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Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
alex_60: Ты платишь 5000,независимо от выручки? 5000-это минималка , а вообще процент от выручки.
13.01.20 20:29
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: По цифрам расскажите, где и сколько платили тогда? 2000г Сварщик на заводе ЗРДТ в Затобольске,З\п в месяц: несколько упаковок макаронов,консервированный хрен в баночках 100г,настойка...
13.01.20 20:25
alex_60
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Добринцофф: Ты платишь 5000,независимо от выручки?
13.01.20 20:22
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
Активный форумчанин. Он и форумчанином то не был. Дела свои поделал и смылся. Напоследок обозвал проститутками кое кого. [Исправлено: alex_60, 13.01.2020 - 20:20]
13.01.20 20:16
Добринцофф
Уровень безработицы среди молодежи вырос в Казахстане
Тот самый: Работа через день? Т.е. 75000, ~$200/месяц. Можете каждый день работать будет 150000
13.01.20 20:16
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Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег

13 января 2020, 11:41 |  Криминал

Директор КГКП "Аркалыкский политехнический колледж" осужден за хищение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой Костанайской области ранее проводилось следствие в отношении директора КГКП "Аркалыкский политехнический колледж" Управления образования акимата области Аскара Оспанова по подозрению в хищении бюджетных средств путем необоснованного начисления дополнительных ставок к заработной плате преподавателям колледжа.

"6 января приговором Аркалыкского городского суда Оспанов А.С. признан виновным в хищении бюджетных средств и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 миллионов 864 тысяч 950 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении.

Фото arkpoliteh.kz
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.01.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько стырил чего не пишут, стоило оно того ???
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§ maxsaf
Re: Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Ну наверное 70 лямов. Наказавают же один к десяти вроде, да? ))
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§ сайлау курманов
Re: Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3422
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.01.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остальные 63 ляма кто отдаст, может наоборот, стыренное умножить на десять,
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§ drakon
Re: Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18300
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

штрафа в размере 7 миллионов 864 тысяч 950 тенге

Разрешить, брать деньги, на оплату - штрафа,
из Пенсионного фонда... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
стыренное умножить на десять,

Так было бы вообще отлично ))
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§ abaika95
Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата---//Ну наверное 70 лямов. Наказавают же один к десяти вроде, да?//

Вот Макс перед тем как что-либо ляпнуть не подумав,переспросил бы) твой же принцип не знаешь спроси)


"Вид и размер наказания прежде всего зависят от санкции статей УК, по которым деяния квалифицируются с учетом суммы взятки, методов (путем вымогательства, за незаконные действия, неоднократно) и форм (группой лиц, преступной группой) взяточничества. На основании этих квалифицирующих признаков определяется тяжесть совершенного преступления
К примеру, участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции ДВД ЗКО за получение взятки в сумме 300 тыс. тенге за непривлечение к адмответственности индивидуального предпринимателя были осуждены к кратному штрафу в сумме 7,5 млн тенге."

[Исправлено: abaika95, 13.01.2020 - 17:48]
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§ таноми52
Re: Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1509
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.01.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваш, Абайка, "Циатат" призван вызвать ассоциацию со словом "цианид"? :-)
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§ таноми52
Re: Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1509
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 13.01.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Разрешить, брать деньги, на оплату - штрафа, из Пенсионного фонда..



Браво!:-)
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§ drakon
Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18300
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.01.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции ДВД ЗКО

Абайка, а какое отношение эти, имеют к Предпринимателю?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//, "Циатат" призван вызвать ассоциацию со словом "цианид"?//



Спасибо,исправил)



Цитата-//Абайка, а какое отношение эти, имеют к Предпринимателю?//


Не в курсе) разъяснение и пример скопипастил с сайта Закон КЗ)
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§ maxsaf
Re: Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4934
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.01.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот Макс перед тем как что-либо ляпнуть не подумав,переспросил бы) твой же принцип не знаешь спроси)

Ну вот, а юмор мой так и не оценили, про один к десяти, вместо десяти к одному :lol:
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§ abaika95
Директора аркалыкского колледжа осудили за хищение бюджетных денег
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2675
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.01.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну вот, а юмор мой так и не оценили, про один к десяти, вместо десяти к одному//


Юмор у вас стал плоский как у Серуни) тот юморит что у нас библиотек нет а вы циферки перепутали) Сайлау то поверил) теперь будет думать про 63 млн)
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С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам?
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Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.
Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.
Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.
 
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