту не хотят работать за предлагаемую зарплату - им проще у родителей на шее сидеть. Да и непонятно зачем в выборку брали несовершеннолетних. И как учитывались студенты?
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§ Добринцофф
Re: Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работы полно,только щас все умные стали,з\п от 150000 подавай за меньшее они жп от стула не оторвут.
В 2000 не было вопроса хочу ,не хочу,была проблема найти работу на которой будут просто хоть что нибудь платить живыми деньгами.
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§ лимон
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.01.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Работы полно


пример? для студента без опыта и размер з/п?
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§ Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
пример? для студента без опыта и размер з/п?

Складская ждёт вас ,примерно 5000\день.
Водители,водители\экспедиторы, всегда нужны.
Продавец в магазин 8-21 5000\день -это для девушек.
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§ Тот самый
Re: Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Скорее всего попросту не хотят работать за предлагаемую зарплату


Как в старом анекдоте. "Если Вашей зарплаты хватает только на обед и проезд, то может Вам вообще не работать?"

Цитата:
Добринцофф:
з\п от 150000 подавай


Ну, так в новостях читают, что средняя ЗП 191 тысячу была в конце прошлого года. И требуют ниже среднего - 150.

И, кстати, ещё не всех регистрируют. Знакомая ходила на биржу, ей сказали мол, мы Вам не подберём работу, которая бы Вас устроила, поэтому давайте и оформлять не будем. Статистику только нам будете портить.
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§ Vit
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8804
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.01.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Вахты для трудяг, они и тут так же могут зарабатывать, чуть меньше но без командировок на то и выходит. Случай из моей жизни: в алматы жду грузчиков. Приезжает женщина на машине и привозит двух подростков лет одному 14 другому 15. Те начинают пахать. Я немного в лёгком шоке, но не выдерживаю и спрашиваю. Кто эта женщина? Ребята мне, наша мама на каникулах нас возит калымить. День работаем на неё(наверно имеется ввиду на семью) второй день на себя. Нам нравится через день по 10 000 зарабатываем себе на гаджиты, колы чипсы. Как то так. Кто как может так и выживает. Мой сын, школьник перед новым годом 150 000 выеграл в компьютерные игры.
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§ лимон
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.01.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Складская
Водители,водители\экспедиторы
Продавец


мешки не все смогут таскать, фуры разгружал, так если разово, каждый день таскать/разгружать - здоровья не хватит
водительское удостоверение не у всех студентов есть, я бы авто с товаром студенту не доверил бы, ну или с ним ездить постоянно
продавец в магаз, тут или с опытом или как консультант только
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§ Victor Yang
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12367
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.20 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
"Если Вашей зарплаты хватает только на обед и проезд, то может Вам вообще не работать?"

Если молодой, первый год работы можно поработать для опыта, а потом и зарплату просить. Моя первая зарплата инженера - 10 тыс тенге в 2004-м, а это уже тогда было мало. Через полгода на другой работе уже 25 была. Если бы я искал сразу 25 - так бы долго искал.
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§ Victor Yang
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12367
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.01.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
мешки не все смогут таскать, фуры разгружал, так если разово, каждый день таскать/разгружать - здоровья не хватит водительское удостоверение не у всех студентов есть, я бы авто с товаром студенту не доверил бы, ну или с ним ездить постоянно продавец в магаз, тут или с опытом или как консультант только

Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет оправдания. Да - тяжело, да - дёшево. Но не невозможно.

[Исправлено: Victor Yang, 13.01.2020 - 17:07]
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§ Тот самый
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Петропавловск, но у нас очень похожие цифры

https://youtu.be/5wih6LVo9Z8

[Исправлено: Тот самый, 13.01.2020 - 17:12]
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§ Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6921
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.01.20 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
мешки не все смогут таскать

Цитата:
лимон:
водительское удостоверение не у всех студентов ест

Цитата:
лимон:
продавец в магаз, тут или с опытом

Как гласит народная мудрость"Кто хочет тот работает,кто не хочет тот ищет причину" ;-)
Щас ещё и кредиты для начинающих, раздают на право и налево,я когда начинал мне родители кредит выдали 80000,я его примерно год частями отдавал :-)
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§ лимон
Re: Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 13.01.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет оправдания.


да, статью надо переименовать - увеличилось число молодежи, нашедших оправдание своему безделью
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§ Тот самый
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 323
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
нашедших оправдание своему безделью


Не увидевших смысла искать причину ;-)
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.
Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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