С 11 января в Казахстане суд может вынести письменное предупреждение за бытовое насилие вместо штрафа. Согласны ли вы с такой мерой наказания по отношению к семейным дебоширам? Да. Штрафы платили из семейного бюджета, от чего страдали те же потерпевшие.

Да. Потому что при повторном нарушении дебошира отправят под арест на 20 суток.

Да. Милые бранятся - только тешатся. Предупреждения в таких случаях вполне достаточно.

Нет. Если не наказать за побои в первый раз, то во второй может произойти убийство.

