Директор КГКП "Аркалыкский политехнический колледж" осужден за хищение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Антикоррупционной службой Костанайской области ранее проводилось следствие в отношении директора КГКП "Аркалыкский политехнический колледж" Управления образования акимата области Аскара Оспанова по подозрению в хищении бюджетных средств путем необоснованного начисления дополнительных ставок к заработной плате преподавателям колледжа.
"6 января приговором Аркалыкского городского суда Оспанов А.С. признан виновным в хищении бюджетных средств и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 7 миллионов 864 тысяч 950 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении.
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